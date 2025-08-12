You are Here
ট্রাম্পের রেমিট্যান্স ট্যাক্স অভিবাসীদের ক্ষতি করবে এবং অভিবাসনকে উত্সাহিত করবে
News

ট্রাম্পের রেমিট্যান্স ট্যাক্স অভিবাসীদের ক্ষতি করবে এবং অভিবাসনকে উত্সাহিত করবে

বিশ্বজুড়ে, রেমিট্যান্স কয়েক মিলিয়ন পরিবারকে হ্রাস করতে সহায়তা করেছে দারিদ্র্যআর্থিক সহ্য করুন ধাক্কাএবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পুনরুদ্ধার। প্রায় নয় জনের মধ্যে একজন – প্রায় 800 মিলিয়ন – তাদের উপর। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জন্য তাদের গুরুত্ব সত্ত্বেও, রেমিটেন্সগুলি হুমকির মধ্যে রয়েছে।

জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আইনে স্বাক্ষরিত ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট রয়েছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সমস্ত নগদ-ভিত্তিক রেমিট্যান্সের উপর 1 শতাংশ কর। প্রাথমিকভাবে কেবল ননসিটিজেনদের ক্ষেত্রে আবেদন করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও এটি এখন মার্কিন নাগরিক সহ সমস্ত রেমিট্যান্স প্রেরককে কভার করে এবং আর রেমিট্যান্স প্রেরকদের পরে ফেরত দাবী করার জন্য কোনও বিকল্প অন্তর্ভুক্ত করে না।

এই করের বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলিতে ধ্বংসাত্মক এবং অস্থিতিশীল প্রভাব পড়বে – যার মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর সহায়তা হ্রাস দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অবৈধ অভিবাসন এবং কার্টেল ফিনান্সকে ক্র্যাক করার পরিবর্তে, দরিদ্রদের উপর এই কর বিশ্বব্যাপী অস্থিতিশীলতা এবং খুব উত্সাহকে বাড়িয়ে তুলবে যা প্রথম স্থানে অভিবাসনকে চালিত করে।

স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে, রেমিটেন্সগুলি অনুমান করা হয়েছিল 85 685 বিলিয়ন গত বছর, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং বিদেশী উন্নয়ন সহায়তা উভয়ই ছাড়িয়ে। করটি সবচেয়ে দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে ভঙ্গুর দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যেখানে রেমিটেন্সগুলি অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ এবং জিডিপির যেমন নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, এল সালভাদোর, গুয়াতেমালা এবং হাইতি হিসাবে রয়েছে।

প্রমাণ পরামর্শ দেয় এমনকি 1 শতাংশ করও রেমিট্যান্সে 1.6 শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। মেক্সিকোতে – মার্কিন রেমিট্যান্সের বৃহত্তম প্রাপক – হোল্ড হোল্ডের ব্যয় হ্রাস পেতে পারে 25 শতাংশযখন এল সালভাদোর হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে 0.6 শতাংশ এর মোট জাতীয় আয়ের। রেমিটেন্সগুলি বিদেশী অর্থও নিয়ে আসে যা সরকারগুলিকে আমদানির জন্য অর্থ প্রদান করতে, তাদের মুদ্রা স্থিতিশীল করতে, credit ণযোগ্যতা উন্নত করতে এবং বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে সহায়তা করে। রেমিট্যান্সের গুরুত্ব সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব পরিষ্কার – তারা আপ 78 টি দেশের জন্য অর্থনীতির কমপক্ষে 3 শতাংশ এবং 29 টিরও বেশি দেশের জন্য 10 শতাংশেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে।

ট্যাক্সের অস্থিতিশীল প্রভাবগুলি সুদূরপ্রসারী কারণ রেমিট্যান্স কেবল খরচ বাড়ানোর চেয়ে আরও বেশি কিছু করে। তারা একটি সমালোচনা সরবরাহ করে সামাজিক সুরক্ষা জালঅর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং বিকাশে অবদান রাখুন এবং স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষায় অ্যাক্সেস সক্ষম করুন। মেক্সিকোতে, উদাহরণস্বরূপ, অনেক পরিবার, বিশেষত বীমাবিহীন এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যারা, মেজরদের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য রেমিট্যান্সের উপর নির্ভর করে চিকিত্সা ব্যয় এবং তাদের সমর্থন পেনশন

অনেক প্রসঙ্গে, রেমিটেন্সগুলি সরাসরি অর্থায়ন করে পাবলিক সার্ভিসেসস্কুল এবং ক্লিনিকগুলির মতো, স্থানীয় সরকার বা উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে অভিবাসী গোষ্ঠীগুলির সাথে দল বেঁধে পুল তহবিল পাবলিক অবকাঠামোর জন্য। সোমালিয়ায়, উদাহরণস্বরূপ, একটি উদ্যোগ মাইগ্রেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন দ্বারা সমর্থিত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং স্থানীয় অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য ডায়াস্পোরার তহবিল সংগ্রহ করে এবং মেলে এমনকি এমনকি এর মুখোমুখি ভঙ্গুর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান

স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র্য-হ্রাসকারী ভূমিকা রেমিট্যান্সের বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংকট। সময় কোভিড-19 পৃথিবীব্যাপীউদাহরণস্বরূপ, তারা যে প্রভাবটি অনুপস্থিত ছিল সেখানে প্রভাবকে কুশন করতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থনৈতিক ধাক্কা সত্ত্বেও, আমেরিকার দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে একটি হাইতি – রেমিট্যান্স প্রবাহিত হয়েছিল – প্রায় স্থিতিশীল বলে মনে হয়েছিল, পরিবারগুলিকে সংকটকে আবহাওয়া করতে সহায়তা করেছিল, যেমনটি ২০১০ সালের ভূমিকম্পের সময় তাদের আগে ছিল।

সমালোচনামূলকভাবে, অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি হ্রাস করে, রেমিটেন্সগুলিও সহজ করতে পারে জনসাধারণের অসন্তুষ্টি সরকারের বিরুদ্ধে, গৃহযুদ্ধ ও সংঘাতের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় এবং এভাবে প্রথম স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার উত্সাহ হ্রাস করে। স্থিতিস্থাপকতার এই গুরুত্বপূর্ণ উত্সকে ক্ষুন্ন করে পরিবারকে কেবল দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় না বরং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিগুলিও নষ্ট করে দেয়।

যদিও করটি স্পষ্টভাবে হয়েছে ফ্রেমযুক্ত সমর্থকদের দ্বারা অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং কার্টেল দ্বারা অর্থ পাচারকে হ্রাস করার হাতিয়ার হিসাবে এটি বৈশ্বিক সুরক্ষা এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

প্রমাণগুলি দেখায় যে ট্যাক্সিং রেমিটেন্সগুলি নিয়ে যেতে পারে ব্যবহার বৃদ্ধি ক্রিপ্টোকারেন্সি বা অনানুষ্ঠানিক স্থানান্তর সিস্টেম সহ অর্পিত, প্যাকারবা হাওলা নেটওয়ার্কগুলি – যা আনুষ্ঠানিক আর্থিক তদারকি ছাড়াই আরও সহজে কাজ করতে পারে। ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি ব্যবহার করে গ্লোবাল রেমিট্যান্সগুলি দ্রুত বাড়ছে – ইনক্রিজিং 900 শতাংশ একমাত্র 2021 সালে – ইতিমধ্যে আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করা। এই ঝুঁকিগুলি আরও দ্বারা আরও জটিল হয় সাম্প্রতিক কাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য যা মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রশিক্ষণ এবং বিশ্বব্যাপী অবৈধ অর্থ মোকাবেলায় প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, যখন রেমিট্যান্স ট্যাক্স স্পষ্টতই একটি অংশ প্রচেষ্টা সীমান্ত সুরক্ষা এবং অভ্যন্তর জন্য তহবিল বৃদ্ধি করতে ইমিগ্রেশন প্রয়োগএটা উত্থাপন করবে না অনেক আয়। গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট সেন্টার অনুমান করেছে যে 1 শতাংশ কর বাড়াতে পারে $ 4.6 বিলিয়নরেমিট্যান্স-প্রেরণ আচরণের উপর এর প্রভাবগুলির উপর নির্ভর করে, যখন করের বিষয়ে যৌথ কমিটি অনুমান করেছে যে এটি উত্থাপন করবে 10 বিলিয়ন ডলার পরের দশক ধরে। যদিও এটি কিছুই নয়, এটি কেবল একটি ছোট অবদান রাখে মার্কিন ফেডারেল উপার্জন এবং সম্বোধন করার জন্য কিছুই করে না বিশাল বৃদ্ধি জনগণের debt ণে যা বিলের কারণে হবে।

এই উপার্জনের অনুমানগুলি তা স্বীকৃতি দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ কুখ্যাতভাবে অবিশ্বাস্য এবং প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত ট্যাক্স প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধিতে ফ্যাক্টর করতে ব্যর্থ। এবং আমরা অনুরূপ ধরণের করের জন্য আগে সীমিত রাজস্ব প্রভাব দেখেছি। ২০০৯ সাল থেকে ওকলাহোমা রেমিট্যান্স সহ তারের স্থানান্তরগুলিতে 1 শতাংশ কর আরোপ করেছে। 2019 অর্থবছরের জন্য, সেই করটি ন্যায়সঙ্গতভাবে নিয়ে এসেছিল $ 13 মিলিয়নবা রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উত্পন্ন উপার্জনের প্রায় 0.1 শতাংশ।

আরও সাধারণভাবে, যেমন অন্যান্য অংশ ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্টের মধ্যে অন্যায়তা নির্লজ্জ। মাইগ্রেশন বা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বৈধভাবে থাকার পরিবর্তে নগদ-ভিত্তিক স্থানান্তরগুলিতে নীতিমালার ফোকাস আরও দৃ .় যে এটি একটি দরিদ্রদের উপর কর

অনুন্নত বা ভাঙা দেশগুলিতে ব্যাংকিং সিস্টেমনগদ প্রায়শই অর্থ পাওয়ার একমাত্র উপায়। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে, 51 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। হাইতিতে, 89 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের একটি ছাড়া কাজ করে। বিশ্বজুড়ে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা অবরুদ্ধ করা এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে, যার অর্থ একটি রেমিট্যান্স ট্যাক্স তাদের এবং তাদের পরিবারকে বিশেষত কঠোরভাবে আঘাত করবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আক্রান্তদের জন্য, ইতিমধ্যে, স্থানান্তরগুলি আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে, যেমন রেমিট্যান্স সংস্থাগুলি হতে পারে ফি বৃদ্ধি কম লেনদেন থেকে হারানো রাজস্ব অফসেট করতে।

বিলের অনেক সমর্থক আছে ফ্রেমযুক্ত করদাতাদের উপর বোঝা হিসাবে অভিবাসীরা এবং এইভাবে অতিরিক্ত করের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত লক্ষ্য। এটি অভিবাসীরা-উভয়ই নথিভুক্ত এবং অনিবন্ধিত-উভয়ই জনসাধারণের অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, প্রায়শই সংশ্লিষ্ট সুবিধা না পেয়ে। 2022 সালে, অনিবন্ধিত অভিবাসীদের অর্থ প্রদান করা হয়েছে প্রায় $ 97 বিলিয়ন ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় করগুলিতে। 2023 সালে, রেমিটেন্স প্রেরণকারী সালভাদোরান অভিবাসীরা এর চেয়ে বেশি অবদান রেখেছিল 22 223 বিলিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জিডিপির প্রায় 1 শতাংশ। অনেক অভিবাসীও বেতন দেয় সামাজিক সুরক্ষা কর, সত্ত্বেও অযোগ্য কিছু ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলি দাবি করা। তাদের কর সম্মতি হার হয় তুলনামূলক বা একই রকম আয়ের বন্ধনীগুলিতে মার্কিন-বংশোদ্ভূত নাগরিকদের চেয়েও বেশি।

একইভাবে, রেমিট্যান্স প্রাপকরাও একটি পরিসীমা প্রদান করে কর তাদের নিজ দেশে। লাতিন আমেরিকা এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা থেকে গবেষণা এমনকি এমনকি পরিবারগুলি রেমিট্যান্স গ্রহণ করে আরও প্রদান অ-রিসিপিয়েন্টদের তুলনায় সম্পত্তি কর এবং স্থানীয় ফিগুলিতে। আসল বিষয়টি এমন নয় যে এই পরিবারগুলি কর প্রদান করে না; এটি যে ধনী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশনগুলি উদার ফাঁক এবং ছাড় থেকে উপকৃত হওয়ার পরেও তাদের আরও কাঁধে বলা হচ্ছে। একই বিলও বিতরণ করে $ 3.8 ট্রিলিয়ন ট্যাক্স কাটাতে – উচ্চতা স্কিউড উচ্চ-আয়ের উপার্জনকারীদের দিকে-স্বল্প আয়ের রেমিট্যান্স প্রেরক এবং প্রাপকদের উপর নতুন বোঝা রাখার সময়।

বিশ্বনেতা, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকারের উকিলরা ইতিমধ্যে অ্যালার্ম কণ্ঠ দিয়েছেন। মেক্সিকান রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম রয়েছে নিন্দিত “অন্যায়” হিসাবে কর এবং “যাদের কমপক্ষে রয়েছে তাদের” উপর কর হিসাবে কর। এদিকে, এর চেয়ে বেশি একটি জোট 120 সংস্থা শুল্ককে “নৈতিকভাবে ভুল” এবং “অর্থনৈতিকভাবে প্রতিরোধমূলক” বলে অভিহিত করা হয়।

এই উদ্বেগগুলি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির জন্য একটি বিশেষ অনিশ্চিত সময়ে এসেছে, ইতিমধ্যে মার্কিন সরকারের বাণিজ্য ও শুল্ক এজেন্ডা ঘিরে চলমান অনিশ্চয়তার কারণে ছড়িয়ে পড়ে।

রেমিট্যান্স ট্যাক্স ভালের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করবে। এটি বিশ্বের কিছু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেবে, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে আঘাত করবে এবং দেশে এবং বিদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বপন করবে। রেমিটেন্সগুলি কোনও ফাঁকানো নয় – এগুলি একটি লাইফলাইন। দারিদ্র্যকে কর আদায় করা কাউকে শক্তিশালী, নিরাপদ বা আরও সুরক্ষিত করে না।

