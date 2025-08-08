ট্রাম্পের শুল্ক গ্রাহকদের জন্য বড় সংকট সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কম

কোভিড-19-যুগের ঘাটতি মনে আছে? স্টোর তাকগুলি টয়লেট পেপার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। মুখের মুখোশগুলি রেশন করা হয়েছিল। সেমিকন্ডাক্টরগুলির একটি বৈশ্বিক ঘাটতি অটোমেকার এবং অন্যদের উত্পাদন কমাতে বাধ্য করেছিল। ফোর্ড স্ট্যাশড গুরুত্বপূর্ণ চিপস আসার অপেক্ষায় কেনটাকি স্পিডওয়ে পার্কিং লটে অসম্পূর্ণ সুপার ডিউটি ট্রাকগুলি।
এই বছর কয়েক মাস ধরে দেখে মনে হয়েছিল যে আমেরিকানরা আরও এক দফায় ঘাটতির জন্য ছিল, এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের কারণে। তবে এটি প্রদর্শিত হয় যে বেশিরভাগ পণ্যগুলি আরও বেশি দামে (এবং কয়েকটি গুরুতর ব্যতিক্রম সহ, যা আমি পেয়ে যাব) উপলভ্য থাকবে। ট্রাম্পের শুল্ককে ঘিরে খারাপ সংবাদের সমুদ্রের এটি একটি বিরল বিট সুসংবাদ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর নিকটতম মিত্রদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক সম্পর্ককে ঘায়েল করছে।
দ্য সর্বশেষ রাউন্ড শুল্কের মধ্যে und আগস্ট কার্যকর হয়েছিল। নতুন এবং পুরানো উভয় শুল্ক সহ, ব্রাজিলের হার 50 শতাংশ, কানাডায় 35 শতাংশ এবং মেক্সিকোতে 25 শতাংশ। এই বছরের শুরুর দিকে সংক্ষেপে ১৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে চীনের বর্তমান হার, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে আলোচ্য যুদ্ধের অধীনে একটি উচ্চ-উচ্চ 55 শতাংশ। উচ্চ শুল্কগুলি আমেরিকান গ্রাহক এবং ব্যবসায়ের জন্য ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদারদের অর্থনীতিগুলি চেপে ধরে।
শুল্কগুলি সম্ভবত যা করবে না তা হ’ল ব্যাপক সংকট এবং এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেউ জিনিসের জন্য বেশি অর্থ প্রদান করতে পছন্দ করে না, তবে এটি মানুষের পক্ষে অনেক বেশি ক্ষতিকারক এবং অর্থনীতির জন্য আরও ক্ষতিকারক যখন পণ্যগুলি কোনও মূল্যে পাওয়া যায় না, যেমন মহামারীটির আগে শুরু হওয়া বৈশ্বিক চিপ ঘাটতির সময় কী ঘটেছিল এবং এটি কমে যাওয়ার পরেও অব্যাহত রয়েছে।
এই বছরের শুরুর দিকে ঘাটতি একটি ঝুঁকি ছিল। কখনও কখনও এটি ক্রেতাদের দ্বারা সংগ্রহের কারণেই ছিল যারা শুল্কের দাম বাড়ানোর আগে তাদের তালিকাগুলি স্টক করতে চেয়েছিল। অন্য সময় এটি বিপরীত ছিল: কিছু ক্রেতারা বাজি ধরেন যে বড় শুল্ক বৃদ্ধি পায় না তাই তারা ক্রয় বন্ধ করে দেয়, যা তাদের সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপজ্জনকভাবে কম রেখেছিল।
“আমি ভেবেছিলাম এপ্রিল মাসে খালি তাকের ঝুঁকি খুব বেশি হয়েছিল,” আন্না ওয়াং বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অর্থনীতিবিদ ব্লুমবার্গ। চীন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দরে শিপমেন্টগুলি সে মাসে দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল কারণ চীনা পণ্যগুলিতে শুল্ক 20 শতাংশ থেকে 145 শতাংশে লাফিয়ে উঠেছিল।
কিন্তু যখন মে মাসে চীনের উপর শুল্ক 30 শতাংশে নেমে আসে, তখন শিপমেন্টগুলি দ্রুত তাদের স্বাভাবিক গতির উপরে উঠে যায় হারানো সময়ের জন্য।
ওয়াং বলেছিলেন, “নীচের লাইনটি এখনই খালি তাকের ঝুঁকি এপ্রিলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।”
এক্সিকিউটিভদের মন্তব্যে এটি বহন করা হয়েছে। ইউএস ফেডারেল রিজার্ভের বেইজ বইতে, যা স্থানীয় ব্যবসায়িক যোগাযোগের দ্বারা পর্যবেক্ষণগুলি সংকলন করে, লোকেরা শ্রম ও আবাসনগুলির ঘাটতি সম্পর্কে অভিযোগ করেছে, তবে পণ্য নয়। মে মাসে ঘাটতির একটি উল্লেখ ছিল, যখন বেইজ বইটি ড“কিছু নির্মাতাদের ক্রমবর্ধমান শুল্ক প্রদত্ত আমদানিকৃত পণ্যগুলির ঘাটতির সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগ ছিল।” জুনের প্রতিবেদনে (যা জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল), সেই সতর্কতাটি চলে গেল। শুল্কগুলি 74 বার উপস্থিত হয়েছিল তবে কেবলমাত্র উচ্চ ব্যয়ের প্রসঙ্গে, ঘাটতি নয়।
