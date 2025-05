ট্রাম্পের ভোএকে আপিল আদালত থেকে উত্সাহ দেওয়ার পরিকল্পনা: এনপিআর

টগল ক্যাপশন ব্লুমবার্গ/গেট্টি চিত্র

বৃহস্পতিবার একটি ফেডারেল আপিল আদালত ট্রাম্প হোয়াইট হাউস কর্তৃক ভয়েস অফ আমেরিকার নিকটতমতমতা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে সাংবাদিক এবং ফ্রি-প্রেসের অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলির আশা ছিন্ন করেছে।

সিনিয়র উপদেষ্টা কারি লেকের নেতৃত্বে প্রশাসন প্রায় পুরো কর্মী বাহিনীকে আইসড করেছে। এটি শত শত চুক্তির কর্মচারীকে ছাড়িয়েছে এবং স্থায়ী শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালে ছুটিতে রেখেছিল, উদ্ধৃত করে ট্রাম্পের 14 ই মার্চ নির্বাহী আদেশ ।

গত মাসে, মার্কিন জেলা আদালতের সিনিয়র বিচারক রইস সি ল্যামবার্থ আদেশ দিয়েছেন কংগ্রেস আইনের মাধ্যমে কংগ্রেসের ইচ্ছা অনুসারে লেক অ্যান্ড দ্য ভয়েস অফ আমেরিকার ফেডারেল প্যারেন্ট, গ্লোবাল মিডিয়া ফর গ্লোবাল মিডিয়ার জন্য, নেটওয়ার্কটি আপ এবং চলমান করতে। তিনি আরও রায় দিয়েছিলেন যে প্রশাসনের রেডিও ফ্রি এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের সম্প্রচার নেটওয়ার্কগুলি পুনরুদ্ধার করতে হবে, তাদের ভেঙে দেওয়া “স্বেচ্ছাসেবী এবং কৌতুকপূর্ণ” বলে অভিহিত করেছে।

ল্যামবার্থ লিখেছেন, “আসামীদের কাছ থেকে কেবল ‘যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ’ এর অনুপস্থিতি নেই; যে কোনও বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি রয়েছে,” ল্যামবার্থ লিখেছেন।

এই মাসের শুরুর দিকে, 2-থেকে -1 ব্যবধানে, একটি আপিল আদালত প্যানেল অস্থায়ীভাবে ল্যামবার্থের রায়কে হিমশীতল করে, কারণ মামলার সম্পূর্ণ গুণাবলী বিবেচনা করতে সময় লাগে। এটি এখনও পুরো মামলায় কোনও সিদ্ধান্ত জারি করেনি।

In the meantime, however, Lake has plunged back into slashing the ranks of the workforce, with hundreds of contract employees let go for a second time over the past weekend. দ্য ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়েবসাইট দুই মাসেরও বেশি সময় নতুন গল্প পোস্ট করেনি।

বৃহস্পতিবার, সম্পূর্ণ আপিল আদালত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে এটি হস্তক্ষেপ করবে না, কমপক্ষে আপাতত।

“আমরা বিধ্বস্ত ও উদ্বিগ্ন যে এই রায়টি প্রশাসনের কাছ থেকে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে,” ভয়েস অফ আমেরিকার প্রধান বাদী ও হোয়াইট হাউস ব্যুরো প্রধান প্যাটসি উইদাকুসওয়ারা এনপিআরকে বলেছেন। “তবে আদালতে আমাদের দিনটি এখনও শেষ হয়নি, এবং আমরা আমাদের কংগ্রেসনালিভাবে বাধ্যতামূলক, সুষম এবং বিস্তৃত সংবাদ সম্প্রচারের অধিকারের অধিকারে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

লেক মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

“অপ্রয়োজনীয় ব্যয়” কাটানোর একটি প্রচেষ্টা

নেটওয়ার্ক এবং এর বোন সম্প্রচারকদের জন্য ভবিষ্যতে যা রয়েছে তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

লেকের নির্দেশনায় সংস্থাটি নতুন সদর দফতরের জন্য ইজারা মেরেছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, রয়টার্স এবং এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস ওয়্যার সার্ভিসেসের কাছ থেকে রিপোর্টিং বহন করার চুক্তি বাতিল করেছে এবং সুদূর ডান ও ট্রাম্প ওয়ান আমেরিকা নিউজ নেটওয়ার্কের কাছ থেকে কভারেজ বহন করার জন্য একটি চুক্তি করেছে।

ল্যামবার্থের প্রয়োজনীয়তা যে লেক এবং এজেন্সি আইনটি মেনে চলবে তা কার্যকর হয়। প্রশাসনের আধিকারিকরা মনে করেন যে তারা ঠিক তা করছেন – এমনকি তারা ভিওএ এবং এর বোন নেটওয়ার্কগুলির কাছ থেকে কংগ্রেস বরাদ্দকৃত অর্থ আটকে রেখেছিল।

ট্রাম্পের মার্চ এক্সিকিউটিভ আদেশে ইউএস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে “প্রযোজ্য আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বোচ্চ পরিমাণে নির্মূল করার” আহ্বান জানানো হয়েছে। আদেশে আরও বলা হয়েছে যে এই সংস্থাগুলি “তাদের বিধিবদ্ধ কার্যকারিতা এবং সম্পর্কিত কর্মীদের কার্যকারিতা হ্রাস করবে আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপস্থিতি এবং কার্যক্রমে:”

হোয়াইট হাউস পদক্ষেপ উদ্ধৃত “আমেরিকান মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য করতে বা আমেরিকান জনগণের প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়া” অবুঝ ব্যয়গুলিতে সরকারী বর্জ্য কাটাতে বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে।

উইদাকুশওয়ারা ছাড়াও, মামলা মোকদ্দমার বাদীদের মধ্যে ভিওএর পরিচালক মাইকেল আব্রামোভিটস এবং গ্লোবাল মিডিয়া কর্মচারীর জন্য কমপক্ষে একটি নামহীন মার্কিন সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। টোকেনের উপস্থিতিতে হ্রাস করা কর্মী বাহিনী বিভিন্ন আদালতের রায়গুলির মধ্যে চাবুক মেরেছে। বাদীরা বলছেন যে প্রশাসন সুস্পষ্ট কংগ্রেসনাল বিধিগুলির পাশাপাশি মুক্ত বক্তৃতার সাংবিধানিক সুরক্ষা লঙ্ঘন করেছে।

বৃহস্পতিবার কর্মীদের একটি চিঠিতে আব্রামোভিটস লিখেছেন, “আজ এই সিদ্ধান্তের সাথে আমি উদ্বিগ্ন যে ইউএসএজিএম আরও হ্রাস করতে দ্রুত অগ্রসর হবে।” “দয়া করে আশ্বাস দিন যে আমরা আমাদের আইনী বিকল্পগুলি পর্যালোচনা করছি।”

গ্লোবাল মিডিয়ার জন্য ইউএস এজেন্সির তিন কর্মচারীর মতে, লেকটি একটি শোয়েস্ট্রিংয়ে এজেন্সি চালানোর এবং আমেরিকার ভয়েসকে চীনের জন্য ম্যান্ডারিন, ইরানের জন্য ফারসি এবং আফগানিস্তানের জন্য দারি ও পশতো সহ কয়েকটি মুখ্য বিদেশী ভাষা পরিষেবাগুলিতে হ্রাস করার অভিপ্রায় বলে মনে হচ্ছে। (যে লোকদের বক্তব্য রেখেছিল তাদের প্রতিশোধের আশঙ্কা দেওয়া এজেন্সিতে উদ্ঘাটিত ঘটনাগুলি চিহ্নিত করার নাম প্রকাশ না করা হয়েছিল।)

একটি সম্প্রচারকের জন্য একটি লাইফলাইন

নাৎসিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জায়গাগুলিতে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করতে এবং গণতান্ত্রিক মিত্র শাসনের অধীনে জীবন কেমন হতে পারে তার সম্ভাবনা ধরে রাখতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়েস অফ আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

