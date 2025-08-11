ট্রাম্পের হার কার্যকর হয়, পার্টামিনা, শেল, ভিভো এবং বিপি -র জন্য এই জ্বালানী মূল্য

শেল গ্যাস স্টেশনগুলির একটি।
রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – পার্টামিনা গ্যাস স্টেশন, শেল, ভিভো এবং এ ফুয়েল অয়েল (বিবিএম) এর দাম বিপি স্থিতিশীল, যদিও মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক নির্ধারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যগুলির শুল্কটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার (// ৮/২০২৫) প্রযোজ্য।
মার্কিন শুল্ক প্রয়োগের ফলে দাম হয় তেল ওয়ার্ল্ড দুর্বল, ব্রেন্ট ক্রুডের দামের মতো যা মূলত 30 জুলাই ব্যারেল প্রতি 72.47 মার্কিন ডলার ছিল, August আগস্ট ব্যারেল প্রতি 66.43 মার্কিন ডলারে ডুবে গেছে।
তবুও, অফিসিয়াল পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত পার্টামিনা সোমবার (১১/৮/২০২৫) জাকার্তায় পার্টাম্যাক্স নন -সাবসিডাইজড জ্বালানির দাম পার্টামিনা গ্যাস স্টেশনে আগস্টের শুরু থেকে প্রতি লিটারে আরপি ১২,২০০ এ স্থিতিশীল।
বিশদ জ্বালানী মূল্য পার্টামিনা গ্যাস স্টেশন (জাকার্তা) নিম্নরূপ:
পার্টালাইট: প্রতি লিটারে আইডিআর 10,000;
সৌর ভর্তুকি: প্রতি লিটারে আরপি 6,800;
পার্টাম্যাক্স: প্রতি লিটারে আরপি 12,200;
পার্টাম্যাক্স টার্বো: আরপি। প্রতি লিটারে 13,000;
পার্টাম্যাক্স গ্রিন: আরপি। প্রতি লিটারে 13,200;
ডেক্সলাইট: প্রতি লিটারে আরপি 13,850; এবং
পার্টামিনা ডেক্স: আইডিআর প্রতি লিটারে 14,150।
এদিকে, গ্যাস স্টেশনগুলিতে জ্বালানির দাম শেল আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে স্থিতিশীলও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সুপার শেল টাইপের সাথে প্রতি লিটারে 1 আগস্ট, 2025 থেকে শুরু করে আরপি 12,580 এ পেগড রয়েছে।
শেল গ্যাস স্টেশনগুলির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে উদ্ধৃত শেল গ্যাস স্টেশনগুলিতে জ্বালানির দামের বিশদগুলি নিম্নরূপ:
সুপার: প্রতি লিটারে RP12.580;
ভি-শক্তি: প্রতি লিটারে RP13.050;
ভি-পাওয়ার ডিজেল: আরপি 13,230; পাশাপাশি
ভি-পাওয়ার নাইট্রো+: প্রতি লিটারে RP14.380।
