You are Here
ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি পিভট কিয়েভে হতাশ হয়ে পড়েছে
News

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি পিভট কিয়েভে হতাশ হয়ে পড়েছে

পল অ্যাডামস

বিবিসি কূটনীতিক সংবাদদাতা

গেটি চিত্রগুলি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি পাশাপাশি বসে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে একটি বৈঠকের সময় ২৮ শে ফেব্রুয়ারিগেটি ইমেজ

জেলেনস্কি এবং ট্রাম্প সোমবার বৈঠক করবেন

আলাস্কায় কোনও চুক্তি নেই। এটি সর্বদা সবচেয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির অনুপস্থিতিতে, সম্ভবত সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন থেকে দূরে সরে যাওয়া, যা তিনি আগে বলেছিলেন যে তিনি চেয়েছিলেন, কিয়েভ এবং ইউরোপের আশেপাশে গভীর হতাশার কারণ হতে পারে।

রাশিয়ার অবস্থান দীর্ঘকাল ধরে ছিল যে যুদ্ধবিরতি কেবল রাশিয়ার স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা করে একটি বিস্তৃত বন্দোবস্তের প্রসঙ্গে আসতে পারে – এবং অনিবার্যভাবে ইউক্রেনের শিরোনামকে বোঝায়।

ট্রাম্প, আবারও এই অবস্থানটি সমর্থন করেছেন বলে মনে হয়।

“সত্যিকারের সামাজিক বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন,” এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সর্বোত্তম উপায়, “তিনি সত্যিকারের সামাজিক বিষয়ে লিখেছিলেন,” সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যেতে হবে। “

তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “প্রায়শই সময় ধরে না”

এটি ইউক্রেনের মূল দাবির মুখে উড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, এটি তার সমস্ত ইউরোপীয় সমর্থকদের দ্বারা অনুমোদিত: একটি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি প্রথমে আসতে হবে।

গুরুতরভাবে, এটি যুদ্ধের ময়দানে রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনকে সময়ও কিনে, যেখানে তিনি নিশ্চিত হন যে তিনি জিতছেন।

রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের সামরিক বিজ্ঞানের পরিচালক ম্যাথু সাভিল বলেছেন, “যদি পুতিনের সামরিক উদ্দেশ্য ইউক্রেনের রাশিয়ান অভিযানের বিষয়ে তাত্ক্ষণিক বাধা এড়াতে পারে তবে তিনি সফল হয়েছেন বলে মনে হয়।”

গতরাতে তাদের সংক্ষিপ্ত প্রেসের উপস্থিতিতে পুতিন ইউক্রেন এবং ইউরোপীয়দের সতর্ক করেছিলেন যে তিনি এবং ট্রাম্পের অনির্দিষ্ট অগ্রগতির কাজগুলিতে “একটি রেঞ্চ নিক্ষেপ” করবেন না।

তবে এটি, কিয়েভ এবং এর সহযোগীদের পক্ষে, ট্রাম্প যা করেছেন তা অবিকল, তারা সকলেই যা আশা করেছিলেন তার সাফল্যকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন, আলাস্কার ফলাফলকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে খাঁটি কূটনীতির একটি সফল পূর্ববর্তী সপ্তাহ।

এটি একটি অনুস্মারক, যেন কারও প্রয়োজন ছিল, ট্রাম্পের কানের কান দেওয়ার শেষ ব্যক্তির মতামত প্রতিধ্বনিত করার প্রবণতা সম্পর্কে।

আজ সকালে কিছুক্ষণের জন্য, ইউরোপীয় নেতারা তাদের দম ধরে রাখবেন, তাদের প্রচেষ্টা ফল বহন করেছে বা একপাশে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শীর্ষ সম্মেলনের আগে তাঁর কথায় সত্য, ট্রাম্প ফোনে জেলেনস্কির কাছে পৌঁছেছিলেন। ইউরোপীয় নেতাদের সাথে যোগ দেওয়ার আগে দু’জন লোক এক ঘন্টা কথা বলেছিলেন।

জেলেনস্কি বলেছিলেন যে এই কলটি “দীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট” ছিল এবং ফেব্রুয়ারিতে বিপর্যয়কর ওভাল অফিসের মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে তিনি সোমবার তার প্রথম সফরের জন্য ওয়াশিংটনে ভ্রমণ করবেন।

তখন থেকে অনেক কিছু ঘটেছে, কিয়েভের ইউরোপীয় মিত্ররা হোয়াইট হাউসের কৌতুকপূর্ণ ও অস্থির দখলদারকে পরিচালনা করার সর্বোত্তম উপায়ে ক্ষতি এবং স্কুল জেলেনস্কি মেরামত করার জন্য দৃ us ়তার সাথে কাজ করে।

জেলেনস্কি পোস্ট করেছেন, “আমি আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞ,” যোগ করে “আমেরিকার শক্তি পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে” এটি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে পরবর্তী পোস্টে ট্রাম্পের সত্য সামাজিক সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার পরে, জেলেনস্কি আরও জরুরি সুর গ্রহণ করেছিলেন।

“হত্যাকাণ্ড যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থামাতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। “আগুন অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে এবং আকাশে উভয়ই বন্ধ করতে হবে, পাশাপাশি আমাদের বন্দর অবকাঠামোর বিরুদ্ধে।”

রয়টার্স মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে তাদের বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনের সময় হাত মিলিয়েছেনরয়টার্স

আলাস্কা যাওয়ার পথে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধবিরতি ছাড়াই চলে গেলে তিনি খুশি হবেন না, তবে পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন যে যুদ্ধবিরতি “প্রায়শই সময় ধরে রাখে না”

ইউরোপের “ট্রাম্প হুইস্পেরার্স” আজ সকালে তুলেছে যেখানে তারা গত সপ্তাহে চলে গেছে।

ট্রাম্পের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা দেখানোর জন্য তারা ইউক্রেনকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে কথোপকথনে জড়িত করার গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বকে তুলে ধরেছিল তবে তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে কথোপকথনে জড়িত থাকার বিষয়টিও হাইলাইট করেছিল, তবে তারা জানে যে তাদের অবশ্যই নিয়মিত করা উচিত।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কেইর স্টারমার বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রচেষ্টা আমাদের ইউক্রেনে রাশিয়ার অবৈধ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আগের চেয়ে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।”

স্টারমার বলেছিলেন যে তিনি কোনও চুক্তির ক্ষেত্রে ইউক্রেনের জন্য “শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টি” সরবরাহের জন্য ইউরোপের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “উন্মুক্ততা” বলেছিলেন বলে স্বাগত জানিয়েছেন।

যদি এবং যখন লড়াইটি শেষ পর্যন্ত শেষ হয়, তবে এই গ্যারান্টিগুলির সুনির্দিষ্ট প্রকৃতিটি এখন পর্যন্ত ঘটনার চেয়ে আরও বিশদ বিবরণে বানান করা দরকার।

গেট্টি চিত্রগুলি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান নেতাদের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের আগে ইউক্রেন যুদ্ধে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে ইউরোপীয় নেতাদের একটি ভিডিও সম্মেলনের সময় একটি পর্দার মুখোমুখি হনগেটি ইমেজ

ইউরোপীয় নেতারা পুতিনের সাথে মার্কিন রাষ্ট্রপতির বৈঠকের আগে বুধবার ট্রাম্পের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন

ইউক্রেনের প্রধান সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থক হিসাবে ইউরোপের উদীয়মান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, সকলেই জানেন যে ইউক্রেনের ভবিষ্যতের সুরক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত সমর্থন ব্যতীত সত্যই আশ্বাস দেওয়া যায় না।

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে তার নিজের মন্তব্যে ইতালির নেতা জর্জিগিয়া মেলোনি বলেছেন, ইউক্রেনের গ্যারান্টিগুলি “ন্যাটোর আর্টিকেল 5 দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে” – সমস্ত ন্যাটো সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত সম্মিলিত প্রতিরক্ষা নীতি।

আজ সকালে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনে ন্যাটোর বাইরে গ্যারান্টিগুলির ধারণার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তবে ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে সর্বশেষ আহ্বানের সময় 5 অনুচ্ছেদের সমতুল্য আলোচনা করা হয়েছিল।

তবে আজ সকালে ট্রাম্পের আপাতদৃষ্টিতে মুখের মুখোমুখি হওয়ার পরে, আপনি প্রায় ইউরোপীয় রাজধানী জুড়ে ঘুরে বেড়ানো মনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

লন্ডনে, সরকার সাহসী মুখের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মনে হয়।

“আপনি যদি এক সাথে বা দ্রুত উত্তরাধিকারে সমস্ত সম্পন্ন (একটি যুদ্ধবিরতি এবং একটি শান্তি চুক্তি) পেতে পারেন তবে এটি অবশ্যই একটি ভাল জিনিস,” ডাউনিং স্ট্রিটের এক প্রবীণ সূত্র বলেছে।

“তবে আমরা সকলেই ফাইটিং স্টপ দেখতে চাই”।

গেটি চিত্রগুলি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়েভিং করায় তিনি এয়ার ফোর্স ওয়ানকে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন ছাড়ার জন্য বোর্ড গেটি ইমেজ

ট্রাম্প তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ধারণা থেকে দূরে চলে এসেছেন, কোনও সন্দেহ নেই যে অতীতে কীভাবে যুদ্ধবিরতিগুলি ভেঙে গেছে সে সম্পর্কে পুতিনের অত্যন্ত বিতর্কিত বিবরণ দ্বারা নিঃসন্দেহে অবহিত।

আলাস্কার অর্ধ-গ্রীষ্ম ইতিমধ্যে পুতিনের জন্য একটি ব্যয়-মুক্ত জয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি আন্তর্জাতিক পরিয়াহকে ফিরিয়ে দেওয়া (যদিও একজন আমেরিকান সামরিক বাহিনীর অদম্য প্রদর্শনীর সাথে এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন এয়ারবেসে উত্সাহিত হয়েছিল) এবং একটি রাষ্ট্রীয় সফরের কিছু ফাঁদ।

মস্কোর উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি বাড়ানোর হুমকিও হ্রাস পেয়েছিল, ট্রাম্প বলেছিলেন যে এমনকি এটি সম্পর্কে ভাবতে হবে তার দুই বা তিন সপ্তাহ আগে হতে পারে।

এই সমস্ত জেলেনস্কিকে সোমবার ওয়াশিংটনে এবং অবশেষে যখন তিনি পুতিন এবং ট্রাম্পের সাথে ঘরে নিজেকে খুঁজে পান তখন জেলেনস্কিকে কী অভ্যর্থনা জানাতে পারে সে সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করে।

ফক্সের শান হ্যানিটি জিজ্ঞাসা করেছিল, ইউক্রেনীয় নেতার জন্য ট্রাম্পের কী পরামর্শ রয়েছে।

“একটি চুক্তি করুন,” ভোঁতা জবাব এল। “রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি এবং তারা তা নয়।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts