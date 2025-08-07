ট্রাম্পের শুল্ক কার্যকর হয় এবং কয়েক ডজন দেশে পৌঁছে যায়

ট্রাম্প বিভিন্ন অংশীদারদের উপর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ঘোষণা করার চার মাস পরে পরিমাপ বৈধ। ৫০%করের সাথে ব্রাজিল আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটি ডিক্রি দ্বারা আরও ভালভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (07/07) মধ্যরাত থেকে দেশ এবং অঞ্চলগুলির মুখোমুখি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত শুল্ক। এখন থেকে, আমেরিকান অঞ্চলে আমদানি করা পণ্যগুলির হার বেশি হবে। ৫০%করের সাথে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত সর্বাধিক পৌঁছানো দেশ হিসাবে শেষ হয়েছে।
৩০ জুলাই স্বাক্ষরিত এবং 60০ টিরও বেশি দেশে লক্ষ্যবস্তু, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়াও, ট্রাম্প ঘোষণার চার মাস পরে এই পদক্ষেপটি কার্যকর হয়, প্রথমবারের মতো বিভিন্ন অংশীদারদের উপর শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করে, সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন বাণিজ্যিক চুক্তির সন্ধানের পক্ষে যুক্তি দিয়ে।
নতুন শুল্কগুলি অফিসিয়াল করার অল্প সময়ের আগে তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন যে “বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হতে শুরু করবে।”
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহত্ত্বকে রোধ করতে পারে এমন একমাত্র বিষয় হ’ল একটি মৌলিক বাম আদালত যা আমাদের দেশকে ব্যর্থ হতে চায়,” তিনি লিখেছিলেন, মার্কিন আপিল আদালতে যে মামলা চলমান একটি মামলা উল্লেখ করে, ট্রাম্প যদি শুল্ক আরোপ করে তার কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে যান তবে মূল্যায়ন করা হয়।
মার্কিন সরকার বিশ্বাস করে যে হার আরোপ করা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির জন্য একটি নতুন এবং ইতিবাচক পথ প্রশস্ত করবে, নতুন বিনিয়োগ বাড়িয়ে তুলবে এবং শ্রম নিয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী শিল্প শক্তি হতে পরিচালিত করবে।
তবে এখনও অবধি ডেটা ইঙ্গিত দেয় যে ২ এপ্রিল ট্রাম্পের ঘোষণার পর থেকে মার্কিন অর্থনীতি ধীর হয়ে গেছে, যা “লিবারেশন ডে” নামে অভিহিত হয়েছিল, এই যুক্তি দিয়ে যে বিশ্ব কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লুট করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অধিদফতরের জুনে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে মার্কিন জিডিপিতে সংকোচনের পরিমাণ ছিল 0.5%।
আসল বিষয়টি হ’ল যেহেতু গত সপ্তাহে নতুন ফি আরোপের বিষয়ে ডিক্রি স্বাক্ষর করা হয়েছে, তাই বিশ্বজুড়ে সরকারগুলি শুল্কগুলিতে উচ্চ করের অর্থ প্রদান এড়ানোর জন্য চুক্তিগুলির সন্ধান করে, যুক্তি দিয়ে যে এটি বিনিয়োগকারীদের অসন্তুষ্ট করতে পারে এবং বেকারত্বের কারণ হতে পারে।
ব্রাজিল আরও আক্রান্ত হিসাবে অনুসরণ করে
আমদানিকৃত ব্রাজিলিয়ান পণ্যগুলির জন্য 50% শুল্ক সহ, ব্রাজিল ট্রাম্পের শুল্কের দ্বারা দেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠেছে। তবুও, প্রায় 700 টি পণ্য শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি এখনও ব্রাজিলিয়ান পণ্যগুলিতে প্রায় 30%এর গড় হার রাখে, উদাহরণস্বরূপ, ইইউ এবং জাপানকে 15%চার্জ করা হয়েছিল।
দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে কথিত ভারসাম্যহীনতা ছাড়াও ট্রাম্প সরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর বিচারেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এসটিএফের মন্ত্রী আলেকজান্দ্রে ডি মোরেসের সভাপতিত্বে নিষেধাজ্ঞার প্রেরণা হিসাবে।
ব্রাজিলিয়ান অর্থনীতিতে শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করা এবং মোরেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্রাজিলে দৃ strong ় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা ব্রাজিলিয়ান বিচার বিভাগে আমেরিকান হস্তক্ষেপকে “অগ্রহণযোগ্য” হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন। ব্যবস্থাগুলির পিছনে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা, লুলা বলেছেন, ব্রাজিলের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং দু’দেশের মধ্যে historical তিহাসিক সম্পর্ক মিনা।
বুধবার, লুলা বলেছিলেন যে তিনি ব্রিকস নেতাদের সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের করের বিষয়ে গ্রুপ সদস্য দেশগুলির পণ্যগুলিতে কথা বলবেন। বুধবার প্রকাশিত রয়টার্স নিউজ এজেন্সির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ডাকতে চান।
লুলা বলেছিলেন যে ব্রাজিল পারস্পরিক শুল্ক ঘোষণা করার ইচ্ছা পোষণ করে না এবং বাণিজ্যিক আলোচনার বিষয়টি ছেড়ে দেবে না, এমনকি যদি আপনি এই সময়ে ট্রাম্পের সাথে ব্যবসায়ের জন্য কোনও উদ্বোধন না দেখেন।
“আমি পাত্তা দিইনি কারণ তিনি ফোন করতে চান না। আমাকে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ফোন করতে হবে না, কারণ তিনি যে চিঠিগুলি প্রেরণ করেছিলেন এবং তার সিদ্ধান্তে তিনি আলোচনায় কোনও সময় কথা বলেন না, তিনি যা বলেন তা নতুন হুমকিতে রয়েছে,” লুলা বলেছিলেন।
কানাডা, ভারত এবং সুইজারল্যান্ড
হোয়াইট হাউস কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত ডিক্রি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা সমস্ত পণ্যের উপরও মার্কিন-মেক্সিকো-কানাডা (ইউএসএমসিএ) বাণিজ্য চুক্তির আওতাভুক্ত নয় এমন সমস্ত পণ্যগুলির হারও বাড়িয়ে তোলে। নতুন হার এড়াতে অন্য দেশে নেওয়া কানাডিয়ান পণ্যগুলি 40%ট্রান্সশিপমেন্ট হারের সাপেক্ষে হবে।
সুইজারল্যান্ডের সভাপতি কারিন কেলার-সুটার মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে ছিলেন ট্রাম্পের সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দুটি বৈঠক করার জন্য 39% হারের বিপরীতে সুইস সরকারকে অবাক করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং মার্কিন রাজধানীতে বৃহস্পতিবার আবার একটি “অসাধারণ সভা” করতে পারেন।
অন্যদিকে, ভারত আরও বেশি উচ্চতায় ভুগতে পারে, 25% শুল্ক বৃদ্ধি পেয়ে 50% এ দাঁড়িয়েছে। বুধবার, ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত হার চাপিয়ে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া জানাতে 21 দিন রয়েছে। একই কৌশলটি ট্রাম্পের দ্বারা রাশিয়া সরবরাহকারী দেশগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বুধবার, ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করে না এমন দেশগুলি থেকে আমদানি করা সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে 100% শুল্ক আরোপ করার হুমকি দিয়েছিল বা এটি করার পরিকল্পনা করে না।
দেশগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এবং ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত সংশ্লিষ্ট শুল্ক দেখুন:
ব্রাজিল – 50%
সিরিয়া – 41%
লাওস – 40%
মায়ানমার – 40%
সুইজারল্যান্ড – 39%
কানাডা – 35%
ইরাক – 35%
সার্বিয়া – 35%
চীন – 30%
আলজেরিয়া – 30%
বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা – 30%
লিবিয়া – 30%
দক্ষিণ আফ্রিকা – 30%
মেক্সিকো – 25%
ভারত – 25% (50% বাড়ার সম্ভাবনা সহ)
ব্রুনেই – 25%
কাজাখস্তান – 25%
মোল্দোভা – 25%
তিউনিসিয়া – 25%
বাংলাদেশ – 20%
শ্রীলঙ্কা – 20%
তাইওয়ান – 20%
ভিয়েতনাম – 20%
কম্বোডিয়া – 19%
ইন্দোনেশিয়া – 19%
মালয়েশিয়া – 19%
পাকিস্তান – 19%
ফিলিপিনাস – 19%
থাইল্যান্ড – 19%
নিকারাগুয়া – 18%
ইউরোপীয় ইউনিয়ন – 15%
যুক্তরাজ্য – 15%
আফগানিস্তান – 15%
অ্যাঙ্গোলা – 15%
বলিভিয়া – 15%
বতসোয়ানা – 15%
ক্যামেরুন – 15%
চাদ – 15%
কোস্টা রিকা – 15%
আইভরি কোস্ট – 15%
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কঙ্গো – 15%
ইকুয়েডর – 15%
গিনি নিরক্ষীয় – 15%
ফিজি – 15%
গণ – 15%
গায়ানা – 15%
আইসল্যান্ড – 15%
ইস্রায়েল – 15%
জাপান – 15%
জর্দান – 15%
লেসোটো – 15%
লিচটেনস্টাইন – 15%
মাদাগাস্কার – 15%
মালাউই – 15%
মরিশাস – 15%
মোজাম্বিক – 15%
নামিবিয়া – 15%
নাউরু – 15%
নিউজিল্যান্ড – 15%
নাইজেরিয়া – 15%
উত্তর ম্যাসেডোনিয়া – 15%
নরওয়ে – 15%
পাপুয়া নিউ গিনি – 15%
দক্ষিণ কোরিয়া – 15%
ত্রিনিদাদ ই টোবাগো – 15%
Trkiyey – 15%
উগান্ডা – 15%
ভানুয়াতু – 15%
ভেনিজুয়েলা – 15%
জাম্বিয়া – 15%
জিম্বাবুয়ে – 15%
মালভিনাস – 15%
জিবি (এপি, ওটিএস)