ট্রাম্পের শুল্কগুলি মার্কিন অর্থনীতিতে ব্রেক্সিট ব্রিটেনের সাথে কী করেছিল তা করবে

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কগুলি ইতিমধ্যে এই বছর প্রায় 152 বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে – এবং এই পরিমাণ বাড়তে চলেছে, কারণ এই সপ্তাহে আরও বিস্তৃত শুল্ক কার্যকর হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পণ্যগুলির জন্য নতুন বেসলাইন শুল্ক কমপক্ষে 10 শতাংশ – এবং বিভিন্ন দেশের জন্য অনেক বেশি। এটি পুরো বিশ্বকে – বাণিজ্য অর্থনীতিবিদদের সহ – নতুন বৈশ্বিক বাণিজ্য আদেশের অর্থ নির্ধারণের জন্য ক্র্যাম্বলিং করেছে।
অর্থনীতিবিদরা কি শুল্কের পূর্বাভাসিত প্রভাব সম্পর্কে ভুল ছিল? শুল্কগুলি কি যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছে? এবং ভূ -রাজনৈতিক সরঞ্জাম হিসাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে?
ক্যামেরন আবাদি: অর্থনীতিবিদরা কথায় কথায় সতর্ক করেছিলেন যে শুল্কগুলি যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ছড়িয়ে দেবে; কেউ কেউ সতর্ক করেছিলেন যে সংকটগুলি শুল্কের ফলাফল হবে। আমরা এখনও এই প্রভাবগুলি দেখিনি। শুল্কের সাথে এখন পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতা কি আমাদের অর্থনীতি সম্পর্কে নতুন কিছু শিখিয়েছে?
অ্যাডাম টোজ: আমি মনে করি আপনার সেটআপের মূল শব্দটি ছিল আমরা “এখনও” এর প্রভাবগুলি দেখিনি। সুতরাং আমি বলতে চাইছি, আমি মনে করি যে কোনও সন্দেহ নেই যে অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনীতিগুলি সঠিক যে তারা ভ্রমণের দিকনির্দেশনা পূর্বাভাস দিতে পারে, তবে এটি জটিল এবং এটি কখন ঘটতে চলেছে ঠিক তা পিন করা শক্ত। এর দ্বারা আমি যা বোঝাতে চাইছি তা হ’ল সমস্ত লক্ষণ হ’ল মার্কিন অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতিতে প্রত্যাবর্তন অনুভব করছে। দামগুলি ব্যাক আপ হতে শুরু করেছে। ফেড, যা এটিকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে, সুদের হার ধরে রাখে, তাদের অংশে হ্রাস করেনি কারণ এটি এই প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। এবং রিবাউন্ডটি হ’ল যেখানে আপনি এটি আশা করতে চান, যেমন পণ্যগুলির দিক থেকে, পরিষেবাগুলির পক্ষে নয়, কারণ পণ্যগুলি লেনদেন করা বিট। এবং সাধারণত তারা নিম্নচাপ চাপ দেয় কারণ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা পণ্যের দাম কমিয়ে দেয়। এবং এই ক্ষেত্রে, তাদের বিপরীত প্রভাব রয়েছে। সুতরাং টেলটেল লক্ষণগুলি রয়েছে, তবে আর্থিক অর্থনীতিবিদরা বলতে পছন্দ করেন বলে ল্যাগগুলি দীর্ঘ এবং পরিবর্তনশীল। অন্য কথায়, পুরো প্রভাবটি অনুভূত হতে কিছুটা সময় নিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কয়েক মাস, কোয়ার্টারে সময় লাগতে পারে, এমন কিছু সেক্টরে যেখানে আপনাকে সত্যই জটিল সরবরাহের চেইনের মাধ্যমে সত্যিই পিষে ফেলতে হবে এমন কিছু ক্ষেত্রে অবাক হওয়ার মতো কিছু হতে পারে না। এবং এটি সম্পর্কে দর কষাকষির একটি উপাদান রয়েছে, দর কষাকষির শক্তি সম্পর্কে।
