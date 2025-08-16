ফক্স নিউজ বিশ্লেষক থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দলের একজন মূল সদস্য পর্যন্ত, একজন মহিলা গতকাল আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে ভ্লাদিমির পুতিনকে মনোমুগ্ধকর করার সময় কেন্দ্রের মঞ্চে নিয়েছিলেন।
শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের এলমেনডর্ফ এয়ার ফোর্স বেস থেকে নামার আগেই তারা হাত কাঁপতে গিয়ে মনিকা ক্রোলি রাশিয়ান নেতা মরীচি তৈরি করেছিলেন।
তিনি ট্রাম্পের মতো বিখ্যাত নাও হতে পারেন বা তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ততটা দমন করতে পারেন না, তবে ক্রোলি রাষ্ট্রপতির সমস্ত বড় মার্কিন-হোস্টেড ইভেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
প্রোটোকলের প্রধান হিসাবে, কূটনৈতিক কার্যক্রম সুচারুভাবে চলমান এবং প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন তা নিশ্চিত করা প্রাক্তন সাংবাদিকের কাজ।
স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে, পুতিনের আগমন নিখুঁত ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য ক্রোলি বিদেশের একজন রাষ্ট্রদূত এবং আমেরিকান দূতাবাসের সাথে সমন্বয় করার দায়িত্বে থাকতেন।
ইউক্রেনের সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ব্যবস্থা সহ পুতিনের সফরের জন্য একটি বিশদ কর্মসূচি তৈরি করা তার কাজ হত।
ক্রোলি তার সমস্ত অফিসিয়াল ভিজিটের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সাথেও এসেছিলেন, নিশ্চিত হন যে সমস্ত কিছুর জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে, এবং পতাকাগুলির মতো জিনিসগুলি সঠিক ক্রমে রয়েছে তা নিশ্চিত করে।
যদিও শেষ সীমান্ত রাষ্ট্রটি দেখার সময় ক্রোলি ঠিক কী পরিকল্পনা করেছিলেন তা স্পষ্ট নয়, শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনের পরে তিনি বিমানটিতে উঠতে গিয়ে তাকে তাকে বিদায় জানাতে দেখা গেছে।
শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্কারেজের এলমেনডর্ফ এয়ার ফোর্স বেস থেকে নামার সময় মনিকা ক্রোলি গোলাপী রঙের দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল
ট্রাম্প তাকে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই ভূমিকার জন্য, পাশাপাশি সহকারী সচিব এবং রাষ্ট্রদূতের ভূমিকার জন্য মনোনীত করেছিলেন। তিনি 30 মে শপথ করেছিলেন।
তিনি আমেরিকার 250 তম জন্মদিন এবং 2026 সালে ফিফা বিশ্বকাপ এবং 2028 সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক গেমসের দায়িত্বে থাকবেন।
ক্রোলি ট্রাম্পের জন্য ট্রেজারি ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সহকারী সচিব হিসাবে ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন পুরষ্কার পেয়েছিলেন, যা নির্বাহী শাখা সংস্থার কার্যক্রম উন্নতিতে অসামান্য কৃতিত্বকে সম্মান করে।
তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের বিদেশ নীতি সহকারী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
কলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ১৯৯৯ সালে ফক্স নিউজ চ্যানেলে রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশ্লেষক হিসাবে যোগদান করেছিলেন। তিনি ২০০৪ সালে অবদানকারী হিসাবে ফিরে আসার আগে ২০০৪ সালে চলে যান।
ক্রোলি, যিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পেয়েছিলেন, তিনি ডাব্লুএবসির জন্য মনিকা ক্রোলি শো নামে নিজস্ব রেডিও শোও হোস্ট করেছিলেন এবং এনপিআরের সকালের সংস্করণের ভাষ্যকার ছিলেন।
ক্রোলি নিক্সন অফ দ্য রেকর্ড: ১৯৯ 1996 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যা ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তার অন্বেষণে তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য।
শুক্রবার পুতিন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে historic তিহাসিক বৈঠকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান নেতাদের সাথে স্বীকার করে যে এখনও কাজ করার দরকার আছে।
নেতারা সামরিক ঘাঁটিতে বন্ধ দরজার পিছনে প্রায় 2.5 ঘন্টা পিছনে বৈঠক করেছিলেন।
বৈঠক শেষ হওয়ার পরে, ট্রাম্প এবং পুতিন একটি সংক্ষিপ্ত যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন।
অ্যাঙ্করেজের দিকে উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিমান বাহিনী ওয়ান -এর উপরে বক্তব্য রেখে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর মিশনটি ‘হত্যাকাণ্ড বন্ধ’ করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি যুদ্ধ ‘দ্রুত’ পৌঁছানোর দাবি করেছিল।
ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, ‘আজ এটি হতে চলেছে কিনা তা আমি জানি না,’ তবে আজ যদি না হয় তবে আমি খুশি হব না। প্রত্যেকে বলেছিল যে এটি আজ হতে পারে না – তবে আমি চাই যে হত্যাটি থামুক। ‘
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তার আড়াই ঘন্টা দীর্ঘ বৈঠকের সময় তিনি ‘কিছুটা অগ্রগতি’ করেছেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল।’ ‘আমরা সেখানে পাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে,’ তিনি বলেছিলেন।
যা স্পষ্ট ছিল তা হ’ল ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তাত্ক্ষণিক যুদ্ধ বা শান্তি চুক্তি ছিল না।
শুক্রবার পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলন করা ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটানোর সর্বোত্তম উপায়টি সরাসরি একটি শান্তি বন্দোবস্তে যেতে সম্মত হন – ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা এখন পর্যন্ত মার্কিন সমর্থনের সাথে, দাবি করে আসছেন বলে তিনি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে নয়।
ফক্স নিউজের প্রাক্তন অবদানকারী ক্রোলি (চিত্রযুক্ত) ট্রাম্পের জন্য ট্রেজারি ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সহকারী সচিব হিসাবে তাঁর প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের পক্ষে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন পুরষ্কার পেয়েছিলেন
ক্রোলি (ট্রাম্পের সাথে চিত্রিত) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের বিদেশ নীতি সহকারী হিসাবেও কাজ করেছিলেন
ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি এবং পুতিন ইউক্রেনের সম্ভাব্য স্থল অদলবদল এবং সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এটি এমন একটি প্রস্তাব যা ইউরোপকে বিশ্লেষক হিসাবে চিহ্নিত করেছে এটি ‘গভীরভাবে বিরক্তিকর’ এবং ‘পুতিনের জন্য পরিষ্কার 1-0’।
কূটনৈতিক সূত্র দাবি করেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে যা ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদান না করে – তবে পরিবর্তে ন্যাটো -এস্কিক সুরক্ষা দেওয়া হবে, কূটনৈতিক সূত্র দাবি করেছে।
ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা চুক্তির উপর অনুচ্ছেদ 5 সমষ্টিগত প্রতিরক্ষা সম্মত – যার অর্থ মিত্ররা তাদের সকলের উপর আক্রমণ হিসাবে আক্রমণ হিসাবে একটি আক্রমণ দেখায়।
পুতিনের সাথে তার বৈঠকের পরে ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে এই পরিকল্পনাটি ভাসিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
একটি অত্যন্ত অযৌক্তিক পদক্ষেপে, ট্রাম্প পুতিনকে প্রথমে কথা বলতে দিয়েছিলেন – যা দ্বিপক্ষীয় সংবাদ সম্মেলন হিসাবে বিল করা হয়েছিল – এবং তারপরে পুতিনের সাথে হাত কাঁপানোর আগে এবং অফস্টেজকে সান্টারিং করার আগে একটিও প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
প্রেসের আগে তাদের পুরো উপস্থিতি তিন ঘণ্টারও বেশি ব্যক্তিগত কথোপকথনের পরে মাত্র 12 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।