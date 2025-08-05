ট্রাম্পের মনোনীত আলোচনার পরে সিনেট রিপাবলিকান মুল পারমাণবিক বিকল্প

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
সিনেট ডেমোক্র্যাটদের সাথে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীদের মাধ্যমে র্যাম করার জন্য আলোচনার পরে সিনেট রিপাবলিকানরা পারমাণবিক যেতে হবে কিনা তা মুলতো করছে।
ট্রাম্পের কয়েক ডজন অসামান্য মনোনীত প্রার্থীকে নিশ্চিত করার পথটি ধ্বংস হয়ে যায় যখন রাষ্ট্রপতি “রাজনৈতিক চাঁদাবাজি” এর সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চক শুমার, ডিএনওয়াই।, এবং অভিযোগ করেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক নেতার মনোনীত প্রার্থীদের জন্য জিজ্ঞাসা মূল্য খুব বেশি ছিল।
ট্রাম্প শুমারকে ‘নরকে যেতে’ বলেছিলেন সিনেট মনোনীত প্রার্থী চুক্তির জন্য অর্থের দাবিতে আলোচনার পরে
এখন, আইন প্রণেতারা ওয়াশিংটনকে কয়েক ডজন মনোনীত প্রার্থীদের বান্ডিল করার চুক্তি ছাড়াই ছেড়ে চলে গেছেন যা দ্বিপক্ষীয় সমর্থন সহ কমিটির মাধ্যমে এটি তৈরি করেছে এবং সিনেট কীভাবে নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে তা দিগন্তে রয়েছে।
সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ হুইপ জন ব্যারাসো, আর-ওয়াই। মার্কো রুবিওযিনি এই বছরের শুরুর দিকে সিনেটের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।
“আমরা তালিকার মাধ্যমে কাজ করছি, তবে প্রতিটি মনোনীত ব্যক্তির ডেমোক্র্যাটদের অভূতপূর্ব ফিলিবাস্টার কারণে এখনও একটি বিশাল ব্যাকলগ রয়েছে,” ব্যারাসো বলেছিলেন। “এবং যদি তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে তবে আমাদের এখানে কীভাবে জিনিসগুলি করা হয় তা পরিবর্তন করতে হবে, কারণ একজন রাষ্ট্রপতির তার দলটি জায়গায় থাকা দরকার।”
ডেমস ডিগ ইন, ট্রাম্প সকলকে দাবি করেছেন: জিওপি একটি চুক্তির সন্ধান করার সাথে সাথে মনোনীত প্রার্থী সিনেটে ফোটে
সাধারণ পরিস্থিতিতে, সিনেটে বিধি পরিবর্তন করার জন্য 67 ভোটের প্রয়োজন হবে, যার অর্থ সিনেট ডেমোক্র্যাটদের পরিবর্তন নিয়ে বোর্ডে থাকতে হবে। যাইহোক, এমন একটি পথ রয়েছে যা আইন প্রণেতারা পারমাণবিক বিকল্প হিসাবে উল্লেখ করে, যা নিয়ম পরিবর্তনের জন্য কেবল একটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজন হয়।
রিপাবলিকানদের মধ্যে নিয়ম পরিবর্তন করার রাজনৈতিক ইচ্ছা রয়েছে, তবে এটি করা সিনেট ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে আরও একবার ক্ষমতায় আসার সময় এটি করার দরজা উন্মুক্ত করবে।
“আমি মনে করি শিউমার যা করেছে তার কারণে সেভাবেই ঘটতে চলেছে। তিনি এটি বাধ্য করেছেন, এবং এটি হাস্যকর যে তিনি এটি করছেন,” সেন। মার্কওয়াইন মুলিনআর-ওকলা।, ড। “এবং তাই, যাই হোক না কেন, আমরা এই মুহুর্তে আছি, এবং আমরা করব, তারা কী বলবে তা আপনি জানেন, প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের জন্য সমান (প্রতিক্রিয়া) প্রয়োজন, এবং আমরা এখনই এটাই আছি” “
টেবিলের কয়েকটি বিকল্পের মধ্যে রয়েছে মনোনীত প্রার্থীদের বিতর্কের সময়কে সংক্ষিপ্ত করা, কিছু নিম্ন-স্তরের মনোনীত প্রার্থীদের পদ্ধতিগত ভোট থেকে মুক্তি পাওয়া, নির্দিষ্ট বেসামরিক মনোনীত প্রার্থীদের “এন ব্লক” গোষ্ঠীভুক্ত করা-যা ইতিমধ্যে সামরিক মনোনীত প্রার্থীদের জন্য সম্পন্ন হয়েছে-এবং কমিটি পর্যায়ে, নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়াতে মনোনীতদের সংখ্যা কম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা।
সিনেট শাটডাউন বিরুদ্ধে দৌড়ে বিল ব্যয় করার অগ্রগতির সাথে সাথে গ্রিডলক ভেঙে যায়
বর্তমানে, 1,200 টিরও বেশি অবস্থান সিনেট নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে যায়। সিনেট রিপাবলিকানরা এখনও পর্যন্ত ট্রাম্পের ১৩০ টিরও বেশি বাছাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, তবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহর ছাড়ার আগে কমপক্ষে 60০ জন করার একটি উচ্চতর লক্ষ্য ছিল।
এবং সিনেটের ক্যালেন্ডারে এখনও 140 জন মনোনীত প্রার্থী মুলতুবি রয়েছে।
সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুনআরএসডি, সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। “আমি মনে করি যে গত ছয় মাসেই প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রক্রিয়াটি, মনোনয়নগুলি ভেঙে গেছে। এবং তাই আমি আশা করি যে সে সম্পর্কে কিছু ভাল দৃ ust ় কথোপকথন হবে।”
আইন প্রণেতারা কখন নিয়ম পরিবর্তন করে চালানোর চেষ্টা করবেন তা এখনও বাতাসে রয়েছে। সিনেট ওয়াশিংটন থেকে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে চলে গেছে এবং একটি আংশিক সরকারী শাটডাউন এড়াতে একটি সময়সীমার সময়সীমাতে ফিরে আসবে।
শহর ছাড়ার আগে, সিনেট বিল ব্যয় করার একটি ত্রয়ী অগ্রসর করেছিল – এটি 2018 সালের পর থেকে প্রথম চেম্বারে প্রথম – তবে এই একই বিলগুলি হাউস জিওপি -র দ্বারা গ্রিনলিটের চেয়ে উচ্চ স্তরে ব্যয় করে এই হাউসে মাস্টার পাস করার সম্ভাবনা কম।
ডেমোক্র্যাটদের ছাড়াই একটি নিয়ম পরিবর্তনের ফলে সরকারী তহবিলের আলোচনার জন্য দামও আসতে পারে। শুমার বলেছিলেন যে একটি সম্ভাব্য নিয়ম পরিবর্তন রিপাবলিকানদের নিজেরাই করার জন্য একটি “বিশাল ভুল” হবে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“কারণ তারা যখন এটি একা যায় তখন তারা আমেরিকান জনগণের জন্য এবং নিজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি এবং সিনেট ডেমোক্র্যাটরা সম্মত হতে পারে এমন কোনও সম্ভাব্য নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে শুমার বলেছিলেন, “আমেরিকান জনগণের জন্য কাজ করার জন্য আমাদের আইন বিষয়ে একসাথে কাজ করা উচিত।”
শিউমার বলেছিলেন, “নিয়মগুলি পরিবর্তন না করে এটাই যাওয়ার উপায়, কারণ তারা যখন নিয়মগুলি পরিবর্তন করে, তারা বলে, ‘কেবল আমেরিকান জনগণের পক্ষে কী ভাল তা আমরা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি,’ এবং যতবার তারা তা করে, আমেরিকান জনগণ হেরে যায়,” শিউমার বলেছিলেন।
তবুও, রিপাবলিকানরা যেভাবে কয়েক দিন পরে আলোচনার পরে আলোচনা করা হয়েছিল তাতে অসন্তুষ্ট ছিলেন।
“আমরা আসলে, আমরা একটি চুক্তি চেয়েছিলাম,” মুলিন বলেছিলেন। “এবং এই লোকেরা অবস্থানে রাখার যোগ্য … তারা বলতে যাচ্ছেন যে আমরা একটি পারমাণবিক বিকল্প করার চেষ্টা করছি। সত্যটি হ’ল তারা – শুমার – দীর্ঘদিন পারমাণবিক হয়ে গেছে।”