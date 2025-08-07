ট্রাম্পের সত্য সামাজিক বিভ্রান্তি দ্বারা চালিত এআই অনুসন্ধান চালু করে

সত্য সামাজিক, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, একটি এআই অনুসন্ধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা চালিত। সত্য অনুসন্ধান এআই প্রথম সত্য সামাজিক ওয়েব সংস্করণে প্রথম চালু হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের বৈশিষ্ট্যটির জন্য একটি পাবলিক বিটা শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে।
“আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সাথে শ্রোতাদের কাছে শক্তিশালী এআই আনতে সত্য সামাজিকের সাথে অংশীদার হতে আগ্রহী,” বিস্মিততার প্রধান ব্যবসায়ী কর্মকর্তা দিমিত্রি শেভেলেনকো বলেছেন। বিতর্কিত এআই সংস্থাটি নিজেকে বারবার জড়িত বলে মনে করেছে এবং বিষয়বস্তুর জন্য ওয়েবসাইটগুলি এবং এই সর্বশেষ অংশীদারিত্ব সম্ভবত কেবলমাত্র সংস্থার চারপাশে অশান্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
অংশীদারিত্ব হ’ল রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ সন্ধানের সুযোগগুলি সন্ধানের সর্বশেষ উদাহরণ। ঠিক এই সপ্তাহে যে এটি তার চ্যাটজিপিটি এন্টারপ্রাইজ সাবস্ক্রিপশনটি ব্যবহারিকভাবে শূন্য ব্যয়ে 2 মিলিয়নেরও বেশি ফেডারেল কর্মীদের কাছে সরবরাহ করবে। সত্য অনুসন্ধানের ইঞ্জিন হিসাবে বিভ্রান্তি বেছে নেওয়া এআই ট্রাম্প মিডিয়াকেও জেফ বেজোসের সাথে ব্যবসায়ে রাখে, অন্যতম । এই সপ্তাহে অ্যাপলের সিইও টিম কুক আইফোনের বিদেশী উত্পাদনকারী সংস্থাটির বিদেশী উত্পাদনে রাষ্ট্রপতির ক্ষোভ এড়ানোর প্রয়াসে কোম্পানির স্মরণে একটি 24 ক্যারেট সোনার বেসে একটি খোদাই করা কাচের ফলক সেট করে।
সত্য অনুসন্ধান এআই যোগ করার সাথে সাথে সত্য সামাজিক একটি এআই স্তরটি তার প্ল্যাটফর্মে একটি বিল্ডিংয়ের ব্যয় ছাড়াই লাভ করে, সম্ভবত পছন্দগুলি বজায় রাখার প্রচেষ্টায়। বিভ্রান্তি, তার অংশের জন্য, আরও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারকারীদের একটি নতুন বেসের সংস্পর্শে আসে।