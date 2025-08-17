ট্রাম্পের historic তিহাসিক ডিসি পুলিশ টেকওভার জাল ক্র্যাকডাউনে 240 টিরও বেশি গ্রেপ্তার

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা ফক্স নিউজকে জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন, ডিসিতে সহিংস অপরাধের বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ক্র্যাকডাউন ইতিমধ্যে ২৪০ টিরও বেশি গ্রেপ্তার জাল করেছে এবং ৩৮ টি বন্দুককে রাস্তায় নামিয়েছে।
বাহিনীর শোটি গ্যাং সদস্য, ডাকাতির সন্দেহভাজন এবং অভিবাসন লঙ্ঘনকারীদের সরিয়ে নিয়েছে। একমাত্র শুক্রবার, ২৮ জন অবৈধ অভিবাসী সহ ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এবং তিনটি বন্দুক জব্দ করা হয়েছিল।
ফেডারেল দলগুলি 25 টি গৃহহীন শিবিরও সাফ করেছে এবং কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই অপসারণগুলি সংঘাত বা গ্রেপ্তার ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল।
বিশেষজ্ঞ ট্রাম্পের ডিসি ক্র্যাকডাউনকে প্রতিহত করতে ‘চেরি-বাছাই করা’ অপরাধের পরিসংখ্যানগুলিতে ডেমসে স্ক্রিপ্ট ফ্লিপ করে
নীতির জন্য হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার অপারেশনগুলির স্কেলের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে সংখ্যাগুলি “দমকে”।
মিলার “ফক্স নিউজ লাইভকে বলেছেন,” আমরা রেকর্ড সংখ্যক হিংসাত্মক অপরাধী, খারাপ ছেলে, গ্যাং সদস্য এবং জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য সমস্ত ধরণের হুমকির পাশাপাশি রাস্তায় সরে যাওয়া তাদের অবৈধ অস্ত্রগুলিও দেখেছি যে তারা এই শহরের নাগরিকদের সন্ত্রস্ত করার জন্য ব্যবহার করে চলেছে। ”
“অধিকন্তু, আমরা দেখেছি যে এই শহরের জনসাধারণের রাস্তাগুলি দাগ পড়েছে এবং ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, ভেঙে ফেলেছে এবং ছুঁড়ে ফেলেছে এবং গৃহহীনরা সেই শিবিরগুলি থেকে সাফ হয়ে গেছে।
কার্যনির্বাহী আদেশের মাধ্যমে মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা নির্মিত “মেকিং ডিসি নিরাপদ এবং সুন্দর” টাস্কফোর্স চালু করার সাথে সাথে এই অভিযানটি চুপচাপ শুরু হয়েছিল।
তিনি ১১ ই আগস্ট এটিকে সাময়িকভাবে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের (এমপিডি) ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ জব্দ করে হোম রুল আইনের জরুরি ক্ষমতা অধীনে, মার্কিন ইতিহাসের প্রথম পদক্ষেপ।
ট্রাম্প ফেডারেল পুলিশ টেকওভার চালু করার সাথে সাথে মহিলা ‘সেফ’ ডিসি পাড়ায় গুলি করে হত্যা করা
আদেশটি এমপিডিকে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের অধীনে 30 দিন পর্যন্ত রাখে, যদি না কংগ্রেস এটি প্রসারিত না করে এবং 800 জন ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েন করা হয়।
সব মিলিয়ে রাষ্ট্রপতি আগ্রাসীভাবে “আমাদের মূলধন ফিরিয়ে আনুন” শপথ করার কারণে সাতটি পুলিশ জেলা জুড়ে ১,৮০০ জনেরও বেশি কর্মী সহ ২২ টি বহু-এজেন্সি দল মোতায়েন করা হয়েছিল।
ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন, “আমাদের এমন একটি মূলধন রয়েছে যা খুব অনিরাপদ।… কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
অন্যান্য গ্রেপ্তারের মধ্যে মাদক বিতরণ, অস্ত্র লঙ্ঘন এবং অসামান্য পরোয়ানা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইন প্রয়োগকারী পালিয়ে যাওয়া, বেপরোয়া গাড়ি চালানো, বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে লাঞ্ছনা ও অপহরণের অভিযোগে পুলিশ সন্দেহভাজনদেরও আটক করে।
ডিসি ন্যাশনাল গার্ড গত রাতে পায়ে এবং ন্যাশনাল মল এবং ইউনিয়ন স্টেশনের আশেপাশের যানবাহনে রোভিং টহল চালিয়েছিল। তারা সশস্ত্র থাকা অবস্থায়, কর্মকর্তারা জোর দিয়েছিলেন যে তারা গ্রেপ্তার করছে না, পরিবর্তে ফেডারেল সম্পদ সুরক্ষিত করে এবং পুলিশের জন্য কভার সরবরাহ করে।
ওয়াশিংটনের লোগান সার্কেলে কার্জ্যাকিংয়ের অভিযোগের অভিযোগে প্রাক্তন সরকারী দক্ষতা বিভাগের (ডগ) কর্মচারীর নৃশংস মারার পরে ট্রাম্প ডিসি আইন প্রয়োগের ফেডারেলাইজ করার ধারণাটি ভাসিয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। তারপরে তিনি সোমবার তার ক্র্যাকডাউনটি র্যাম্প করতে সরে এসে হোম রুল আইনের আহ্বান জানিয়েছেন।
ডেমোক্র্যাটস এবং স্থানীয় আধিকারিকরা পিছনে ঠেলাঠেলি করে, এমপিডি এবং মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের রিপোর্ট সহিংস অপরাধটি 30 বছরের সর্বনিম্নে রয়েছে, এটি 2023 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত 35% নিচে রয়েছে।
একই সময়ের জন্য এফবিআইয়ের ডেটা স্থানীয় এবং ফেডারেল পরিসংখ্যানের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান তুলে ধরে প্রায় 9%এর প্রায় কম হ্রাস দেখায়। এই তাত্পর্যটি কীভাবে অপরাধকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় এবং ফেডারেল ডাটাবেসগুলিতে রিপোর্ট করা হয় তার মধ্যে পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয়।
ডিসি মেয়র মুরিয়েল বাউসার ফেডারেল অ্যাকশনটিকে “অস্থির ও অভূতপূর্ব” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যখন ডেমোক্র্যাটরা ফেডারেল পুলিশে অধিগ্রহণের উপর ব্রেক রাখার প্রয়াসে একটি যৌথ রেজুলেশন চালু করেছেন।