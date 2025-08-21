নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফক্সে প্রথম: হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগের (এইচএইচএস) একটি অফিস কিশোরের গর্ভাবস্থা রোধ করা এবং ওয়েস্ট কোস্ট স্টেট তার পাঠ্যক্রম থেকে “র্যাডিকাল লিঙ্গ আদর্শ” অপসারণ করতে অস্বীকার করার পরে, ফক্স নিউজ ডিজিটাল একচেটিয়াভাবে বৃহস্পতিবার শিখেছে বলে জানা গেছে, ক্যালিফোর্নিয়ার যৌন শিক্ষা কর্মসূচির একটি ফেডারেল অনুদান তহবিল সমাপ্ত করেছে।
“ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল আইন মেনে চলতে এবং ফেডারেল অর্থায়িত যৌন-এড উপকরণগুলি থেকে গুরুতর লিঙ্গ আদর্শ অপসারণ করতে অস্বীকার করা অগ্রহণযোগ্য,” ফক্স নিউজ ডিজিটাল বৃহস্পতিবার সরবরাহিত শিশু ও পরিবারগুলির জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড্রু গ্রাডিসনের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সচিব বলেছেন। “ট্রাম্প প্রশাসন করদাতাদের ডলারকে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না। শিশুদের বিভ্রান্তিকর লিঙ্গ আদর্শ শেখাতে ফেডারেল তহবিল ব্যবহার করে এমন প্রতিটি রাজ্যের জবাবদিহিতা আসছে।”
শিশু এবং পরিবারগুলির জন্য প্রশাসন – যা এইচএইচএসের ছাতার অধীনে একটি অফিস যা শিশুদের যত্নের মতো পরিবারগুলির জন্য সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় এবং উপজাতি সংস্থাগুলিকে তহবিল দেয় – বৃহস্পতিবার সকালে ঘোষণা করেছে যে এটি ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা শিক্ষা প্রোগ্রাম (প্রিপি) অনুদানের জন্য অর্থায়ন বন্ধ করে দিচ্ছে।
প্রিপ প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ক্যালিফোর্নিয়ার যুবক, 10-19 বছর বয়সী কিশোর গর্ভাবস্থা এবং যৌন সংক্রমণ সংক্রমণের বিস্তার সম্পর্কে শিক্ষিত করা, যা রাজ্য বলেছে যে এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের দিকে পরিচালিত করেছে “”যৌন ক্রিয়াকলাপ বিলম্ব করা, যৌন সক্রিয় যুবকদের জন্য কনডম বা গর্ভনিরোধক ব্যবহার বাড়ানো, বা যৌন অংশীদারদের সংখ্যা হ্রাস করা। ”
ট্রাম্প প্রশাসন হেড স্টার্ট সহ করদাতা-অর্থায়িত পরিষেবাগুলি থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিষিদ্ধ করেছে
“প্রোগ্রাম পরিষেবাগুলি আকর্ষক, অযৌক্তিক, চিকিত্সাগতভাবে সঠিক এবং যুব অংশগ্রহণকারীদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের অনন্য প্রয়োজন অনুসারে তৈরি,” প্রিপ ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। “স্কুল, কিশোর বিচারের সুবিধা, গৃহহীন আশ্রয়কেন্দ্র এবং ফস্টার কেয়ার গ্রুপ হোম সহ বিভিন্ন সেটিংসে পরিষেবা দেওয়া হয়। সিএ প্রিপ ক্রিয়াকলাপগুলিতে যুব-বান্ধব প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাগুলির সাথে ক্লিনিকাল সংযোগগুলির সম্প্রদায়গত ব্যস্ততা এবং প্রচারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।”
প্রিপ বিশেষভাবে তাদের “উচ্চ-প্রয়োজন ভৌগলিক অঞ্চলে যারা” স্কুলে পড়াশোনা করেন, বা প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন তাদের সহায়তা করা; গৃহহীন এবং/বা পলাতক; একটি বিকল্প বা ধারাবাহিকতা স্কুলে যোগদান করুন; পালিত যত্ন থেকে প্রাপ্ত হন বা তাদের ফার্মের প্রয়োজন হয়; 21. “
জিওপি আইন প্রণেতারা রিপ নিউজম, ক্যালিফোর্নিয়ার কর্মকর্তারা ট্রান্স অ্যাথলিটদের মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য
প্রস্তুতি অনুদান হয়েছে তদন্তের অধীনে কমপক্ষে মার্চ থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা, যখন শিশু এবং পরিবারের জন্য প্রশাসন প্রোগ্রাম নেতাদের অনুরোধ করেছিল তখন তাদের পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কোর্স উপকরণগুলির অনুলিপি তাদের কাছে পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করে। রাষ্ট্রের যৌন শিক্ষার প্রোগ্রামিংটি চিকিত্সাগতভাবে সঠিক এবং বয়স-উপযুক্ত বলে নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে এই তদন্তটি চালু করা হয়েছিল।
পূর্ববর্তী অনুদানের তহবিল দেখায় যে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রিপ প্রোগ্রামটি ২০২২ অর্থবছরে ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে মাত্র million মিলিয়ন ডলারের নিচে পেয়েছে। সমস্ত কিছুতেই ক্যালিফোর্নিয়া $ 12.3 মিলিয়ন ডলার তহবিল হারাতে পারে যা এটি এখনও পায় নি, একাধিক বছর জুড়ে, এইচএইচএস জানিয়েছে।
শিশু এবং পরিবারগুলির জন্য প্রশাসন প্রোগ্রামটির পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্য শিক্ষণ উপকরণ পর্যালোচনা করেছে এবং “লিঙ্গ আদর্শ” সম্পর্কিত বিশেষ উল্লেখে প্রোগ্রামটির “অনুমোদিত আইন” এর বাইরে পড়ার জন্য বিষয় এবং ভাষার একটি দীর্ঘ তালিকা খুঁজে পেয়েছে। জুনে, ফক্স নিউজ ডিজিটাল শিশু এবং পরিবারগুলির জন্য প্রশাসন যৌন শিক্ষা প্রোগ্রামকে লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্ত রেফারেন্স অপসারণ করতে বা এর তহবিলের সম্ভাব্য সমাপ্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি 60 দিনের সময়সীমা দিয়েছে।
60০ দিনের সময়সীমা সবেমাত্র শুকনো হয়ে গেছে, পরবর্তীকালে শিশু এবং পরিবারগুলির জন্য প্রশাসনের সাথে অর্থায়ন শেষ করে এবং মাতৃ শিশুদের বিভাগীয় বিভাগের প্রধান সিডনি আর্মেন্ডারিজকে একটি চিঠি পাঠানো এবং ক্যালিফোর্নিয়ার জনস্বাস্থ্য বিভাগের (সিডিপিএইচ) বিভাগের কৈশোর বয়সী স্বাস্থ্য বিভাগ এবং সিডিপিএইচ-এ বিভাগীয় বিভাগের উপ-ডিরেক্টর, “এডেডিআরডি অফার অফ এডেডিআরটি এবং ডিক্টেনিং স্টেট প্রিন্সিং স্টেট 21
বৃহস্পতিবার প্রেরণ করা চিঠিতে জানানো হয়েছে যে শিশু ও পরিবারের জুনের প্রশাসনের জুনের অনুরোধের পরে যা বলা হয়েছে তা অপসারণের অনুরোধটি প্রিপ শিক্ষার কাছ থেকে উগ্র লিঙ্গ আদর্শ ছিল, ক্যালিফোর্নিয়া তার নিজস্ব একটি চিঠিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
4-এইচ ফেডারেলভাবে ক্যাবাইনিং বাচ্চাদের জন্য আগুনের অধীনে অর্থায়িত শিবিরগুলি, ‘পরিচয়’ দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক পরামর্শদাতারা
“CDPH will not make any such modifications at this time for several reasons,” the California Department of Public Health said in a letter to ACF earlier this week, according to HHS. “তালিকাভুক্ত কারণগুলি ছিল: ১) এসিএফ দ্বারা ইতিমধ্যে প্রিপ উপকরণগুলি পর্যালোচনা ও অনুমোদিত করা হয়েছিল; ২) উপকরণগুলি মেডিক্যালি নির্ভুল; 3) লিঙ্গ আদর্শের বিষয়বস্তু অনুমোদনের সংবিধিতে চিহ্নিত উদ্দেশ্যগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক, বিশেষত প্রাপ্তবয়স্কদের প্রস্তুতি বিষয়গুলি 42 ইউএসসি § 713 (খ) (সি) (সি); এবং 4) এ তালিকাভুক্ত করা হবে না”
পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনার মধ্যে পাওয়া শিশু এবং পরিবারগুলির জন্য উপকরণ প্রশাসনের মধ্যে মধ্যবিত্ত স্কুল-বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পাঠ ছিল যা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল হিজড়া ধারণা, ফক্স নিউজ ডিজিটাল পূর্বে রিপোর্ট করেছে।
