হিল: দুই বিদেশী নেতা পুতিনের কাছে ট্রাম্পের লিমুজিনে পুতিনে গিয়েছিলেন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাডিল্যাক ওয়ান, দ্য বিস্টের ডাকনামে আর্মার্ড লিমুজিনে চড়ার সুযোগটি রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে কমপক্ষে দু’জন বিদেশী রাজনীতিবিদ ছিল। এই সম্পর্কে হিল প্রকাশনা লিখেছেন।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন আমেরিকান নেতার প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে 2017 সালে একটি গাড়িতে গাড়ি চালিয়েছিলেন, নিবন্ধটি জানিয়েছে।
জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে একই বছরে ট্রাম্পকে সংকলন করেছিলেন, এই উপাদানটির লেখক স্পষ্ট করেছেন।
এটিও লক্ষ করা যায় যে ২০১০ সালের জুনের ছবিতে, মার্কিন বারাক ওবামার প্রাক্তন নেতৃত্বের সংস্থায় দিমিত্রি মেদভেদেভ, যিনি সেই সময় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতির লিমুসিনে বন্দী ছিলেন।
এর আগে, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি এবং ইউএসএ ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একসাথে অ্যাঙ্করিজে রেড কার্পেটে বৈঠকের পরে একটি ক্যাডিল্যাকের সাথে বসেছিলেন।
