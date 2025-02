ট্রাম্প অ্যাডমিন অবৈধ অভিবাসী আটকে রাখার জন্য আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছেন: ‘বাক্সের বাইরে’

ফক্স নিউজ ডিজিটাল শুক্রবার নিশ্চিত করেছে যে ট্রাম্প প্রশাসন একটি বিস্তৃত নির্বাসন অভিযানের অংশ হিসাবে অবৈধ অভিবাসীদের রাখার জন্য ফেডারেল কারাগার ব্যবহার করছে।

ব্যুরো বলেছে যে গোপনীয়তা, সুরক্ষা এবং সুরক্ষার কারণে এটি কোনও ব্যক্তির আইনী অবস্থার বিষয়ে মন্তব্য করে না, “বা আমরা সংখ্যা এবং অবস্থান সহ কোনও নির্দিষ্ট সুবিধার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিদের আইনী স্থিতি নির্দিষ্ট করি না।”

ট্রাম্পের বরফ বিডেন ‘হ্যাংওভার’ কে কাঁপানোর পদক্ষেপের মধ্যে অবৈধ অভিবাসী প্রকাশকে সীমাবদ্ধ করে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে যে লস অ্যাঞ্জেলেস, মিয়ামি এবং আটলান্টায় সুবিধাগুলি আটকের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

আইসিই বর্তমানে এটির জন্য মাত্র 42,000 শয্যা উপলব্ধ রয়েছে এবং এটি বর্তমান প্রশাসনের অধীনে ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে। প্রশাসন আরও শয্যা এবং আটকের স্থান পাওয়ার জন্য কঠোর চাপ দিচ্ছে, তবে সূত্রগুলি ফক্সকে বলে যে এটি সাধারণত ঠিকাদারদের বিতরণ করতে প্রায় 30 দিন সময় নেয়, বিল্ডিংগুলি সনাক্ত করতে, লোককে নিয়োগ করতে, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক পরিচালনা করতে এবং সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে সময় দেয় । যে সাহায্য শীঘ্রই প্রত্যাশিত।

Fox News Digital reported on Thursday that ICE has requested an apportionment of around $575 million from the Office of Management and Budget (OMB) as an advance of its funding for the year in order to be able to work more quickly and get another step closer to প্রতি বছর 100,000 শয্যা এবং এক মিলিয়ন অপসারণের একটি লক্ষ্য লক্ষ্য।

ট্রাম্প ডিওজে অভয়ারণ্য আইন নিয়ে মামলা সহ শিকাগো ইলিনয়কে চড় মারল

ফক্স আরও জানিয়েছে যে আইসিই বিওপি-র সাথে অবৈধ অভিবাসীদের থাকার জায়গা, পাশাপাশি শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) সনাক্ত করতে কাজ করছে, যেখানে নরম-পার্শ্বযুক্ত সুবিধাগুলিতে অব্যবহৃত জায়গা থাকতে পারে। ফক্স নিউজ ডিজিটালকে আরও বলা হয়েছিল যে, এই সপ্তাহ পর্যন্ত, কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে আইসিই হেফাজতে অবৈধ অভিবাসীর যে কোনও মুক্তি অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে ভারপ্রাপ্ত আইস ডিরেক্টর কালেব ভিটেলো দ্বারা স্বাক্ষর করতে হবে।

এদিকে, প্রশাসন গুয়ান্তানামো বে ৩০,০০০ বন্দী থাকার জন্য ব্যবহার করছে, বৃহস্পতিবার অভিবাসীদের দ্বিতীয় বিমানটি এই সুবিধাটিতে চলে গেছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একজন প্রবীণ কর্মকর্তা বলেছেন, “আমরা বাক্সের বাইরে ভাল খুঁজছি।”

“বিডেন প্রশাসন আমাদের অনেক বিছানা কেটে ফেলেছে এবং তারা এতগুলি চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে।

