ট্রাম্পের যত্ন সহকারে গর্ভপাত ক্যালকুলাস – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

ডেমোক্র্যাটস এবং গর্ভপাতের অধিকারের সমর্থকরা একটি উদ্বোধন একইভাবে দেখেন।

“I think, while he is quiet about it, he is trying to lay the groundwork to erode reproductive rights in ways that are very dangerous,” said Representative Jennifer McClellan, a Virginia Democrat, adding, “We need to be very bluntly pointing out এই আদেশগুলির প্রভাব। “

‘সম্পূর্ণ অর্থে প্রো-লাইফ’

ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম পদক্ষেপ যা গর্ভপাতের অধিকারের সমর্থকরা সবচেয়ে উদ্বেগজনক বলে মনে করেছিলেন – এবং বিরোধীরা দ্রুত উদযাপন করতে পেরেছিলেন – এমন একটি কার্যনির্বাহী আদেশে টোকা দেওয়া হয়েছিল যার গর্ভপাতের সাথে মোটেই কোনও সম্পর্ক ছিল না।

লিঙ্গ সম্পর্কে একটি নির্বাহী আদেশের একটি বাক্যটি আনন্দিত কর্মীদের যারা দীর্ঘদিন ধরে “ব্যক্তিত্ব” প্রদান করতে চেয়েছিল – এবং এটির সাথে সাংবিধানিক অধিকার – ভ্রূণকে।

স্পিকার মাইক জনসন শুক্রবার ওয়াশিংটনে শুক্রবার লাইফের সময় ওয়াশিংটনে গর্ভপাত বিরোধী কর্মীদের বলেন, “আমি জানি না আপনি লিঙ্গ সম্পর্কে তাঁর কার্যনির্বাহী আদেশটি দেখেছেন কিনা, তবে এটি জীবনকে জন্মের চেয়ে ধারণার সূচনা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে,” হোয়াইট হাউস ইস্যুতে এর “সমাধান” দেখানোর জন্য।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস সেখানে ভিড়কেও সম্বোধন করেছিলেন, ট্রাম্পকে “আমাদের জীবনকালের সবচেয়ে বেশি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাকে “যে ব্যক্তি রো শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন” হিসাবে তাকে প্রশংসা করেছিলেন।। “