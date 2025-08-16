ট্রাম্প অ্যাডমিন গ্রাউন্ডব্রেকিং টুল ‘সুপারচার্জিং’ এআই -তে দক্ষতা উন্মোচন করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আজকের নিউজলেটারে:
– ট্রাম্প অ্যাডমিন গ্রাউন্ডব্রেকিং টুল ‘সুপারচার্জিং’ এআই আধিপত্যের জন্য ‘রেস জিততে’ দক্ষতা উন্মোচন করেছেন
– ‘এআই এর গডফাদার’ সতর্ক করে দেয় মেশিনগুলি শীঘ্রই মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, ‘মাতৃ প্রবৃত্তি’ তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছে
– আপনি কি এআই দ্বারা পরিচালিত একটি রেস্তোঁরায় খাবেন?
‘বর্শার টিপ’: ট্রাম্প প্রশাসন একটি নতুন সরঞ্জাম চালু করার ঘোষণা দিচ্ছে যা বলেছে যে ফেডারেল সরকার জুড়ে এজেন্সিগুলিকে দক্ষতার সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাস্তবায়নে কার্যকর করতে এবং রাষ্ট্রপতির “এআই অ্যাকশন প্ল্যান” রোলিংয়ের একটি বড় পদক্ষেপ নেবে।
‘অনেক স্মার্ট’: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জেফ্রি হিন্টন যে অ্যালার্মটি শোনাচ্ছেন মেশিনগুলি শীঘ্রই মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এবং তিনি “মাতৃ প্রবৃত্তি” এর পক্ষে আইআই যত্নশীল এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত সিস্টেমে তৈরি করার পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছেন।
রোবট সস শেফ: দুবাইয়ের প্রাণকেন্দ্রে, বুর্জ খলিফা থেকে মাত্র ধাপে খাবারের ভবিষ্যত আকার নিচ্ছে। উহু নামে একটি নতুন রেস্তোঁরা কেবল রাতের খাবারের চেয়ে বেশি পরিবেশন করার পরিকল্পনা করছে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা অংশে ডিজাইন করা একটি ভবিষ্যত খাদ্য অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
প্রযুক্তি বিপ্লব: তিন বছর আগে, আমি বলেছিলাম যে গুগল ডায়াল-আপ মডেমের পথে চলেছে। লোকেরা আমাকে রাজধানী কে দিয়ে পাগল বলে ডাকে। ওয়েল, আমি স্পট ছিলাম। আমরা আর একইভাবে ওয়েব ব্যবহার করি না।
ডিজিটাল বিপদ অঞ্চল: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন কেবল বাড়ির কাজ বা সাধারণ কাজের জন্য কোনও সরঞ্জাম নয়। আজ, অনেক কিশোররা সংবেদনশীল সমর্থন, পরামর্শ এবং এমনকি সিমুলেটেড সম্পর্কের জন্য এআই-চালিত সঙ্গী ব্যবহার করে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি কথোপকথনকে এমনভাবে অনুকরণ করে যা গভীরভাবে ব্যক্তিগত মনে হয় এবং কিছু কিশোরদের জন্য গভীরভাবে বাস্তব।