“আমরা ক্লাস চলাকালীন বার্তাগুলির বিষয়ে কথা বলছিলাম যে লোকেরা কীভাবে তাদের ছেলে এবং মেয়ে হিসাবে কাজ করা উচিত – তবে আপনারা অনেকেই জানেন, এমন কিছু লোক আছেন যারা ছেলে বা মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করেন না, বরং ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ কুইয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেন না,” পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে জানায়। “এর অর্থ হ’ল এমনকি যদি তাদের জন্মের সময় ছেলে বা মেয়ে বলা হত এবং দেহের অঙ্গ থাকতে পারে যা সাধারণত ছেলে বা মেয়ে হওয়ার সাথে জড়িত থাকে তবে তারা আলাদাভাবে অনুভব করে।”
উচ্চ বিদ্যালয়-বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত উপকরণগুলির অন্যান্য পতাকাযুক্ত পাঠগুলির মধ্যে “ননবিনারি” হওয়ার অর্থ কী এবং ভাষা যা শিক্ষার্থীদের “লিঙ্গ-পরিচয়” অবহিত করে তা “মূলত একটি সামাজিক অবস্থা” বলে বোঝানোর নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করে।
“ফেডারেল তহবিলের একটি বিরক্তিকর এবং গুরুতর অপব্যবহারের ক্ষেত্রে, ক্যালিফোর্নিয়া কর্পোরার অর্থকে পাঠ্যক্রম শেখানোর জন্য ব্যবহার করে যা বাচ্চাদের তাদের যৌনাঙ্গে বিকৃত করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে, ‘তাদের দেহকে পরিবর্তন করে … হরমোন থেরাপির মাধ্যমে,’ ‘স্তনের টিস্যু যুক্ত করা বা অপসারণ,’ এবং ‘তাদের নাম পরিবর্তন করতে’ উত্সাহিত করতে পারে। ‘ এটি শিক্ষকদের ‘শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে কিছু পুরুষ মহিলা শারীরবৃত্তির সাথে জন্মগ্রহণ করেছে,’ “এইচএইচএস বৃহস্পতিবার শিক্ষার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন।
এইচএইচএস ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল-অর্থায়িত সেক্স এড প্রোগ্রামকে ‘ইনডোক্রাইটিং’ বাচ্চাদের ওভারহুলকে সময়সীমা দেয়
শিশু এবং পরিবারগুলির জন্য প্রশাসনও প্রোগ্রামের মধ্যে শিক্ষকদের জন্য উপকরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিদের অপব্যবহার এড়ানোর পাঠ সহ।
“সমস্ত লোকের লিঙ্গ পরিচয় রয়েছে,” শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ জানিয়েছে, ফক্স ডিজিটাল এর আগে জানিয়েছে। এটি শিক্ষাবিদদের এমন লোকদের উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল যারা তাদের লিঙ্গের সাথে “জন্মের সময় নির্ধারিত” “সিজেন্ডার” হিসাবে চিহ্নিত করে এবং যোগ করেছেন যে যারা “সিজেন্ডার” নন তারা “নন-বাইনারি, এজেন্ডার, বিগেন্ডার, লিঙ্গফ্লুয়েড, (বা) জেন্ডারকিউয়ার” হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন।
ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য নেতাদের কাছে গ্রেডিসনের চিঠিটি বৃহস্পতিবার এই বিষয়টিকে বোঝায় যে ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য নেতারা আপিল দায়ের না করে শিশুদের এবং পরিবারের অনুদান বাতিল করার সিদ্ধান্তের জন্য প্রশাসন চূড়ান্ত হয়।
চিঠিতে লেখা আছে, “এটি শিশু এবং পরিবারের জন্য প্রশাসনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।” “এটি বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে যদি না, এই সিদ্ধান্ত পাওয়ার 30 দিনের মধ্যে আপনি বিভাগীয় আপিল বোর্ডের (ডিএবি) কাছে আপিলের নোটিশ জমা না দেন।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের আলেক স্কিমেল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।