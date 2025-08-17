You are Here
ট্রাম্পের স্ত্রী পুতিনকে একটি ‘ব্যক্তিগত’ চিঠি লিখেছিলেন, এর বার্তা প্রকাশিত হয়েছে

  • প্রথম মহিলা মেলানিয়া ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছিলেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় অপহরণ করা শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে
  • রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কার পুতিনের সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলনের সময় চিঠিটি হস্তান্তর করেছিলেন, যেখানে উভয় নেতা অগ্রগতির দাবি করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেননি
  • ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি আলোচনায় অনুপস্থিত ছিলেন, যদিও ট্রাম্প তাকে আলোচনার বিষয়ে আপডেট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

এবিসি নিউজের সাথে কথা বলা হোয়াইট হাউসের দু’জন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে শিশু অপহরণের বিষয়টি নিয়ে প্রথম মহিলা মেলানিয়া ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে পুতিনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

শুক্রবার অ্যাঙ্করেজে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা এই চিঠিটি, যা ইউক্রেন থেকে নেওয়া শিশুদের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তা হস্তান্তর করেছিলেন।

ট্রাম্প এবং পুতিন আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করেছেন, তবে কোনও যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘোষণা করা হয়নি। ছবির ক্রেডিট: অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটিমেজস
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: হাজার হাজার শিশু অপহরণ অভিযোগ করেছে

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এর আগে জানিয়েছেন যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশু রাশিয়ান বাহিনী দ্বারা অপহরণ করেছে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক নিন্দা করেছে এবং সংঘাতকে ঘিরে মানবিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রয়ে গেছে।

ট্রাম্পের সাথে দেখা করার সময় পুতিন পাশের পাশে এক বাহুতে হাঁটবেন, অধ্যয়ন কেন ব্যাখ্যা করে

যদিও এই শীর্ষ সম্মেলনটিকে যুদ্ধবিরতি দালাল করার জন্য উচ্চতর প্রচেষ্টা হিসাবে বিল দেওয়া হয়েছিল, তবে শত্রুতা বন্ধের বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। সভা-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে পুতিন একটি অনির্ধারিত “চুক্তি” উল্লেখ করেছেন, যখন ট্রাম্প আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “দুর্দান্ত অগ্রগতি” করেছেন। যাইহোক, উভয় নেতা যুদ্ধবিরতি উল্লেখ করেননি।

জেলেনস্কে অনুপস্থিত আলাস্কায় ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন

আলাস্কার মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে উল্লেখযোগ্যভাবে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে তাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য জেলেনস্কিয়কে ফোন করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

শত শত সাংবাদিকের উপস্থিতি সত্ত্বেও, ট্রাম্প এবং পুতিন উভয়ই তাদের যৌথ উপস্থিতির পরে প্রশ্ন করতে অস্বীকার করেছিলেন। দুই নেতা মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার আগে একটি সংক্ষিপ্ত হ্যান্ডশেক বিনিময় করেছিলেন।

শীর্ষ সম্মেলন এবং মেলানিয়া ট্রাম্পের চিঠিতে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় একটি ব্যক্তিগত এবং মানবিক মাত্রা যুক্ত করা হয়েছে, যদিও দৃ concrete ় ফলাফলগুলি অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