একসাথে নেওয়া, ভিওএ এবং এর চার বোন নেটওয়ার্ক পৌঁছনো গ্লোবাল মিডিয়া ফর ইউএস এজেন্সি অনুসারে, প্রতি সপ্তাহে 63৩ টি ভাষায় এবং ১০০ টিরও বেশি দেশে ৪২০ মিলিয়ন মানুষ। তারা মার্কিন সরকার দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থায়িত হয়।

নেটওয়ার্কগুলির মিশন হ’ল নিউজ কভারেজ এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামিং এমন জায়গাগুলিতে সরবরাহ করা যেখানে একটি বিনামূল্যে প্রেসকে হুমকির মুখে দেওয়া হয় বা অস্তিত্ব নেই। এগুলি নরম কূটনীতির একটি রূপ হিসাবেও ডিজাইন করা হয়েছে, স্বাধীন সাংবাদিকতার মডেলিং করে যা সরকারী নীতি থেকে মতবিরোধকে অন্তর্ভুক্ত করে।

রেডিও ফ্রি ইউরোপ/রেডিও লিবার্টি, এই সপ্তাহে শীতল যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার সুরক্ষিত অস্থায়ী লাইফলাইন হিসাবে এটি মে মাসের জন্য তার কংগ্রেসনালি অনুমোদিত অর্থ প্রদানের জন্য অপেক্ষা করছে। কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত আইন অনুসারে সরকার এটি বছরের বাকি অংশের জন্য $ 75 মিলিয়ন পাওনা। এই নেটওয়ার্কটি, যা একটি আদালত সরকারকে অর্থ প্রদানের আদেশ দিয়েছে, ইতিমধ্যে ফার্লোগুলিতে নিযুক্ত হয়েছে এবং তহবিলের জন্য অপেক্ষা করার সাথে সাথে প্রোগ্রামিংয়ে কেটে গেছে।

ভিওএর পরবর্তী কী?

তার জনসাধারণের বক্তৃতাগুলিতে, বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডানপন্থী মিডিয়া উপস্থিতিতে, হ্রদ তাদের historic তিহাসিক মিশনে নেটওয়ার্কগুলি পুনরুদ্ধার করার এবং তাদের ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে।

ডিসেম্বরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি আমেরিকার কণ্ঠস্বর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য লেককে নিয়োগ করবেন, যদিও তার এটি করার আইনী কর্তৃত্ব নেই । তিনি এই নেটওয়ার্কটিকে “বিশ্বজুড়ে সরাসরি মানুষের সাথে জড়িত করে এবং গণতন্ত্র ও সত্যকে প্রচার করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উত্সর্গীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিডিয়া আউটলেট বলে অভিহিত করেছেন।”

ট্রাম্পের উদ্বোধনের কয়েক দিন পরে, লেক বলেছিলেন যে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে আমেরিকার ভয়েস “আমেরিকান গল্পটিকে সঠিকভাবে এবং মোটামুটি বলছে”।

লেক টুইট করেছেন, “আমরা চাই না ভিওএ ট্রাম্প ডেরেঞ্জমেন্ট সিন্ড্রোমের সংবাদ হোক, না আমরা এটি ট্রাম্প টিভি হতে চাই না।”

ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের কয়েক দিন পরে মার্চ মাসে, তিনি নেটওয়ার্কটিকে “অকেজোযোগ্য” বলে অভিহিত করেছিলেন।

এপ্রিলে, লেক ভয়েস অফ আমেরিকাটিকে “আমেরিকান বিরোধী প্রচার” বলে অভিহিত করেছিল এবং বলেছিল যে তিনি “এটিকে আবার স্কেলিং করছেন”।

মে মাসের গোড়ার দিকে, লেক আপিল প্যানেলের রায়কে প্রশংসা করেছিল। “বড় জয়,” তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। “দেখা যাচ্ছে যে জেলা আদালতের বিচারক এজেন্সিটি পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না কারণ তিনি মনে করছেন।”

সম্পূর্ণ আপিল আদালত বৃহস্পতিবার লেককে কমপক্ষে এই মুহুর্তের জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।