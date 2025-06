ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিডেনের প্রচারণা এক বছর আগে তার বিতর্ক দ্বারা লাইনচ্যুত হয়েছিল

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

এক বছর আগে শুক্রবার, রাষ্ট্রপতি জো বিডেন তৎকালীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিতর্ক মঞ্চটি নিয়েছিলেন এবং তাঁর পুনর্নির্বাচন প্রচারের কফিনের একটি চূড়ান্ত নখকে চালিত করেছিলেন কারণ traditional তিহ্যবাহী মিত্ররা ৪th তম রাষ্ট্রপতির দিকে ফিরে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিস্থাপনের জন্য সমাবেশ করেছিলেন।

বিডেন ইতিমধ্যে দাবি ও উদ্বেগের দ্বারা পুনর্নির্মাণ চক্রে প্রবেশ করেছিলেন যে তার মানসিক তাত্পর্য পিছলে গেছে এবং তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত ছিলেন না, যা 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশেষ পরামর্শদাতা রবার্ট হুরের প্রতিবেদন দ্বারা আন্ডারস্ক্রেড করা হয়েছিল যা বিডেনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তিনি “একজন সহানুভূতিশীল ছিলেন,” একজন সহানুভূতিশীল, “ওয়েল-মেনাই, ওয়েল-মেনাইয়ের সাথে।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডের কাছ থেকে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত করার জন্য দিনগুলি কাটিয়েছিলেন, কারণ তার সাম্প্রতিক পাবলিক গ্যাফসের ভিডিও এবং মিসটপস বিতর্কের দিকে যাওয়ার দিনগুলিতে এই প্রচারটি ভুতুড়ে ফেলেছিল। এদিকে ট্রাম্প বিডেনকে দাবিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে তিনি অত্যন্ত প্রত্যাশিত ঘটনার আগে পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী পরিপূরক গ্রহণ করছেন না তা প্রমাণ করার জন্য একটি ড্রাগ পরীক্ষা দাবিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিডেন অভিযোগগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে তিনি উপহাসের সাথে কোনও পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী পরিপূরক ব্যবহার করছেন ট্রাম্পএর চ্যালেঞ্জ যে তিনি একটি এক্স পোস্টে একটি ড্রাগ পরীক্ষা নেন যা দেখায় যে তাকে একটি ক্যান জল পান করে।

নতুন বইটি বিডেনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি প্রকাশ করেছে যে বিতর্কিত পারফরম্যান্সের আগে তার বয়সের বছরগুলি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন

“আমি জানি না যে তারা এই পারফরম্যান্স বর্ধনকারীদের মধ্যে কী পেয়েছে, তবে আমি বেশ জ্যাক আপ বোধ করছি Lo

মাত্র কয়েক মিনিট পরে, বিডেন একটি ব্যর্থ বিতর্ক কর্মক্ষমতা প্রদান করবেন যা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে আতঙ্ক প্রকাশ করেছিল, কারণ কেউ কেউ বিডেনকে রক্ষার জন্য ছুটে এসেছিলেন এবং অন্যরা প্রচারের চক্রের একাদশ ঘন্টা নতুন নেতৃত্বের দাবি করার জন্য 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে পাবলিক অফিসে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

এনবিসির প্রাক্তন হোস্ট চক টড মিডিয়া স্বীকার করেছেন যে বিডেনের পতনকে covering েকে রাখা ট্রাম্পকে সহায়তা করবে

“এই বাক্যটির শেষে তিনি কী বলেছিলেন তা আমি সত্যিই জানি না, আমি মনে করি না যে তিনি কী বলেছিলেন তা তিনি জানেন,” ট্রাম্প বিতর্ক চলাকালীন এক পর্যায়ে বিডেনে গুলি করেছিলেন।

ভাইরাল মুহূর্তটি বিডেনকে কংগ্রেসের দ্বিপক্ষীয় সীমান্ত প্যাকেজের চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিল যা ২০২৩ সালের শুরুর দিকে আইনজীবিদের বক করেছিলেন।

বিডেন বলেছিলেন, “আমরা নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে খুঁজে পাই যেখানে তিনি যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন তিনি বাচ্চাদের তাদের মায়েদের থেকে আলাদা করে রাখছিলেন, তা নিশ্চিত করে যে পরিবারগুলি আলাদা হয়ে গেছে।”

“এটি যাওয়ার সঠিক উপায় নয়। আমি আইনটি পরিবর্তন করার পর থেকে কী করেছি, কী ঘটেছে?

ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি আশাবাদীরা 2028 রেস শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিডেনের উত্তরাধিকারের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে

Overall, Biden’s 90-minute performance was riddled with him tripping over his words, speaking in a far more subdued tenor than during his vice presidency, having a raspy and unsure voice, and losing his train of thought at times.

বিতর্ক চলাকালীন বিডেন এবং ট্রাম্প দুজনেই তাদের যুগে যুগে মুখোমুখি হয়েছিলেন, মডারেটর বলেছিলেন যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় মেয়াদ শেষে বিডেন 86 এবং ট্রাম্পের ৮২ জন হবে।

বিডেন তার বয়সকে রক্ষা করে বলেছিলেন যে তিনি “রাজনীতিতে কনিষ্ঠতম ব্যক্তি হওয়ার বিষয়ে আমার অর্ধেক কেরিয়ার সমালোচিত হওয়ায় তিনি ব্যয় করেছেন। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে নির্বাচিত দ্বিতীয়-রাজী ব্যক্তি, এবং এখন আমি সবচেয়ে বয়স্ক। এই লোকটি তিন বছরের কম বয়সী এবং অনেক কম সক্ষম।”

জনগণের আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও বিডেনের পতন সম্পর্কে ডেমোক্র্যাটরা হতাশ হয়ে পড়েছিল, নতুন বইয়ের দাবি

ইতিমধ্যে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি জ্ঞানীয় পরীক্ষা করেছেন এবং “সেগুলি এসেছিলেন।”

বিতর্ক প্রকাশ ডেমোক্র্যাট মিত্রদের মধ্যে আতঙ্ক রাষ্ট্রপতি এবং গণমাধ্যমের সদস্যদের মধ্যে, তারা মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর অভিনয়টি একটি ব্যর্থতা ছিল যা তার মানসিক তাত্পর্য এবং বয়স নিয়ে উদ্বেগকে ঘিরে আগুনে জ্বালানী যুক্ত করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, “আমার ফোনটি সত্যিই কখনই পুরোটা গুঞ্জন থামানো বন্ধ করে দেয় না।

বিতর্কের পরে এমএসএনবিসি -তে উপস্থিত হওয়ার সময় ডেমোক্র্যাট প্রাক্তন মিসৌরি সেন ক্লেয়ার ম্যাকক্যাসিল প্রাক্তন মিসৌরি সেন ক্লেয়ার ম্যাকক্যাসকিল বলেছেন, “এখন আমার কাজটি সত্যই সত্য কথা বলা উচিত।” “জো বিডেনের একটি জিনিস ছিল যা আজ রাতে তাকে করতে হয়েছিল, এবং তিনি তা করেননি। তাঁর একটি জিনিস ছিল যা তাকে সম্পাদন করতে হয়েছিল এবং এটি আমেরিকাকে আশ্বস্ত করেছিল যে তিনি তাঁর বয়সে এই চাকরিতে রয়েছেন। এবং তিনি আজ রাতে ব্যর্থ হন।”

“আমি মনে করি রাতের আবেগগুলি মূলত হতাশা, ক্রোধ এবং তারপরে, শেষ পর্যন্ত আতঙ্কিত ছিল,” এক হাউস ডেমোক্র্যাট যিনি নির্দ্বিধায় কথা বলার নাম প্রকাশ না করেছিলেন, তিনি বিতর্কের পরে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন।

প্রথম 2024 ট্রাম্প-বিডেন রাষ্ট্রপতি বিতর্ক: সীমানা থেকে ইউক্রেন পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় সংঘর্ষ

নিউইয়র্ক টাইমস এবং দ্য শিকাগো ট্রিবিউনের মতো লিগ্যাসি মিডিয়া আউটলেটগুলি বিডেনকে একটি প্রস্থান পরিকল্পনার মানচিত্রের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল – টাইমসকে বিডেনকে “একজন মহান সরকারী কর্মচারীর ছায়া” হিসাবে বর্ণনা করে – অন্যদিকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মতো বিডেন মিত্ররা বারাক ওবামা এবং ফার্স্ট লেডি জিল বিডেন 46 তম রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্বাচনের জন্য তাদের সমর্থন পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।

“খারাপ বিতর্কের রাতগুলি ঘটে। আমার উপর বিশ্বাস করুন, আমি জানি,” ওবামা বিতর্কের পরের দিন বলেছিলেন। “তবে এই নির্বাচনটি এখনও এমন একজনের মধ্যে একটি পছন্দ যা সাধারণ লোকদের জন্য তার পুরো জীবন এবং এমন একজনের জন্য লড়াই করেছে এবং যিনি কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করেন। সত্যকে বলে এমন একজনের মধ্যে; যিনি ভুল থেকে সঠিক জানেন এবং আমেরিকান জনগণকে সরাসরি দেবেন – এবং যে তার নিজের সুবিধার জন্য দাঁত দিয়ে শুয়ে আছেন।”

সমালোচনাগুলি মাউন্ট করে যে বিডেন হ’ল বিপর্যয়কর বিতর্কের পরে নিজের একটি ‘ছায়া’: ভিপি যুগের ‘একই মানুষ নয়’

বিতর্কের পরপরই, রিপোর্টগুলি ছড়িয়ে পড়েছে যে বিডেনকে এই দৌড় থেকে বাদ দিয়ে সমাবেশ করার জন্য ওবামা পর্দার আড়ালে কাজ করছেন, যাতে ডেমোক্র্যাটদের একটি নতুন প্রজন্ম দলের লাগাম নিতে পারে।

হোয়াইট হাউস, ইতিমধ্যে, জোর করে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করেছে বিতর্ক অনুসরণ।

“একেবারে না,” তত্কালীন হাউজ হাউস প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন-পিয়েরে 3 জুলাই, 2024 সালে একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে ঘোষণা করেছিলেন, যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বিডেনের 2024 সালের দৌড় থেকে বেরোনোর ​​কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা।

Traditional তিহ্যবাহী মিত্রদের চাপ বাড়ার সাথে সাথে বিডেন চূড়ান্তভাবে 21 জুলাই, 2024 -এ এই প্রতিযোগিতাটি ছাড়িয়ে গেল। রাষ্ট্রপতি তার এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা রবিবার বিকেলে একটি বার্তায় তাঁর প্রস্থান ঘোষণা করেছিলেন।

এই ঘোষণার পরে শীঘ্রই তাঁর দ্বারা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে এই ম্যান্টেলটি গ্রহণ করার পক্ষে সমর্থন করেছিলেন, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব রাষ্ট্রপতি প্রচার শুরু করার জন্য তাকে মাত্র 100 দিনেরও বেশি সময় রেখে দিয়েছিলেন।