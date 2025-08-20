ট্রাম্পের শুল্ক আমাদের গেমারদের হিট হওয়ায় সনি প্লেস্টেশনের দাম 50 ডলার বাড়িয়েছে

সনি বলেছিলেন যে গেমাররা সর্বশেষ মার্কিন গ্রাহক হওয়ার জন্য প্রতিটি প্লেস্টেশন 5 কনসোলে এটি 50 ডলার শাস্তিযুক্ত আপচার্জ চাপিয়ে দেবে ট্রাম্পের শুল্কের দ্বারা হামলা করা।
জাপানি গেমিং টাইটান বুধবার ঘোষণা করেছে যে পিএস 5 এর দামগুলি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে 500 ডলার থেকে 550 ডলারে নেমে যাবে, স্পষ্টতই জাপানি ইলেকট্রনিক্সগুলিতে ট্রাম্পের শুল্কের বৃদ্ধির জন্য দোষারোপ করে যেগুলি প্রতি বছর cost 685 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা।
“অনেক বৈশ্বিক ব্যবসায়ের অনুরূপ, আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পরিবেশে চলাচল চালিয়ে যাচ্ছি,” সনি একটি ব্লগ পোস্টে ড।
$ 50 দামের উত্সাহটি তিনটি প্লেস্টেশন মডেলকে প্রভাবিত করে, স্ট্যান্ডার্ড কনসোলটি $ 549.99, ডিজিটাল সংস্করণটি 499.99 ডলার এবং প্রো সংস্করণটি ওয়ালেট-বস্টিং $ 749.99 এর দিকে বাড়ছে।
ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক শুল্ক ব্যবস্থা, যা আগস্ট 1 এ লাথি মেরেছিলবড় ইলেকট্রনিক্স এবং প্রযুক্তি আইটেমগুলিতে 25% পর্যন্ত শুল্ক সহ জাপানি আমদানিগুলিকে চড় দেয়।
শুল্কগুলি ট্রাম্পের ২০২৫ সালের জুলাই বাণিজ্য চুক্তির অংশ যা সংস্থাগুলিকে আমেরিকান মাটিতে উত্পাদন করতে বাধ্য করার লক্ষ্যে-এমন একটি লক্ষ্য যা শিল্প বিশেষজ্ঞরা জটিল ইলেকট্রনিক্সের জন্য সুদূরপ্রসারী বলে অভিহিত করেছেন।
সনি সিএফও লিন টাও ছিল বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করেছিলেন যে শুল্কগুলি কোম্যানির ব্যালেন্স শীটে ওজন করছে এবং যে কিছু ব্যয় “দামের দিকে যেতে পারে” কারণ ফার্ম আর্থিক ক্ষতি শোষণ করতে সংগ্রাম করেছিল।
ভিপি ইসাবেল টম্যাটিস নিশ্চিত করেছেন যে সংস্থাটি হার্ডওয়্যারের দাম বাড়ানো ছাড়া আর মাউন্টিং আমদানি ব্যয়কে আর পেট না করার পরে অর্থনৈতিক স্কিজ সোনির হাতকে বাধ্য করছে।
আমেরিকান গ্রাহকরা ইতিমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি এবং সরবরাহের চেইন বিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়াই করে যা বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তি খাতকে জর্জরিত করেছে তাদের পক্ষে সময় খারাপ হতে পারে না।
জাপান, চীন এবং ভিয়েতনামে উত্পাদিত গেমিং কনসোলগুলি ট্রাম্পের শুল্ক কাঠামোর অধীনে সবচেয়ে খাড়া জরিমানার মুখোমুখি হয়, দাম বাড়ায় কার্যত অনিবার্য।
সোনির প্লেস্টেশন 5 উপাদানগুলি এশিয়ান সরবরাহের চেইনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় যা এখন ট্যাপ করার জন্য তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও ব্যয়বহুল, মার্কিন বন্দরগুলিতে প্রচুর শুল্কের মুখোমুখি সমাপ্ত কনসোলগুলির সাথে।
শিল্প বিশ্লেষকরা বলছেন যে আমেরিকাতে কনসোল উত্পাদন স্থানান্তর করতে কয়েক বছর এবং বিলিয়ন অবকাঠামোগত বিনিয়োগের জন্য কয়েক বছর সময় লাগবে যা কেবল অস্তিত্ব নেই।
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন চলাচল করা বেশ কয়েক বছর ধরে বাস্তবসম্মতভাবে সম্ভব নয়,” বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, যার অর্থ গেমাররা ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধের বিষয়টি বহন করবে।
প্লেস্টেশন মূল্য শক মাইক্রোসফ্ট এবং নিন্টেন্ডোর অনুরূপ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেযা ইতিমধ্যে শুল্ক চেপে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কনসোলের দাম বাড়িয়েছে।
ইউরোপীয়, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যান্ডের গ্রাহকরা বছরের পর বছর ধরে প্লেস্টেশনের দাম বৃদ্ধির মুখোমুখি হয়েছে, তবে আমেরিকা রেহাই পেয়েছিল – যতক্ষণ না ট্রাম্পের শুল্ক এই সুরক্ষা অসম্ভব করে তুলেছিল।
প্রধান পরিবারের প্রযুক্তি আইটেমগুলিতে 25% কম্বল শুল্ক পুরো ইলেকট্রনিক্স শিল্প জুড়ে একটি ক্যাসকেড প্রভাব তৈরি করেছে, কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং গেমিং হার্ডওয়্যার সহ সমস্ত তীক্ষ্ণ দাম বৃদ্ধি দেখে।
ট্রাম্পের শুল্কগুলি দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্যান্য এশীয় দেশগুলির অটোমোবাইল এবং প্রযুক্তি উপাদানগুলিকেও প্রভাবিত করে, সরবরাহ চেইন সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
সনি এক্সিকিউটিভরা এই সপ্তাহে বাজারের বাস্তবতার জন্য শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণভাবে অতিরিক্ত ব্যয়গুলি অভ্যন্তরীণভাবে শোষণের চেষ্টা করেছিলেন।
পোস্টটি হোয়াইট হাউস থেকে মন্তব্য চেয়েছে।