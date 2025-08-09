You are Here
News

ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধে কানাডা ফ্যারিং ‘বেশ ভাল’, এই সেক্টর ব্যতীত

এই সপ্তাহে এফপি ভিডিও আমাদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধে কানাডা কীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের একটি আপডেট এনেছে। কানাডার অন্যতম বৃহত্তম ইস্পাত নির্মাতাদের প্রধান তার শিল্পে ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্কের ধ্বংসাত্মক বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে একজন বাণিজ্য আইনজীবী আমাদের জানিয়েছেন যে এখনও অবধি কানাডা-ইউনাইটেড-স্টেটস-মেক্সিকো চুক্তি এই জাতিকে কম্বল শুল্কের সবচেয়ে খারাপ থেকে বাড়া করেছে। কিন্তু শেষ হয়ে গেলে কী ঘটে? আরও পড়ুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts