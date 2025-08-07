ট্রাম্প অর্থনীতি? কিছু রিগান সমান্তরাল

রাজনীতি
এখনকার সোবার-দেখানো রিগানাইটের বিপরীতে, ট্রাম্প প্রথম দিন থেকেই অর্থনীতির কৃতিত্ব নিয়েছেন।
১৯৮১ সালের শীত ও বসন্তে, রোনাল্ড রেগান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি বিশাল ট্যাক্স কাটা, ঘরোয়া ব্যয় কাট এবং সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি-একটি সরবরাহ-পক্ষের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধাক্কা দিয়েছেন, যখন ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার পল ভোলকার সুদের হারকে জ্যাক করেছেন। গ্রীষ্মের মধ্যে, অর্থনীতি মন্দার দিকে যাচ্ছিল, এবং আমার বস, যৌথ অর্থনৈতিক কমিটির চেয়ারম্যান হেনরি রিউস, নতুন প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছে কিনা তা জানতে দাবি করতে শুরু করেছিলেন। “ওহ না!” তারা জবাব দিয়েছিল, “আমাদের প্রোগ্রাম কার্যকর হয়নি!”
2025 সহ সমান্তরালগুলি বাস্তবের চেয়ে বেশি স্পষ্ট। ট্রাম্পের ট্যাক্স কাটা সিবিও প্রকল্পগুলি জাতীয় debt ণে $ 4.1 ট্রিলিয়ন ডলার যুক্ত করবে – তবে এটি কেবল 2017 এর ট্যাক্স কাটগুলি অন্যথায় মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এমন অযৌক্তিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে। বাস্তবে, ট্যাক্স বিলটি স্থিতাবস্থায় তুলনামূলকভাবে ছোট পরিবর্তন ছিল। ব্যয় কাটগুলি মেডিকেড এবং স্ন্যাপের জন্য মারাত্মক আঘাত, তবে অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। তেমনি সামরিক বৃদ্ধি পায়। নিয়ন্ত্রণহীনতা আরও গুরুতর, তবে প্রভাবগুলি – উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশের উপর – প্রদর্শিত হতে সময় লাগবে। সুদের হার বেশি, তবে 5 শতাংশ 20 নয়।
এবং শুল্ক আছে। রিগানের প্রশাসন নীতিগতভাবে মুক্ত বাণিজ্য ছিল, সুরক্ষাবাদী যখন সুবিধাজনক ছিল। ট্রাম্প নীতিগতভাবে অত্যন্ত সুরক্ষাবাদী, তবে বাস্তব জগতের চাপের জন্য উন্মুক্ত, এ কারণেই চীন এবং মেক্সিকোয় চূড়ান্ত ডিক্ট্যাটগুলি বিলম্বিত হতে থাকে। তার শুল্কগুলি কিছু আমেরিকান প্রযোজককে দাম এবং লাভ বাড়ানোর অনুমতি দেবে (চাকরীর পক্ষে ভাল, গ্রাহকদের পক্ষে খারাপ) যেখানে তারা সমালোচনামূলক সরবরাহ শৃঙ্খলা ব্যাহত করে। এগুলি এখন সর্বব্যাপী-ভাবেন গ্যালিয়াম, জার্মিয়াম, বিরল-পৃথিবী চৌম্বক-এটি ট্রাম্পের লোক এবং পেন্টাগন সন্ধান করছে।
রিগানের লোকেরা জানত (এবং আমাকে বলেছিল!) তারা আশা করেছিল যে তারা ভোলকার গভীর মন্দা ইঞ্জিনিয়ার করবে বলে আশা করেছিল। মুদ্রাবাদীরা এটির পক্ষে; সরবরাহ-সিডারদের বিরোধিতা করা হয়েছিল; রিগানের প্রধান অর্থনীতিবিদ মারে ওয়েডেনবাউম সংঘর্ষ সম্পর্কে ব্যক্তিগত রসিকতা করেছিলেন। অনুরূপ বিভাজন বেদেভিল ট্রাম্প দল-স্কট বেসেন্ট (তাঁর হৃদয়কে আশীর্বাদ করুন) সত্যিই এলন কস্তুরীর দিকে দোল নিন?-এবং ট্রাম্পের কিছু শুল্কের লোকেরা সরবরাহ-সিডারদের মতো লুপী। ভাল হাস্যরসের উপাদানটি অনুপস্থিত দেখা যায়, পাশাপাশি অন্তর্নিহিত মারাত্মক বাস্তবতাও। ট্রাম্পের সারাক্ষণ সুসংবাদ প্রয়োজন বলে মনে হয়, তবে এটি উপভোগ করবেন না; রুজভেল্ট এবং রেগান তিনি নন।
তারপরে সুদের হার রয়েছে, তারপরে এখন একটি সমালোচনামূলক প্রশ্ন। জিডিপির চেয়ে বেশি জনসাধারণের debt ণ সহ, উচ্চ সুদের হার অর্থের সাথে নগদধারীদের বন্যা করে, যখন আবাসন বাজারকে লক করে রাখে এবং সর্বাধিক অনুমানমূলক (এবং সম্ভাব্য অস্থির) সংস্থাগুলিতে স্টক মূলধনকে কেন্দ্রীভূত করে। ট্রাম্প ঠিক বলেছেন (তাই আমাকে সহায়তা করুন) যে সুদের হার কমতে হবে। তবে তার জনসাধারণের দাবী এবং হুমকি ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েলকে এক কোণে ফিরিয়ে দেয়: পাওয়েল “স্বাধীনতা” ছাড়ার বিষয়টি উপস্থিত না করে মেনে চলতে পারে না। কেবল কংগ্রেসই ফেডকে পরিবর্তন করার আদেশ দিতে পারে এবং এখনও অবধি কংগ্রেস ইস্যুটির ভুল দিক থেকে ডেমোক্র্যাটদের সাথে রয়েছে। এখানে 1982 এর সাথে বৈসাদৃশ্যটি তীক্ষ্ণ: সে বছর, কংগ্রেস কম সুদের হারের জন্য আন্দোলন করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি পেয়েছে। (মে 18, 1982, ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির মিনিটস নথি ছয় পৃষ্ঠার রিউস-টু-ভলকার চিঠির আলোচনা; বিনয় আমার উল্লেখটি কে খসড়া করেছে তা উল্লেখ করে।)
বর্তমান সমস্যা
পরিশেষে, বৈদেশিক নীতি রয়েছে – অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য বা ব্যর্থতার জন্য একটি সমালোচনামূলক ভবিষ্যদ্বাণী, যেহেতু পৃথিবীতে জীবন ছাড়া অর্থনীতিগুলি খারাপভাবে কাজ করে। এই বিষয়ে, রিগান (তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে) সত্যই নিজেকে – আমার চোখে – সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পৌঁছে এবং শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে খালাস করেছিলেন। ট্রাম্পের অনুরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে – তবে এখনও পর্যন্ত ফলাফলগুলি চিত্তাকর্ষক নয়। ডেমোক্র্যাটদের সাথে আবার ইস্যুটির ভুল দিকটিতে ঘড়ির কাঁটাটি টিকছে এবং কেউ কেবল সেরাের জন্য আশা করতে পারে।
ঠিক আছে, যেমন মার্কস বিখ্যাতভাবে উল্লেখ করেছেন লুই বোনাপার্টের আঠারোতম ব্রুমায়ারহেগেল কোথাও মন্তব্য করেছিলেন যে দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বগুলি আবার উপস্থিত হয়, তবে “তিনি প্রথম উপলক্ষে ট্র্যাজেডি হিসাবে যোগ করতে ভুলে গিয়েছিলেন; দ্বিতীয়টিতে প্রহসন হিসাবে।” রিগানের বিপ্লব ছিল একটি রহস্যময় যুগের উজ্জ্বল ভোর, নিওলিবারেল অর্থনীতিবিদদের শাসনের সূচনা। ট্রাম্পের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আরও মরিয়া প্রচার বলে মনে হচ্ছে।
অবশেষে, যাইহোক, রিগানের লোকেরা নতুন অর্থবছর, 1 অক্টোবর, 1982 হিসাবে অর্থনীতির কৃতিত্ব নিতে সম্মত হয়েছিল। সেদিন, আমার অনুরোধে, রিউস আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশের একটি কবিতা পড়েছিলেন কংগ্রেসনাল রেকর্ড। একে “বিশ্বের শেষ” বলা হয়:
বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে, ভাসেরট হিসাবে
বাহুহীন অ্যাম্বিডেক্সট্রিয়ান আলোকসজ্জা ছিল
তার দুর্দান্ত এবং দ্বিতীয় পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে একটি ম্যাচ,
এবং রাল্ফ সিংহ কামড়ায় নিযুক্ত ছিল
ম্যাডাম সসম্যানের ঘাড় যখন ড্রাম
নির্দেশিত, এবং কিশোর কাশি হতে চলেছিল
ওয়াল্টজ-টাইম দোলে জোকোতে থাম্ব দিয়ে
বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে শীর্ষে উড়ে গেছে:
এবং সেখানে, সেখানে ওভারহেড, সেখানে, সেখানে ঝুলন্ত
এই হাজার হাজার সাদা মুখ, সেই ঝলমলে চোখ,
সেখানে স্টারলেস ডার্কে, দ্য মিজে, হোভার,
বাতিল আকাশ জুড়ে বিশাল ডানা সহ,
সেখানে হঠাৎ কালো রঙের কালো পল
কিছুই, কিছুই, কিছুই, কিছুই – মোটেও কিছুই নয়।
ম্যাকলিশ, তার জীবনের শেষের দিকে, এটি দেখে এবং একটি চিঠি পাঠিয়েছিল; সে আনন্দিত হয়েছিল।