ট্রাম্পের শুল্ক কার্যকর হয়: ‘এটি মধ্যরাত !!!’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কয়েক ডজন ট্রেডিং অংশীদারদের “পারস্পরিক” শুল্কের সর্বশেষতম রোলআউট বৃহস্পতিবার সকালে হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে।
রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি, “এটি মধ্যরাত !!! বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার শুল্ক এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে,” মধ্যরাতের ঠিক আগে লিখেছেন সত্য সামাজিক উপর।
বৃহস্পতিবার ভোরে অন্য পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন“শুল্কগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হচ্ছে এমন স্তরেও সম্ভব হয় না বলে মনে হয় না!”
রাষ্ট্রপতি গত সপ্তাহে নতুন শুল্কের হার উন্মোচন করে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন এবং বাস্তবায়নের তারিখটি প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে বিলম্ব করেছেন। এখন প্রায় সমস্ত আমদানি 10 শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হবে।
কিছু দেশ উচ্চতর আমদানি করের হারের দিকে তাকাবে, যেমন সিরিয়া 41 শতাংশ, লাওস 40 শতাংশ এবং সুইজারল্যান্ড 39 শতাংশে। ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ড 19 শতাংশ শুল্কের হারের মুখোমুখি হবে, এবং জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন 15 শতাংশের চিত্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
ট্রাম্পও বুধবার ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন পণ্যগুলিতে শুল্ক বাড়িয়েছেন, বুধবার নয়াদিল্লির রাশিয়ার তেল কেনার বিষয়ে ২৫ শতাংশ বেড়েছে। ইউক্রেনের তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাতের পরে বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাথে সাক্ষাত হওয়ার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
ভারত এখন 50 শতাংশ শুল্কের হারের মুখোমুখি হবে, যা তিন সপ্তাহের মধ্যে লাথি মারতে চলেছে।
বুধবার পরে, ট্রাম্প সত্য সামাজিক সম্পর্কে লিখেছিলেন যে “বিলিয়ন” ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাহিত হতে শুরু করবে, বেশিরভাগ দেশ থেকে যারা ওয়াশিংটনের “সুবিধা নিয়েছে”।
“আমেরিকার মহত্ত্বকে থামাতে পারে এমন একমাত্র জিনিস হ’ল একটি মৌলিক বাম আদালত যা আমাদের দেশকে ব্যর্থ দেখতে চায়,” তিনি ড পোস্টে।
রাষ্ট্রপতি প্রথমে 2 এপ্রিল তার “লিবারেশন ডে” ট্যারিফ এজেন্ডা প্রস্তাব করেছিলেন তবে ওয়াল স্ট্রিট এবং জিওপি আইন প্রণেতাদের আর্থিক বাজারগুলি স্থিতিশীল করার জন্য চাপের পরে এক সপ্তাহ পরে 90 দিনের সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সময়সীমাটি 1 আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ধাক্কা খায়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে যে পণ্যগুলি ইতিমধ্যে রয়েছে তাদের আমদানি ফি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি মার্কিন-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির আওতায় থাকা আইটেমগুলি, যা ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
২৯ আগস্ট, ডি মিনিমিস সামগ্রীর উপর ছাড়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, যার অর্থ বাণিজ্যিকভাবে পাঠানো আইটেমগুলি $ 800 বা তারও কম মূল্যমানের জন্য আর আমদানি ফি এড়াতে সক্ষম হবে না।