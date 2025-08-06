You are Here
ট্রাম্পের ভারতে 50% শুল্ক কীভাবে তার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে?

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যগুলির উপর শুল্ক বাড়ানোর পরে ভারতের অর্থনীতি এক মিলিয়ন ডলার হিট করতে পারে – যে কোনও ব্যবসায়িক অংশীদারকে সর্বোচ্চ শুল্কের মধ্যে একটি – রাশিয়ার সাথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশের তেল বাণিজ্যের বিষয়ে আপত্তি নিয়ে।

ট্রাম্প এর আগে দেশের উচ্চ বাণিজ্য বাধার কারণে ভারতীয় পণ্যগুলিতে 25% শুল্ক আরোপ করেছিলেন।

যদিও ভারতের প্রায় 20% পণ্য রফতানির প্রায় 20%-বা জিডিপির 2%-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে, নির্দিষ্ট খাতগুলি অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রকাশিত হয়। ইউবিএস অনুমান করে যে রত্ন এবং গহনা, পোশাক, টেক্সটাইল এবং রাসায়নিক সহ under 8 বিলিয়ন ডলারের রফতানি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

আদেশ অনুসারে নতুন শুল্কগুলি 21 দিনের মধ্যে কার্যকর হতে চলেছে, পূর্বে ঘোষিত শুল্কগুলি বৃহস্পতিবার কার্যকর হবে।

অ্যানেক্স ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের প্রধান অর্থনীতিবিদ ব্রায়ান জ্যাকবসেন বলেছেন, “ভারত থেকে আমদানিতে অতিরিক্ত 25% শুল্কের পদার্থের চেয়ে আরও বেশি প্রতীকীকরণ থাকতে পারে।” “21 দিনের জন্য শুল্ক কার্যকর হয় না That এটি একটি অফার্যাম্প সরবরাহ করার জন্য বেশ প্রশস্ত উইন্ডো” “

অর্থনীতিবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে পূর্বে ঘোষিত আমদানি শুল্কগুলি বিশ্বজুড়ে তার বৈচিত্র্যময় বাণিজ্যের কারণে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে “প্রান্তিক নেতিবাচক” আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে ভারতের অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্র অন্যদের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য করার জন্য বেশি উন্মুক্ত।

“প্রভাবিত সেক্টরগুলির ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি রত্ন এবং গহনা, পোশাক, টেক্সটাইল এবং অন্যান্য রাসায়নিকগুলি মার্কিন শুল্কের কাছে আরও বেশি প্রকাশিত হয়েছে এবং সরকারের কাছ থেকে কিছু লক্ষ্যযুক্ত সমর্থন ব্যবস্থা দেখতে পাবে,” ইউবিএসের অর্থনীতিবিদ তানভি গুপ্ত জৈন 5 আগস্ট ক্লায়েন্টদের কাছে একটি নোটে বলেছেন।

ভারতীয় ইক্যুইটির বিনিয়োগকারীরা অবশ্য শুল্কের প্রভাব থেকে আংশিকভাবে অন্তরক থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় বেঞ্চমার্ক সূচক নিফটি 50, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 9% প্রত্যক্ষ এক্সপোজার রয়েছে, যার বেশিরভাগ আইটি পরিষেবাগুলিতে কেন্দ্রীভূত,” রাজাত আগরওয়ালের নেতৃত্বে সোসিয়েট জেনারেল ইক্যুইটি কৌশলবিদদের মতে।

আইটি পরিষেবাগুলি অবশ্য পণ্যগুলির বর্তমান দায়িত্বের অধীনে লক্ষ্যযুক্ত নয়।

“ইক্যুইটির জন্য শুল্কের প্রভাব মূলত দুর্বল আইএনআর এবং উচ্চ মুদ্রার অস্থিরতার মাধ্যমে খাওয়ানো হয়েছে, যা নিকটবর্তী মেয়াদে বিদেশী প্রবাহকে ওজন করেছে,” হোয়াইট হাউসের সর্বশেষ ঘোষণার আগে আগরওয়াল 6 আগস্ট ক্লায়েন্টদের একটি নোটে যোগ করেছেন।

একইভাবে, বিশ্লেষকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের বিশাল ফার্মাসিউটিক্যাল রফতানির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা শুল্ক থেকেও রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম রফতানিও করেছিল, তবে এই পণ্যগুলিতে বাণিজ্য পৃথক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে কর আদায় করা হয়।

একইভাবে, অর্ধপরিবাহী এবং উত্পন্ন বৈদ্যুতিন পণ্যগুলিও পারস্পরিক শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। অ্যাপলযার ভারতে বৃহত আকারের উত্পাদন কার্যক্রম রয়েছে, এটি শুল্কের দ্বারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবিত হবে না বলে আশা করা হচ্ছে।

