আলাস্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলোচনার সময় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন যে মস্কো রাশিয়ান অঞ্চল দ্বারা সংযুক্ত ক্রিমিয়ার স্বীকৃতি দাবি করেছে। এটি সূত্রের রেফারেন্স সহ রয়টার্স দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
সংস্থাটি নোট করে যে ক্রিমিয়াকে ঠিক কারা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত তা স্পষ্ট নয় – কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সমস্ত পশ্চিমা দেশ এবং ইউক্রেন।
রয়টার্স ইন্টারলোকটরদের মতে, পুতিনেরও রাশিয়া থেকে নিষেধাজ্ঞার কমপক্ষে কিছু অংশ তুলে নেওয়া দরকার। আমেরিকান বা ইউরোপীয় – কী ধরণের নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কথা বলছে, সূত্রগুলি নির্দিষ্ট করা হয়নি।
অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়া অনুসরণ করে রয়টার্স আরও জানিয়েছে যে পুতিন ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চলগুলির অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি করেছেন এবং এর বিনিময়ে রাশিয়া জাপোরিজজ্যা এবং খোনসন অঞ্চলে সামনের লাইনটি হিমশীতল করবে। একই সময়ে, সংস্থার সূত্রগুলি দাবি করে যে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ইউক্রেনে ফিরে আসতে প্রস্তুত রয়েছেন সুমি অঞ্চলের উত্তর অংশে এবং খরকভ অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব অংশে রাশিয়ান সৈন্যদের দ্বারা দখল করা অঞ্চলগুলিতে।
ইউক্রেনীয় ডিপস্টেট প্রকল্পের মতে, যা রয়টার্স উল্লেখ করেছে, রাশিয়া সুমি এবং খারকভ অঞ্চলের বিভাগগুলি মোট ৪৪০ বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ে রয়েছে। ইউক্রেন ডোনবাসের অঞ্চলটির প্রায় 6,600 বর্গকিলোমিটার নিয়ন্ত্রণ করে।
এছাড়াও ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে পুতিন বলেছিলেন যে রাশিয়া ইউক্রেনের সরকারী রাশিয়ান ভাষার মর্যাদার বিধান দাবি করেছে। ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দেশে রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের (মস্কো পিতৃতন্ত্রের ইউওসি) অবাধ কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিতে হবে।
ট্রাম্পের সাথে আলোচনার সময় পুতিন যে ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি করেছিলেন তা 16 ই আগস্ট ব্লুমবার্গ, ফিনান্সিয়াল টাইমস এবং অন্যান্য পশ্চিমা মিডিয়া লেখা হয়েছিল। ফুটের মতে, পুতিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ডনবাস থেকে ইউক্রেনের প্রত্যাখ্যান তার কেন্দ্রীয় প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে একটি, যার ক্ষেত্রে তিনি বাকী অংশটি হিমায়িত করতে সম্মত হন।
রয়টার্স রিপোর্টডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথোপকথনের সময় ইউক্রেনের সভাপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতি ডোনবাস থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেছিলেন।