ট্রাম্পের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওভারহল কয়েক দশক ধরে বেইজিংয়ের হাতে খেলতে পারে

চীন, দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকাতে মার্কিন কূটনীতিক হিসাবে প্রায় তিন দশক ধরে ম্যাট ইনগেনেরি তার চীনা সমকক্ষদের মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তিগুলি বিতরণ করতে, ভ্রান্ত বনভোজন এবং ব্যয়বহুল জাতীয় দিবস উদযাপন পরিচালনা করতে দেখেছেন।
“এগুলি খুব ভাল হোস্ট এবং তারা যখন হতে চায় তখন সত্যই মনোমুগ্ধকর হতে পারে,” এখন বেসরকারী খাতে ইনজেনেরি বলেছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বাজেটগুলি আরও ছোট এবং দুর্নীতির উদ্বেগ আরও বেশি ছিল। “রিটজ ক্র্যাকারে আমাদের একটি গরম কুকুর ছিল।”
তিনি আরও যোগ করেন, তবে চীনা কর্মকর্তারা বেইজিংয়ের লাল রেখাগুলি প্রকাশ করার সময় তাদের নরম শক্তিটিকেও নিরপেক্ষ নির্বাসনের সাথে মিশ্রিত করেছিলেন।
“এটি সমস্ত মজাদার এবং গেমস – যতক্ষণ না আপনি দক্ষিণ চীন সাগরে আপনার দাবি রাখতে চান।”
চীনের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক পদচিহ্ন মোকাবেলায় মার্কিন প্রচেষ্টা যথেষ্ট কঠিন। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের র্যাডিকাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওভারহল এটিকে সহজ করে তুলছে না এবং কয়েক দশক ধরে বেইজিংয়ের হাতে খেলতে পারে, আইন প্রণেতা এবং অতীত ও বর্তমান বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে।
“চীনের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতার জন্য ডেকের উপর সমস্ত হাত প্রয়োজন It
“আমরা কেবল নিজেরাই (উন্নয়ন কর্মসূচি) গুটিয়ে রেখেছি, চীনের জন্য একটি বিশাল জয়।”