আরেকটি আশ্বাস দেয় ডেটা পয়েন্ট: ক জুন উত্পাদন জরিপ ইনস্টিটিউট ফর সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট দ্বারা, বৈদ্যুতিন উপাদানগুলি হ’ল স্বল্প সরবরাহের একমাত্র পণ্য ছিল। সম্প্রতি মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো রিপোর্ট মে মাসের জন্য ব্যবসায়িক তালিকাগুলি তাদের সাম্প্রতিক গড়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সরবরাহের আপাত পর্যাপ্ততা আসলে অর্থবোধ করে। সরবরাহ, চাহিদা বা উভয় ক্ষেত্রে চরম পরিবর্তন হয় যখন ঘাটতি ঘটে থাকে, যা এখন ক্ষেত্রে হয় না। কোভিড -19 মহামারী চলাকালীন, নির্দিষ্ট চিকিত্সা সরবরাহ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। চিপ ঘাটতি মূলত দ্বারা ঘটেছিল একাধিক সমস্যা তাইওয়ানের খরা, টেক্সাসে শীতের ঝড় এবং জাপানে তিনটি উদ্ভিদ আগুন সহ সমীকরণের সরবরাহের দিক থেকে। (এটি কোভিড -19 প্রযোজনা অর্জনকারী শ্রমিকরা সহায়তা করেনি এবং লোকেরা হোম অর্ডার করা চিপ-ভরা ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।)
এবার প্রায় এই জাতীয় স্থানচ্যুতি নেই। প্রকৃতপক্ষে, উচ্চতর দামগুলি আগত সংকটগুলির একটি সতর্কতা চিহ্ন হওয়ার চেয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। এর কারণ দাম বৃদ্ধি সরবরাহকারীদের আরও বেশি বিক্রি করতে প্ররোচিত করে এবং গ্রাহকদের কম কিনতে প্ররোচিত করে, সরবরাহ এবং চাহিদার যে কোনও ভারসাম্যহীনতা দূর করতে সহায়তা করে।
এটি যখন দেশীয় সরবরাহকারী থাকে যেগুলি আমদানি পড়লে স্ল্যাকটি তুলতে পারে তখন এটি সহায়তা করে, উদাহরণস্বরূপ, ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে। কাঁচা ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের শুল্কগুলি মার্কিন অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক কারণ তারা ধাতবগুলিকে ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করে এমন অনেক বড় খাতের জন্য ব্যয় বাড়ায়। তবে কমপক্ষে দেশীয় নির্মাতারা সরবরাহগুলি কার্যকর হবে না তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঘাটতির ঝুঁকি নেই। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের অর্থনৈতিক স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো মার্টা ই। ওয়োসিস্কা অনুসারে এগুলি জেনেরিক ড্রাগগুলির মতো পণ্যগুলিতে থাকতে পারে। একটি মার্চ রিপোর্টতিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মেডিকেড সহ সরকারী মূল্যের ক্যাপগুলি ড্রাগ নির্মাতাদের মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে দ্রুত তাদের পণ্যগুলির দাম বাড়াতে বাধা দেয়। এটি কিছু সরবরাহকারীকে নির্দিষ্ট ওষুধের জন্য বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমদানি করা জেনেরিক কেমোথেরাপি ওষুধের প্রাপ্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন – এমন একটি ঘাটতি যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক হবে, কারণ কার্বোপ্ল্যাটিন এবং সিসপ্ল্যাটিনের ২০২৩ এর ঘাটতি দেখিয়েছে।
জেনেরিক ওষুধের বাইরে, খেলনা, জুতা এবং পোশাকের কিছু ঘাটতি থাকতে পারে কারণ মার্জিনগুলি সেই পণ্যগুলির জন্য এত পাতলা যে আমদানিকারকরা তাদের স্টকপাইল করতে পারে না, তাদের যে কোনও ধরণের সরবরাহের বাধা ঘটতে পারে তার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে রেখেছিল, ওয়াং বলেছিলেন। ট্রাম্প আমেরিকানদের এপ্রিল মাসে এই সম্ভাবনার জন্য বন্ধন করেছিলেন যখন তিনি ড“সম্ভবত বাচ্চাদের 30 পুতুলের পরিবর্তে দুটি পুতুল থাকবে।”
ক্যান্সারের ওষুধের পুনর্নবীকরণ ঘাটতি খেলনা স্টোরের খালি তাকের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর হবে। তবে ট্রাম্পের শুল্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বকে যে বিস্তৃত ক্ষতির কারণ ঘটবে তার মধ্যে আমেরিকান গ্রাহকরা আনন্দিত হতে পারেন যে বেশিরভাগ পণ্য এখনও পাওয়া যাবে।