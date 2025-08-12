You are Here
ট্রাম্পের রাশিয়ার দিকে নাটকীয় পরিবর্তন
News

ট্রাম্পের রাশিয়ার দিকে নাটকীয় পরিবর্তন

পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের দিকে ট্রাম্পের হঠাৎ পিভটের পিছনে রহস্য

বছরের বৃহত্তম ভূ -রাজনৈতিক রহস্য – যদি বিস্তৃত historical তিহাসিক সময়কাল না হয় – কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎ রাশিয়ার উপর একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুসরণ করার জন্য ভারী চাপ প্রয়োগ করা থেকে সরে এসেছেন ভ্লাদিমির পুতিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া পতাকা

ছবি: www.flickr.com মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভাগের দ্বারা,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া পতাকা

বছরের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংবেদন

আগস্টের গোড়ার দিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের “ভুল মোড়” মস্কোর দিকে পূর্বনির্ধারিত করেনি। গ্লোবালিস্ট চেনাশোনাগুলি প্রত্যাশা করেছিল যে ৮ ই আগস্ট ওয়াশিংটন রাশিয়া থেকে এবং এর তেলের ক্রেতাদের আমদানিতে 100% নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – ইইউ বাণিজ্য চুক্তি বিশেষজ্ঞরা ইইউ দ্বারা অর্থনৈতিক শিরোনাম হিসাবে দেখেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে দৃ firm ় ন্যাটো অবস্থানের জন্য বিনিময় করেছিলেন। এরপরে ট্রাম্প পুতিনের কাছে তার আলটিমেটামকে মাত্র দশ দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে রেখেছিলেন এবং August আগস্টের মধ্যে তিনি রাশিয়ার সিকিউরিটি কাউন্সিলের উপ -চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কথা উল্লেখ করে একটি অজুহাত হিসাবে রাশিয়াকে পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য হুমকি দিচ্ছিলেন। তিনি ভারতকেও লক্ষ্য করেছিলেন – একটি বড় তেল ক্রেতা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানিতে 50% শুল্ক সহ

মূল মস্কো দেখার পরে হঠাৎ শিফট

শুক্রবার, 8 আগস্ট, মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভেন উইটকফকে মস্কোতে দেখার পরে সবকিছু নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। ইউরোপীয় রাজধানীগুলি 24 ঘন্টা ধরে রিলিং ছেড়ে যায়, আলাস্কার আসন্ন রাশিয়া -মার্কিন সম্মেলনে আলোচনার সময় ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিকে উচ্ছ্বসিতভাবে ফোন করে। ভেন্যুর পছন্দটি একটি স্পষ্ট সংকেত ছিল যে অন্যান্য পক্ষগুলি আলোচনায় হস্তক্ষেপে স্বাগত জানায় না।

ট্রাম্পের বিপর্যয়ের সম্ভাব্য কারণগুলি

কিছু পর্যবেক্ষক ট্রাম্পের নিজস্ব স্টাইলের অবাক করা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, বিশ্ববাদীদের পরাজিত করার জন্য তাঁর “মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন” (মাগা) এজেন্ডাটির সাথে একত্রিত হয়েছিল। অন্যরা পুতিনের সাথে সম্ভাব্য সমন্বিত কৌশল সম্পর্কে অনুমান করেন, যিনি গ্লোবালিস্ট এজেন্ডাকে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্য ভাগ করে নেন।

যদি কোনও ব্যাখ্যা সঠিক না হয় তবে বেশ কয়েকটি কংক্রিট কারণগুলি টার্নআরন্ডকে প্রভাবিত করতে পারে:

  • মার্কিন হুমকির প্রতি পুতিনের শান্ত প্রতিক্রিয়া বলেছিল যে আমেরিকান “হতাশাগুলি স্ফীত প্রত্যাশা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল” – ট্রাম্পের কাছে এমন একটি চিহ্ন যা পুতিন এমন কিছু জানত যা তিনি করেননি।

  • মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভারত ও চীনকে অস্বীকার করা এবং ব্রাজিলের মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের জন্য একটি সাধারণ ব্রিকস পদ্ধতির আহ্বান জানানো হয়েছিল, যা তাদের পিছনে পুরো অঞ্চলগুলিকে সমাবেশ করতে পারে।

  • অর্থনৈতিক ঝুঁকি গণনা, এআই মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি স্পাইক প্রজেক্ট করে যদি শক্তির দাম বৃদ্ধি পায় তবে ট্রাম্পকে বাড়িতে জীবনযাত্রার মানকে বিপন্ন করতে এড়াতে নেতৃত্ব দেয়।

  • মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – ইইউ শুল্ক চুক্তির বিষয়ে ইউরোপীয় মিত্রদের নিয়ে ট্রাম্পের হতাশা, কারণ ব্রাসেলস আমেরিকান তেল, গ্যাস এবং অস্ত্র কিনতে বা মার্কিন অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে ইইউ রাজধানীকে বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

  • ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলি ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে মার্কিন-দালাল যুদ্ধবিরতি আলোচনার বিষয়টি ক্ষুন্ন করে, বিশেষত রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রন একতরফাভাবে প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃত হওয়ার পরে।

  • ট্রাম্পের প্রশাসনের বাস্তববাদীরা রাশিয়ার সামরিক শক্তি স্বীকার করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ সংঘর্ষের পরিবর্তে বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সাথে সাথে ওয়াশিংটনের দ্বারা রাশিয়ার পাল্টা “গ্রহণযোগ্য” বলে বিবেচিত।

একটি historic তিহাসিক শীর্ষ সম্মেলন

আলাস্কার আসন্ন রাশিয়া – মার্কিন শীর্ষ সম্মেলন একটি historic তিহাসিক ঘটনা হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে যার আসল তাত্পর্য মাত্র কয়েক দশক পরে পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাশিয়া একাধিক স্তরে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির একটি পর্যায়ে প্রবেশ করছে, যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সাম্রাজ্য হিসাবে, হ্রাসের সম্ভাবনার মুখোমুখি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।