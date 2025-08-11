You are Here
ট্রাম্পের প্রশ্নোত্তর থেকে কী টেকওয়েস – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন

সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনের পরে সাংবাদিকদের সাথে একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার রাশিয়ান সমকক্ষ, ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আসন্ন বৈঠকটি ভাগ করে নিয়েছেন। সামিটটি দেখাবে যে মস্কো এবং কিয়েভ ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার বিষয়ে কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম কিনা বা আরও লড়াই করা উচিত, আমেরিকান নেতা দাবি করেছেন কিনা।

সভার বিষয়বস্তু তখন ইইউ, ন্যাটো এবং কিয়েভের সাথে ভাগ করে নেওয়া হবে, ট্রাম্প বলেছেন, তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে তারা এ -তে অনুবাদ করা যেতে পারে তবে তিনি মস্কোর প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিশেষত তাদের অবহিত করবেন “ন্যায্য চুক্তি।” মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতে, ইউক্রেনের সংঘাতের নিষ্পত্তি কিছু জড়িত থাকতে বাধ্য “ল্যান্ড অদলবদল।”
রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন যে তিনি এখনও রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যে দুর্দান্ত সম্ভাবনা দেখেন, যা “জমির একটি খুব মূল্যবান অংশ রয়েছে।”

এখানে প্রশ্নোত্তর সেশনের হাইলাইটগুলি রয়েছে:


ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি 'রাশিয়ায় যাচ্ছেন'

‘অনুভূতি সভা’

ট্রাম্পের মতে, তিনি আশা করেন আলাস্কার পুতিনের সাথে শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনটি একজন হবে “অনুভূতি সভা” এটি তাকে মস্কোর উদ্দেশ্যগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করবে। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে রাশিয়া ওয়াশিংটন এবং এর সাথে জড়িত থাকতে চায় “এটি শেষ করুন” যখন ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের কথা আসে।

তিনি এই সত্যটিও স্বাগত জানিয়েছিলেন যে মস্কো মার্কিন রাজ্যে শীর্ষ সম্মেলন রাখতে সম্মত হয়েছিল। “আমি ভেবেছিলাম যে এটি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশে আসছেন, যেমন আমাদের দেশে যাওয়ার বিপরীতে, এমনকি তৃতীয় পক্ষের স্থান (এমনকি) এর বিপরীতে,” ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি আরও বলেছেন যে তিনি এবং পুতিনকে বিশ্বাস করেন “গঠনমূলক কথোপকথন হবে।”

এগিয়ে যাওয়ার পথ

ট্রাম্পের মতে, পুতিনের সাথে বৈঠক তাকে ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করার কোনও উপায় আছে কিনা তা বুঝতে সহায়তা করবে। “আমরা দেখতে যাচ্ছি প্যারামিটারগুলি (একটি সম্ভাব্য বন্দোবস্তের) কী,” রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ইইউ এবং ন্যাটো নেতাদের পাশাপাশি ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু ভাগ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।


https://www.rt.com/news/6227744-trump-alaska-meeting-ukrain-conflict/trump: পরবর্তী সভা হবে জেলেনস্কি এবং পুতিন

“আমি উভয় পক্ষের জন্য তৈরি করা যেতে পারে সেরা চুক্তি দেখতে চাই,” ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতিও দেখতে চান। তিনি এখনও স্বীকার করেছেন যে বৈঠকটি ব্যর্থতায় শেষ হতে পারে এমন একটি সুযোগ রয়েছে এবং তিনি ঠিক করবেন “ছেড়ে দিন এবং বলুন: শুভকামনা।”

‘ল্যান্ড অদলবদল’

ইউক্রেন সংঘাতের সম্ভাব্য সমাধান রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে কিছু অঞ্চল বিনিময় জড়িত করতে বাধ্য, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস করেন। “কিছু জমি অদলবদল চলছে,” তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন।

ট্রাম্প মস্কোর সাথে আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিষয়ে কিয়েভের পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির মতে তিনি ছিলেন “বিরক্ত” জেলেনস্কি তাকে প্রয়োজন সম্পর্কে বলছেন “সাংবিধানিক অনুমোদন” মাটিতে যে কোনও পরিবর্তন জন্য। “তিনি যুদ্ধে যাওয়ার, সবাইকে হত্যা করার অনুমোদন পেয়েছিলেন,” মার্কিন রাষ্ট্রপতি মো।


ট্রাম্প জেলেনস্কি ল্যান্ড সোয়াপ অজুহাত (ভিডিও) চড় মারলেন

জেলেনস্কি আমন্ত্রিত হয়নি

শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনের জন্য কেন ইউক্রেনীয় নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি জানতে চাইলে ট্রাম্প জেলেনস্কি বলেছিলেন “এর অংশ ছিল না।” রাষ্ট্রপতি ইউক্রেনীয় নেতা যে বিষয়টিও ইঙ্গিত করেছিলেন “সেখানে সাড়ে তিন বছর ধরে রয়েছে” এবং চলে গেছে “অনেক সভা” কিন্তু “কিছুই হয়নি।”

রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য

যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও কিছু করতে পারে “সাধারণ বাণিজ্য” রাশিয়ার সাথে ট্রাম্প জবাব দিলেন: “আমি করি।” তিনি আরও বলতে গিয়েছিলেন যে রাশিয়া “একটি খুব মূল্যবান জমি আছে” এবং পুতিন যদি এটি থেকে উপকৃত হতে পারে “ব্যবসায়ের দিকে যেতে হবে।” তিনি রাশিয়াকে একটি হিসাবে বর্ণনা করেছেন “বিশাল দেশ” যে একটি আছে “অসাধারণ সম্ভাবনা … ভাল করতে।”