এবং এটিই ট্রাম্প প্রশাসন অবিরামভাবে আঘাত করে। এই বাক্যটি তারা যেখানে বলে যেখানে তারা বলে, “ওহ না, বিদেশীরা শুল্ক খেতে চলেছে”, যার অর্থ তাদের অর্থ হ’ল আমেরিকান বাজারগুলিকে পণ্য সরবরাহকারী লোকেরা উভয়ই শুল্কের মধ্য দিয়ে যাওয়ার এবং বাজারের শেয়ারের ক্ষতির ঝুঁকির ঝুঁকির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, বা কেবল বাজারের ক্ষতি হতে পারে, কারণ লোকেরা মেক্সিকান, ব্রাজিলিয়ান, চীনা পণ্যগুলি উচ্চতর দামের জন্য ব্যয় করতে সক্ষম হবে না, বা তাদের মুনাফা অর্জন করতে পারে না। এবং তারপরে তারা অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদে, তারা সত্যই বাজারে থাকতে চায় কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুতরাং এটির মাধ্যমে কাজ করতে এটি কিছুটা সময় নেবে, তবে আমি মনে করি না যে কোনও প্রশ্ন আছে যে শেষ পর্যন্ত, প্রভাবটি খারাপ হবে। এটা ব্রেক্সিটের মতো, তাই না? আকাশ তাত্ক্ষণিকভাবে পড়েনি, তবে মাঝারি মেয়াদে ব্রিটিশ অর্থনীতির পরিণতি সত্যিই খারাপ হয়েছে। এবং আমি মনে করি না যে সত্যিই কোনও গুরুতর সন্দেহ রয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে মার্কিন গ্রাহকদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শুল্কগুলির অর্থনীতির পরিণতিগুলি খারাপ হতে চলেছে, ভয়াবহ বলে নয়। উদাহরণটিও যা দেখায় তা হ’ল অর্থনীতি একটি গোঁড়া, এবং যখন কোনও গোঁড়া চ্যালেঞ্জ করা হয়, তখন এটি বিশ্বের শেষের ক্রোধ এবং হুমকির সাথে সাড়া দেয়। এবং মুক্ত বাণিজ্যের চেয়ে অর্থনীতিতে সত্যই কোনও গরু পবিত্রতা নেই, এবং অর্থনীতিবিদরা, বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড) ট্রাম্প যে ধরণের শুল্ক আদায় করছেন তার চেয়ে বেশি একমত হন না এবং তারা সত্যিই খুব ভাল করতে পারে না।
তবে এটি সম্পর্কে, আমি মনে করি তাদের এটি ভাবার খুব ভাল কারণ রয়েছে। তাদের বিশ্বাস দৃ us ়ভাবে অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত, এবং এটি কিছুটা সময় নেবে।
সিএ: ট্রাম্প প্রশাসন শুল্কের প্রভাব সম্পর্কে নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, দাবি করেছে যে শুল্কগুলি যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করবে। মার্কিন নির্মাতারা কি ইতিমধ্যে কোনওভাবেই শুল্ক থেকে উপকৃত হচ্ছে?
