ট্রাম্পের শুল্কের হুমকি ভারতে একটি ‘কনুই আপ’ আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে – হকি বিয়োগফল

যেমন হয়ট্রাম্প শুল্কের হুমকি দেওয়ার কারণে ভারতীয় আইন প্রণেতা মার্কিন পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ভাবেন যে তিনি ভারতকে আশেপাশে ঠেলে দিতে পারেন, তবে তিনি আরও একটি জিনিস পেয়েছেন বলে আশোক কুমার মিত্তাল বলেছেন।
ভারতের উচ্চতর হাউসে সংসদ সদস্য মিত্তাল ভারতের বেশ কয়েকটি আইন প্রণেতা এবং ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যে একজন আমেরিকান পণ্য বয়কট করার জন্য লোকদের আহ্বান জানানো মার্কিন রাষ্ট্রপতির শুল্ক হুমকির জবাবে।
“এটি কার্যকর হবে,” মিত্তাল বলেছিলেন যেমন হয় অতিথি হোস্ট আরতি মেরু। “ভারতীয়রা খুব দেশপ্রেমিক।”
এই মাসের শুরুর দিকে ট্রাম্প ২ 27 আগস্ট ভারতীয় পণ্যগুলিতে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দেশটির রাশিয়ান তেলের অব্যাহত আমদানির কথা উল্লেখ করে। এটি কিছু ভারতীয় রফতানিতে শুল্ক বাড়িয়ে তুলবে 50 শতাংশ।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি আছেন যারা রাশিয়ান তেল কিনে তাদের জন্য একই রকম হুমকি জারি করেছে, রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়ার জন্য একটি বিডে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করতে।
“তিনি কীভাবে ভাবতে পারেন যে তিনি যদি এই শুল্কগুলি ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা পণ্যগুলিতে রাখতে পারেন তবে আমরা চাপে আসব?” মিত্তাল ড। “ভারত কখনই কারও দ্বারা কোনও ধরণের চাপের মধ্যে আসবে না।”
‘জাতীয়তাবাদের জন্য আহ্বান’
বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ এবং চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলির জন্য একটি মূল বাজার।
এটি মেটা হোয়াটসঅ্যাপের ব্যবহারকারীদের দ্বারা সবচেয়ে বড় বাজার। ডোমিনোতে সেখানে 2,000 রেস্তোঁরা রয়েছেমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পেপসি এবং কোকাকোলা জাতীয় পানীয়ের পরে ভারতকে তার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার তৈরি করে তোলে প্রায়শই স্টোর তাকগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে।
তবে ট্রাম্পের হুমকির পর থেকে স্থানীয় কেনার জন্য ক্রমবর্ধমান কোরাস রয়েছে।
ভারতের ওয়াও স্কিন সায়েন্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মনীশ চৌধারি লিংকডইন সম্পর্কিত একটি ভিডিও বার্তা ভাগ করে নিয়েছেন কৃষক এবং স্টার্টআপসকে “মেড ইন ইন্ডিয়া” একটি “গ্লোবাল আবেশ” তৈরি করার জন্য এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে শিখতে যাদের খাদ্য ও সৌন্দর্যের পণ্যগুলি বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত।
তিনি বলেন, “আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে পণ্যগুলির জন্য সারিবদ্ধ হয়েছি। আমরা গর্বের সাথে ব্র্যান্ডগুলিতে ব্যয় করেছি যেগুলি আমরা মালিক নই, যখন আমাদের নিজস্ব নির্মাতারা তাদের দেশে মনোযোগের জন্য লড়াই করে,” তিনি বলেছিলেন।
অন-কল ড্রাইভার সার্ভিস, ভারতের ড্রাইভুর সিইও রাহম শ্যাস্রি লিংকডইনে লিখেছেন: “চীনের মতো ভারতের নিজস্ব গৃহ-প্রাপ্ত টুইটার/গুগল/ইউটিউব/হোয়াটসঅ্যাপ/এফবি থাকা উচিত।”
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ্যে শুল্কগুলিকে স্পষ্টভাবে সম্বোধন করেননি, তবে ভারতীয় স্বনির্ভরতার জন্য উচ্চস্বরে পরামর্শ দিচ্ছেন।
“আমি চাই আমাদের ব্যবসায়ী, দোকানদাররা স্বদেশী পণ্যগুলির জন্য বোর্ড প্রদর্শন করতে পারে,” মোদী শুক্রবার ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসের ঠিকানা চলাকালীন, ইন্ডিয়া-ইন-ইন্ডিয়া পণ্যগুলির জন্য হিন্দি শব্দটি ব্যবহার করে বলেছিলেন।
