ট্রাম্প অ্যাডমিন ডিসি সুরক্ষা তহবিলে 20 মিলিয়ন ডলার কেটে ফেলতে পারেন

ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটন, ডিসির জন্য কয়েক মিলিয়ন সুরক্ষা তহবিল কমানোর পরিকল্পনা করেছে, যদিও রাষ্ট্রপতি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের “সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে” অপরাধের কারণে শহরে তার উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।
গত সপ্তাহে পোস্ট করা অনুদানের নোটিশে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (ফেমা) বলেছে যে ডিসি এর নগর সুরক্ষা তহবিল $ 25.2 মিলিয়ন ডলার পাবে, এটি 44% বছরের পর বছর হ্রাস পাবে।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ, যা ফেমার তদারকি করে, শুক্রবার বলেছে যে এটি “বর্তমান হুমকির আড়াআড়ি” এর সাথে সামঞ্জস্য রাখতে একাধিক শহরকে তহবিল কমিয়ে দিয়েছে। শিকাগো, নিউ ইয়র্ক সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো এবং জার্সি সিটিরও তাদের সুরক্ষা তহবিল কেটে ফেলেছিল, তবে গত অর্থবছরের এই প্রোগ্রাম থেকে তহবিল প্রাপ্ত যে কোনও শহুরে অঞ্চলের জন্য ডিসির হ্রাস সবচেয়ে বড় ছিল।
ডিএইচএস “9/11 এর মতো সমন্বিত আক্রমণগুলি থেকে সহজ, ছোট আকারের হামলাগুলিতে, শহুরে অঞ্চলে নরম লক্ষ্য এবং জনাকীর্ণ স্থানগুলির দুর্বলতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।”
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সহিংস অপরাধের তীব্রতার পরে ডিসিতে ফেডারেল আইন প্রয়োগের উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছেন
ডিসি -তে সহিংস অপরাধ 2023 এবং 2024 এর মধ্যে 35% হ্রাস পেয়েছে, ডিসেম্বর মাসে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস ডিসেম্বর মাসে জানিয়েছে যে, গত বছর আগের বছর 5,215 টি ঘটনার তুলনায় গত বছর 3,388 টি ঘটনা ছিল।
যে অপরাধগুলি গত বছর উল্লেখযোগ্য ড্রপ দেখেছিল তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে হত্যাকাণ্ড, যা 30%হ্রাস পেয়েছিল, যৌন নির্যাতন 22%হ্রাস এবং একটি বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে 27%হ্রাস পেয়েছিল। দুজনের জন্য ডাকাতি এবং চুরিগুলি কিছুটা কমে 8% এ নেমে গেছে।
ফেডারেল তহবিল জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে সুরক্ষা প্রয়োজনগুলি কভার করে, যার মধ্যে ডিসি এবং মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়ার আশেপাশের শহরগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সুরক্ষা বাড়াতে আমেরিকা জুড়ে শহরগুলিকে সমর্থন করতে ফেমার $ 553.5 মিলিয়ন ডলার ব্যয় রয়েছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মোট সুরক্ষা বাজেটের কতটা সেই প্রোগ্রাম থেকে আসে তা স্পষ্ট নয়।
ডিসি হিংস্র অপরাধ 2024 সালে 35% ডিপস, 30 বছরের নিম্নে পৌঁছেছে: মার্কিন অ্যাটর্নি
অতীতে, স্থানীয় কর্মকর্তারা হ্যাজমাট প্রশিক্ষণ, অফিসার নিয়োগ এবং তাদের জরুরি যোগাযোগ নেটওয়ার্কে ফাইবার প্রতিস্থাপনের জন্য ফেডারেল তহবিল ব্যবহার করেছেন, ডিসি’র হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিটির ২০১ 2016 সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার, ট্রাম্প ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের দেশের রাজধানীতে তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এই সপ্তাহের শুরুতে শহরের রাস্তায় “বিগ বলস” ডাকনামে প্রাক্তন ডোগে কর্মী এডওয়ার্ড কোরিস্টিনকে পরাজিত করা হয়েছিল এমন একটি ঘটনা সহ একটি সহিংস অপরাধের পরে তাদের রাজধানীতে তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।
ট্রাম্প সত্য সামাজিক নিয়ে লিখেছেন, “ওয়াশিংটন, ডিসি -তে অপরাধ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।” “স্থানীয় ‘যুবকরা’ এবং গ্যাং সদস্যরা, কিছু মাত্র 14, 15 এবং 16 বছর বয়সী, এলোমেলোভাবে আক্রমণ করছে, মগিং, মাইমিং এবং শুটিং করছে নিরীহ নাগরিকদের একই সাথে জেনে যে তারা প্রায় অবিলম্বে মুক্তি পাবে। তারা আইন প্রয়োগকারীকে ভয় পান না কারণ তারা জানেন না যে তারা কখনও ঘটবে না, তবে এটি এখন ঘটবে!”
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে দেশের রাজধানী অবশ্যই সমস্ত আমেরিকানদের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার এবং সুন্দর হতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে বিশ্বের দেখার জন্য। “
“যদি ডিসি একসাথে কাজ না করে এবং দ্রুত, আমাদের শহরটির ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না এবং এই শহরটিকে কীভাবে চালানো উচিত তা চালানো এবং অপরাধীদের লক্ষ্য করা যায় যে তারা আর এ থেকে দূরে সরে যাবেন না,” তিনি আরও বলেছিলেন। “সম্ভবত এটি অনেক দিন আগে করা উচিত ছিল, তারপরে এই অবিশ্বাস্য যুবক এবং আরও অনেককে সহিংস অপরাধের ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে যেতে হত না।”