এ: মানে, এ সম্পর্কে ভাবার জন্য তিনটি ভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি হ’ল শুল্কের খাঁটি মূল্য প্রভাব। এবং এটি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাড়াতাড়ি। তারা সত্যিই অবিচ্ছিন্ন উপায়ে কার্যকর হয়েছে। আপনি যে পরিবর্তনশীলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন তা হ’ল বিনিয়োগ। বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী বা কমপক্ষে মাঝারি মেয়াদে করা হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের আবির্ভাবের পর থেকে শুল্ক নীতি নির্ধারণের সম্পূর্ণ হাফাজার্ড দিকনির্দেশ সম্পর্কে কোনও বিনিয়োগের যথেষ্ট সিদ্ধান্তের শর্ত দেওয়ার জন্য আপনাকে আপনার মনের বাইরে থাকতে হবে। আপনি কেবল জানেন যে তারা সম্ভবত উঠে যাচ্ছেন, তবে কে কতটা জানে। এবং তদ্ব্যতীত, ট্রাম্প যে ধরণের দিকে চাপ দিচ্ছেন তার শুল্ক বৃদ্ধির প্রভাবগুলি, উল্লেখযোগ্যভাবে ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো জিনিসগুলিতে সত্যই ভারী শুল্কগুলি খুব, খুব অস্পষ্ট, যতক্ষণ না বিস্তৃত আমেরিকান উত্পাদন খাত উদ্বিগ্ন, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেক বা আরও অনেক বেশি রয়েছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারকারীরা আরও অনেক বেশি রয়েছে। সুতরাং আপনার যদি এমন কোনও শুল্ক থাকে যা মিড ওয়েস্টে অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টিলের দাম বাড়িয়ে তোলে কারণ ট্রাম্পের শুল্কগুলি পরিমাপযোগ্যভাবে তার প্রথম মেয়াদে করেছে এবং করেছে, তবে মূল প্রভাবটি আমেরিকান উত্পাদনগুলির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্থ করা, অবশ্যই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের স্ট্যান্ডআউট উত্পাদনকারীদের কাছে একটি বায়ুপ্রবাহকে হস্তান্তর করা। জার্মান গাড়ি শিল্প সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে এটি ইউরোপের সাথে শুল্ক চুক্তিতে আরও বেশি আহত হয়েছে কিনা, বা বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাতাদের যে স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের উচ্চ ব্যয় থেকে বেশি ব্যয় করা হয়েছে তা থেকে আরও বেশি উপকৃত হতে পারে কিনা। সুতরাং এটি একটি অন্তর্নিহিত অস্পষ্ট জিনিস।
যা কম অস্পষ্ট, তবে এর সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাবের মূল্যায়ন করা শক্ত, তা হ’ল সত্যিকারের বৃহত বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড়দের পৃথক বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রবাহ, যা ট্রাম্প প্রশাসন হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে শিঙা করছে। বিডেন লোকেরাও একই কাজ করেছিল। এবং আপনি যা দেখছেন সেখানে হোয়াইট হাউসের জন্য এক ধরণের আনন্দ-হ্যান্ডিং, আমন্ত্রণ রয়েছে, সম্মেলনটি কেবল আমেরিকান নয়, বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের নেতাদের সাথে কল করে যেখানে ট্রাম্প যা করতে চান তা মূলত শক্তিশালী-বাহু বা প্রধান কর্পোরেট খেলোয়াড়দের দৈত্য পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগে প্ররোচিত করে। প্রকল্প স্টারগেটের মতো এই ঘোষণাগুলি বিশাল, এই এআই, ওপেনই, ওরাকল, সফটব্যাঙ্ক প্রকল্প, এটি $ 500 বিলিয়ন। অ্যাপল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 500 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে এবং তারপরে এই সপ্তাহে আরও 100 