মোদীর ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত স্বদেশী জাগরান মঞ্চ গ্রুপটি রবিবার ভারত জুড়ে ছোট পাবলিক সমাবেশের আয়োজন করে আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলি বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছে।
“এটি জাতীয়তাবাদের আহ্বান,” এই দলের মুখপাত্র অশ্বানী মহাজন বলেছিলেন।
কানাডার প্লেবুকের বাইরে একটি পৃষ্ঠা নেওয়া
জাতীয়তাবাদের উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের জন্য কানাডার প্রতিক্রিয়া আয়না করে, যা “কনুই আপ ডাব করা হয়েছে“ক হকি কিংবদন্তি গর্ডি হাওর রেফারেন্সযিনি বরফের উপরে অস্ত্রের মতো তাঁর কনুই চালিয়েছিলেন।
অনেক কানাডিয়ান আছে কানাডায় তৈরি ব্যক্তিদের জন্য আমেরিকান পণ্যগুলি এচেইড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডিয়ান ভ্রমণও নিচে রয়েছেকিছু সঙ্গে তুষার পাখি তাদের আমেরিকান সম্পত্তি বিক্রি করতে যেতে চলেছে।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি – যিনি তার নির্বাচনী প্রচারে “কনুই আপ” উপার্জন করেছেন – এছাড়াও আছে তিনি “দেশ-বিল্ডিং” প্রকল্পগুলি যাকে বলে দ্রুত ট্র্যাক করার জন্য আইনটির মাধ্যমে চাপ দেওয়া হয়েছেএমনকি মুখে আদিবাসী নেতাদের এবং পরিবেশগত উকিলদের বিরোধিতা।
এই কানাডিয়ান কৌশলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নজরে আসে নি
ঠিক এই সপ্তাহে, কেন্টাকি সেন র্যান্ড পল, একজন রিপাবলিকান, ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় শোক প্রকাশ ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ হয়েছে কানাডিয়ান ব্যবসায়ীরা কেন্টাকি বোর্বানকে তাক থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার উপাদানগুলির ক্ষতির জন্য।
মিত্তাল বলেছেন যে তিনি কানাডায় “কনুই আপ” আন্দোলনের প্রশংসা করেছেন, যা তিনি বলেছেন “মার্কিন সিনেটরদের তাদের রাষ্ট্রপতিকে আবার চিন্তা করতে পরিচালিত করতে বাধ্য করছেন।”
“একইভাবে, ভারত যদি তা করে তবে আমি আশা করি মিঃ ট্রাম্পের একজন ভাল উপদেষ্টাও তাকে ভারতের উপর এই ধরণের কৌশল অবলম্বন না করার জন্য গাইড করবেন,” তিনি বলেছিলেন।
সবাই বয়কটে বিক্রি হয় না
মিত্তাল বলেছেন ভারতীয়রা histor তিহাসিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কারও বাইরের চাপের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছে, স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ধৃতি দিয়েযার মধ্যে ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ব্রিটিশ পণ্যগুলি বর্জন করেছিল ১৯০৫ সালের বাংলার বিভাজনের প্রতিবাদে।
“ভারতীয়রা যদি বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা আন্তরিকভাবে এটি করবে,” তিনি বলেছিলেন।
তবে ভারতীয় বাসিন্দারা সত্যই বোর্ডে আছেন কিনা তা এখনও দেখার বিষয়। এখনও অবধি, মার্কিন বিক্রয় হিট নেওয়ার কোনও তাত্ক্ষণিক ইঙ্গিত নেই।
গত সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের রাজ্যের রাজধানী লখনউয়ের ম্যাকডোনাল্ডসে খাবার খাচ্ছিলেন, ৩ 37 বছর বয়সী রাজাত গুপ্ত রয়টার্সকে বলেছিলেন যে তিনি শুল্কের বিক্ষোভ নিয়ে উদ্বিগ্ন নন।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেবল তার ম্যাকপফ, ভারতে ম্যাকডোনাল্ডের মেনুতে উপলব্ধ একটি প্যাস্ট্রি এবং 49-রুপী ($ 0.77 সিডিএন) কফি উপভোগ করেছেন, যা তিনি অর্থের জন্য ভাল মূল্য হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।
“শুল্ক কূটনীতির বিষয় এবং আমার ম্যাকপফ (এবং) কফি এতে টেনে আনা উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন।