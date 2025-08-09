ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন শহরে পাঁচটি বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা জনসাধারণের তহবিল দ্বারা পরিচালিত এবং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। এই জরিমানাটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কারণ ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করেছে যে গাজায় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের জবাবে লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (সংক্ষেপে ইউসিএলএ নামে পরিচিত) এমন আচরণ ছিল যে সরকার “ইহুদী ধর্ম” বলে দাবি করেছে।
তাবনাকের মতে ফারসের উদ্ধৃতি দিয়ে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বকে জায়নিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে যে কোনও বিক্ষোভ বা সমালোচনা দ্বারা লেবেলযুক্ত এবং কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে।
তিনি সতর্ক করেছিলেন, “আমরা, একটি রাষ্ট্র -মালিকানাধীন কলেজ হিসাবে করদাতাদের অর্থ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ।” এ জাতীয় পরিমাণ অর্থ প্রদান করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমকে ধ্বংস করে এবং ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষার্থী এবং লোককে ক্ষতি করে। “
মিলিকেন যোগ করেছেন যে লস অ্যাঞ্জেলেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তি ও চিকিত্সা চিকিত্সার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম জীবন বাঁচাতে, মার্কিন অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং এর জাতীয় সুরক্ষা জোরদার করতে সহায়তা করে। এই পেনাল্টি, যা নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমাণের পাঁচগুণ বেশি একই রকম অভিযোগ সমাধানের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পঙ্গু করতে পারে।
প্রতিবেদনে দেখা যায় যে মার্কিন সরকার জরিমানা ছাড়াও ইহুদি শিক্ষার্থীদের এবং বৈষম্য দাবি করে অন্যদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য million মিলিয়ন ডলার কল করে। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্বদা শীর্ষ মার্কিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে থাকে, তারা এখন অর্ধ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি নিয়ে সরকারে রয়েছেন।
এটি এমন একটি উপায় যা মার্কিন সরকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং হার্ভার্ডকে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করেছিল। কলম্বিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিতে এমন আইন মেনে চলার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বা নিয়োগে জাতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। ২০০৮ সালে ফিলিস্তিনি সুরক্ষার বিক্ষোভগুলি কলম্বিয়া এবং লস অ্যাঞ্জেলেস সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রভাবিত করেছিল এবং শিবিরগুলির বিরুদ্ধে পুলিশের তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং সহিংসতার কারণে।