বিলিয়ন ডলার। এনভিডিয়াও 500 বিলিয়ন ডলারে রয়েছে। মাইক্রন প্রযুক্তি, 200 বিলিয়ন ডলার। আইবিএম, $ 150 বিলিয়ন। মানে, এগুলি বিশাল সংখ্যক যা ক্লকিং করছে। তবে এগুলি বিশেষভাবে শুল্ক সম্পর্কিত নয়। এগুলি হ’ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির একটি ফোন কল দ্বারা আহ্বান করা কর্পোরেট ঘোষণাগুলি যারা বলে, “আমি যখন বলি তখন বিশ্বাস করুন, এখানেই আপনাকে বিনিয়োগ এবং উত্পাদন করা দরকার।” এবং কর্পোরেট নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হ্যাঁ বলা এবং সত্যিই একটি বড় সংখ্যা ঘোষণা করা সম্ভবত এটি একটি ভাল ধারণা। এটি যথাযথভাবে অনুবাদ করবে, আমি মনে করি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে। এটিই একমাত্র বুদ্ধিমান জিনিস।
তৃতীয় স্তরে যেখানে কেউ এই জাতীয় নীতিমালার প্রভাবটি অনুমান করতে পারে এবং এটি ন্যায্য হওয়ার পক্ষে এটি খুব তাড়াতাড়ি, তবে এটি কেবল পৃথক ব্যবসায়ের দ্বারা শুল্ক বা শিরোনাম তৈরির ঘোষণার ফলস্বরূপ দাম পরিবর্তনের বাজারের প্রভাব সম্পর্কে কেবল গণনা নয়, তবে আমেরিকা জিডিপি সংখ্যার ভিত্তিতে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমেরিকান সামষ্টিক পরিসংখ্যানগুলিতে কী দেখায়। এবং এই পরিসংখ্যানগুলি এ পর্যন্ত খারাপ নয়, তবে তারা (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো) বিডেনের অধীনে ইতিমধ্যে ত্বরণকারী সংখ্যার তুলনায় কোনও প্রবণতা বিরতি, কোনও নাটকীয় ত্বরণের পরামর্শ দেয় না। এবং দীর্ঘমেয়াদে, এই সমস্ত অনিশ্চয়তা কীভাবে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য ভাল হতে পারে তা দেখতে খুব কঠিন।
সিএ: ভূ -রাজনৈতিক সরঞ্জাম হিসাবে আমাদের কীভাবে এই শুল্ক হুমকির মূল্যায়ন করা উচিত? এই হুমকিগুলি এখন অন্যান্য ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করছে? আমি বিশেষভাবে ভারতের কথা ভাবছি, যা সম্প্রতি প্রশাসনের ফোকাসে এসেছে।
এ: আমি ভেবেছিলাম এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রশ্ন, এবং আমি আপনার সাথে একমত যে আপনি যদি শুল্কগুলি সবচেয়ে ভাল কাজ করেছেন তার একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করতে চলেছেন তবে তা ইউরোপের বিরুদ্ধে হবে। তবে আমি মনে করি এটি ট্রাম্পের বিশ্বের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের কাছে যায়, কারণ তিনি কোনও পুরোপুরি বাস্তববাদী নন, তাই না? ট্রাম্পের এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি আছে, আমি মনে করি। হয়ত কেউ এটি একটি মত বর্ণনা করতে পারে গুলিভারের ভ্রমণ ভূ -রাজনীতির দৃশ্য। তিনি মূলত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এমন একটি ঘুমন্ত দৈত্য হিসাবে ভাবেন যা একরকম ছোট ছোট দেশগুলির দ্বারা শোষণমূলক সম্পর্কের সাথে জড়িত ছিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী নয় তবে এই সমস্ত দশক ধরে ডোপেই উদার নেতৃত্বের বিষয়টি কাজে লাগিয়েছে। সত্যিই, 1980 এর দশকের পরে ট্রাম্প এই সম্পর্কে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। এবং তাই এই সমস্ত ছোট শক্তিগুলি উদ্বৃত্ত উত্তোলনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িয়ে পড়েছে। এবং বিশ্বকে সঠিক করার জন্য যা ঘটতে হবে তা হ’ল ট্রাম্প আমেরিকা জেগে ওঠেন, এটি তার পেশীগুলিকে নমনীয় করে তোলে এবং তারপরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, যদি না হয় তবে কয়েক ঘন্টা না হলেও এই সমস্ত ছোট