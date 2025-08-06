ট্রাম্পের চাপ কৌশলটি ভারত এবং তেলের উপর নির্ভর করে পুতিন ডিফিয়েন্ট
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট দ্বারা জারি করা আলটিমেটাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দাবি করেছিল যে মস্কো দশ দিনের মধ্যে ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের সমাধান করুন বা রাশিয়া এবং এর ব্যবসায়িক অংশীদারদের লক্ষ্য করে ১০০ শতাংশ শুল্কের ঝাঁকুনির মুখোমুখি হন, এর দ্বারা উদ্ধৃত সূত্রে জানা গেছে রয়টার্স।
ছবি: রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির প্রেস সার্ভিসের দ্বারা ক্রেমলিন.রু,
ভ্লাদিমির পুতিন
হুমকি সত্ত্বেও পুতিন বিজয়কে বিশ্বাস করে
পুতিনের সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখার দৃ determination ় সংকল্প রাশিয়ার চূড়ান্ত বিজয় এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আরও একটি দফায় তাঁর সংশয় সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। একই সময়ে, সূত্রগুলি উল্লেখ করেছে যে রাশিয়ান নেতা ট্রাম্পের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষতি করতে চান না এবং তিনি সচেতন যে তিনি মার্কিন-রাশিয়ার সম্পর্কগুলি উন্নত করার বিরল সুযোগটি হারাতে পারেন।
ক্রেমলিনের চিন্তার সাথে পরিচিতদের মতে, জাতীয় স্বার্থ পুতিনের পক্ষে সর্বজনীন। ইউক্রেনের তাঁর উদ্দেশ্য দাবী করা অঞ্চলগুলির মুক্তি, এরপরে শান্তি আলোচনার পরে – কেবল একবার মাটিতে থাকা পরিস্থিতি রাশিয়ার পক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব সমাধানের বিষয়ে পুতিন মন্তব্য
ট্রাম্পের আলটিমেটামের মুখে পুতিন বেলারুশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করেছেন আলেকজান্ডার লুকাশেনকো 1 লা আগস্ট ভালাম দ্বীপে। সেখানে তিনি আবারও ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য সামরিক অভিযান এবং শর্তাদি প্রতিফলিত করেছিলেন।
পুতিন জোর দিয়েছিলেন যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। কিয়েভের সাথে সাম্প্রতিক যোগাযোগের কার্যকারিতা স্বীকার করার সময়, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে যে কোনও কূটনৈতিক সমাধানের জন্য জনসাধারণের ভঙ্গিমা না করে পর্দার আড়ালে আলোচনার প্রয়োজন। “কিয়েভ যদি বিশ্বাস করেন যে এটি কথা বলার সময় নয়, মস্কো অপেক্ষা করতে প্রস্তুত,” তিনি যোগ করেছেন।
“সমস্ত হতাশাগুলি স্ফীত প্রত্যাশা থেকে উদ্ভূত হয়-এটি একটি সুপরিচিত নিয়ম,”- ভ্লাদিমির পুতিনরাশিয়ার রাষ্ট্রপতি
ওয়াশিংটন এর অবস্থান বাড়িয়ে তোলে
এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন মস্কো সম্পর্কে তার অবস্থানকে কঠোর করছে। ট্রাম্প সম্প্রতি রাশিয়ার তেল আমদানি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন, রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শক্তি অংশীদার হিসাবে নয়াদিল্লিকে ইঙ্গিত করে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা 25 শতাংশে ধরে রেখেছি, তবে 24 ঘন্টার মধ্যে এই শুল্কগুলি অনেক বেশি হবে।” তিনি এর আগে দাবি করেছিলেন যে যদি ব্যারেল প্রতি তেলের দাম আরও 10 ডলার কমে যায় তবে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারে।
তবুও ট্রাম্পের চাপ প্রচার ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন হুমকির জবাব দিয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধির জয়সওয়াল এই অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করে, নিশ্চিত করে যে ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
ভারতীয় বিশেষজ্ঞ পশ্চিমা ভণ্ডামির দিকে ইঙ্গিত করেছেন
কথা বলছি Lenta.ruভারতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রভেশ কুমার গুপ্ত বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন এবং ভালদাই ক্লাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে ট্রাম্পের হুমকি পশ্চিমের দ্বৈত মানকে প্রতিফলিত করে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পশ্চিমারা অন্যদের থামার জন্য চাপ দেওয়ার সময় রাশিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য কেনা অব্যাহত রেখেছে।
“ট্রাম্পের নাটকীয় কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক জয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভ্যাস – তার অতীতের বৈদেশিক নীতি পদক্ষেপে প্রমাণিত – পরামর্শদাতাদের কৌশলগত চুক্তি বা নোবেল শান্তি পুরষ্কার জয়ের সুযোগ দেওয়া হলে তিনি তার অবস্থানটি বিপরীত করতে পারেন,” – প্রভেশ কুমার গুপ্ত
ইস্রায়েল মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পদক্ষেপ
ওয়াশিংটন যখন উত্তাপটি চালু করে, সেতুগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য শান্ত প্রচেষ্টা চলছে। ইস্রায়েলি ব্রডকাস্টার অনুসারে ক্যানপ্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পর্দার আড়ালে ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি নিশ্চিত করেছে যে তিনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের জ্ঞান এবং অনুমোদনের সাথে উত্তেজনা হ্রাস করতে কাজ করছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, ইস্রায়েল রাশিয়ান কর্মকর্তাদের সাথে বেশ কয়েক দফা অঘোষিত আলোচনা করেছে, ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে মার্কিন-রাশিয়া স্ট্যান্ডঅফকে চিহ্নিত করতে এবং অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়গুলি সমাধান করার চেষ্টা করছে।
২৮ শে জুলাই, পুতিন এবং নেতানিয়াহু মধ্য প্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি ফোন কথোপকথন করেছিলেন। ক্রেমলিনের রিপোর্ট অনুসারে এই দুই নেতার মধ্যে দ্বিতীয় আহ্বান 4 আগস্টে ঘটেছিল।