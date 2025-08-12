ট্রাম্প একটি শর্তে মস্কো পরিদর্শন করতে পারেন
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে তার 15 ই আগস্টের বৈঠকের সময় নির্দিষ্ট চুক্তিগুলি পৌঁছে গেলে কেবল মস্কোতে যেতে পারেন ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কায়, সের্গেই সিসেকভক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজ্য কাউন্সিলের প্রথম উপ -চেয়ারম্যান বলেছেন, দ্য কমসোমলস্কায়া প্রভদা রিপোর্ট।
উত্তর আলো
“ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে, যেখানে আমরা ইতিমধ্যে একটি আমন্ত্রণ বাড়িয়েছি, তিনি অবশ্যই ক্রিমিয়ায় উড়ে যাবেন না, এবং ইয়াল্টায় নেতাদের কোনও নতুন সভা হবে না। এটি খাঁটি কল্পনা, যদিও ট্রাম্প হঠাৎ পদক্ষেপে সক্ষম বলে মনে হয়,” মস্কোর আমন্ত্রণকে সাহসী পদক্ষেপ বলে ডাকে।
আলাস্কা আলোচনার সাথে আবদ্ধ শর্ত
টিসেকভের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের রাশিয়া ভ্রমণ মোটেও ঘটতে পারে না। “প্রথমত, আলাস্কায় ১৫ ই আগস্ট বৈঠকে আমাদের একটি ফলাফল অর্জন করতে হবে। যদি সেখানে সত্যিকারের ফলাফল হয় তবে এখানে আরও একটি বৈঠকে আরও উন্নয়ন ঘটবে। তবে আলাস্কার কোনও ফলাফল না থাকলে ট্রাম্প কেবল আমাদের কাছে উড়ে যাবেন না,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
তাসেকভ রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কিছু চুক্তির উচ্চ সম্ভাবনা অর্জনের উচ্চ সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছেন, তবে সতর্ক করেছিলেন যে তারা ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা উপেক্ষা করা যেতে পারে।
কেন আলাস্কা বেছে নেওয়া হয়েছিল
তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি রাশিয়াই আলাস্কাকে প্রথম আলোচনার স্থান হিসাবে প্রস্তাব করেছিল। তার দৃষ্টিতে, এটি প্রমাণ করে যে মস্কোর ওয়াশিংটন থেকে লুকানো ফাঁদগুলির কোনও ভয় নেই। “এটি ভাবা ভুল যে আমরা সমস্ত উপকারিতা এবং কনসকে ওজন করি নি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটি বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবস্থানটি একটি দুর্দান্ত ফিট,” তসেকভ বলেছিলেন।
এর আগে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছে যে রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একে অপরের দেশ দেখার জন্য পারস্পরিক আমন্ত্রণগুলি এবং পৃথক দ্বিপক্ষীয় সভা করার পরিকল্পনা করা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া।