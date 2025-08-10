ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছিল: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

ক্যালিফোর্নিয়া ট্রাম্পের 1 বিলিয়ন ডলার প্রদানের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজোমা অফিস ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস অ্যাঞ্জেলেস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাখ্যান করে এক বিলিয়ন ডলার প্রদানের জন্য এটিকে রাজনৈতিক চাঁদাবাজি বলে অভিহিত করে। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট রয়টার্স।
রাজ্য গভর্নরের কার্যালয় জানিয়েছে, “আমেরিকাতে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থায় রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে ট্রাম্প বিচার মন্ত্রককে অস্ত্র হিসাবে পরিণত করেছেন, ইউসিএলএর এক বিলিয়ন ডলারের মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত হিমশীতল ফিনান্সিং মেডিসিন এবং বিজ্ঞানকে হিমায়িত করা হয়েছে।”
পূর্বে রিপোর্টট্রাম্প প্রশাসন লস অ্যাঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধের সমাধানের কাঠামোয় এক বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদান করে।
এর আগে, এটি জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রশাসনের নীতির বিরোধীদের সমন্বয় করার জন্য একটি সমিতি তৈরি করেছিল। যেমনটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সমিতির বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডেমোক্র্যাটদের কাছে মহাকর্ষীয় রাজ্যগুলিতে অবস্থিত।