দেশগুলি বুঝতে পারে যে শক্তিটি আসলে কোথায় রয়েছে এবং তারা সকলেই আমেরিকার সাথে ডিল করবে এবং তারা কেবল এই সমস্ত বছরগুলিতে এই বড় প্রবাহের পিছনে থাকবে এবং এই সমস্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে যা এই সমস্ত সংস্থাগুলি রয়েছে যা এই সমস্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে। এবং বিশ্বের সমস্ত জায়গাগুলির মধ্যে ইউরোপের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে, সম্ভবত এটিই আপনি সম্ভবত গুলিভারের মডেলটি প্রয়োগ করতে পারেন। রফতানি উদ্বৃত্ত এবং প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই পদ্ধতিগত মুক্ত রাইডিংয়ের মতো ছোট দেশগুলিতে একগুচ্ছ মাঝারি আকারের দ্বারা যা সকলকে লাইনে বুলি দেওয়া যেতে পারে।
তবে চিনা, ইন্ডিয়াস, রাশিয়াস, এই বিশ্বের ব্রাজিল সম্পর্কে, এটি কেবল একটি প্রশংসনীয় মডেল নয়। এটা ঠিক কাজ করে না। ভারত বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। নয়াদিল্লিতে তাদের অবশ্যই এতটাই হতবাক হতে হবে কারণ ট্রাম্পিয়ান অভিযোগ হ’ল ভারত রাশিয়ান তেল কিনে। তবে পর্দার আড়ালে, প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছিল যে বিডেন-যুগের অ্যান্টি-রাশিয়ান শুল্কের পুরো নকশাটি ছিল ভারতকে ব্যাপকভাবে ছাড়ের দামে রাশিয়ান তেল কিনতে উত্সাহিত করা, তাই না? লক্ষ্য ছিল ভারতে আঘাত করা নয়, যা একটি সুইং ভেরিয়েবল হিসাবে বিবেচিত হত। এবং (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র) মোদী আমেরিকানদের দ্বারা ভয় দেখানো এবং লাইনে পড়তে দেখাতে পারে না। তাদের তেল দরকার। সুতরাং ধারণাটি ছিল দামগুলিতে একটি ক্যাপ সেট করা যাতে ভারত মূলত রাশিয়ার সুবিধা নিতে পারে। এটি ছিল পুরো গেম পরিকল্পনা। এটাই ছিল পুরো নকশা। এবং তাই ভারতীয়রা এগিয়ে গিয়ে তা করেছিল। এবং এখন হঠাৎ করেই ট্রাম্প প্রশাসনের কেউ জেগে উঠেছে। এটা সত্যিই উদ্ভট। এবং মোদী লোকেরা ভেবেছিল যে তারা চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকান জিগস ধাঁধার একটি মূল কৌশলগত অংশ। এবং এর একটি মূল উপাদান হ’ল ভারতে অ্যাপল দ্বারা স্মার্টফোন উত্পাদন। এবং হঠাৎ করেই, আপনি এখন তাদের সমস্ত উত্পাদন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করার জন্য অ্যাপলের উপর এই বিশাল চাপ পেয়েছেন, যেখানে পুরো পরিকল্পনাটি ছিল ভারতকে অ্যাপলকে চীন থেকে সরিয়ে নেওয়ার উপায় হিসাবে ব্যবহার করা। এবং তারপরে ট্রাম্প এসে বললেন, “আচ্ছা, আমার সত্যিই আপনার যা করা দরকার তা হ’ল আমেরিকান কৃষি শিল্পকে ভারতীয় খাদ্য বাজারে প্রবেশ করা।” এবং মোদী কেবল এক ধরণের যান, আপনি জানেন, আপনি করতে পারেন, ট্রাম্প, আমেরিকান কৃষকদের সাথে আপনি যেভাবেই পছন্দ করেন।
এবং ট্রাম্প বিখ্যাত, যেমন, এ সম্পর্কে পুরোপুরি সুসংগত নয় কারণ তিনি জটিল রাজনীতি বুঝতে পারেন না। তবে মোদী করেন। মোদী সঠিকভাবে দক্ষ গণতান্ত্রিক গণ রাজনীতিকের মতো। এবং তিনি জানেন যে ভারতের কয়েক মিলিয়ন মানুষ ছোট কৃষক কৃষকের উপর নির্ভর করে। এবং তাই মোদী কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে চলে যায় এবং এর মতো চলে যায়, “আপনি কী সম্পর্কে কথা বলছেন, কোনও উপায় নেই।” তিনি বিপরীত পদক্ষেপটি করেন এবং বলেছিলেন, “আমি এখন ভারতের কৃষকদের বাধা আমেরিকান কৃষি-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে যাচ্ছি।” এবং আপনি জানেন, মোদী রাজনৈতিক সমস্যায় ছিলেন। আমি কল্পনা করি এটি তাকে খুব ভাল অনুসারে করবে।