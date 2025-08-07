ট্রাম্প আইস প্রয়োগকারী ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটরা আগুনের অধীনে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সীমান্তে বিডেন-যুগের প্রলয়ের পরে মার্কিন অভিবাসন আইন প্রয়োগের ফলে, কিছু ডেমোক্র্যাটরা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য আগুনে পড়েছেন।
রেপ। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ, ডিএনওয়াই।, “আপনার অধিকারগুলি জানুন” ওয়েবিনার এবং প্রচারিত গাইডকে তার কুইন্স এবং ব্রঙ্কস জেলায় আইসিই পরিচালনা পরিচালনার বিষয়ে উদ্বিগ্ন উপাদানগুলির জন্য গাইডকে প্রচার করেছেন।
ওকাসিও-কর্টেজ ওয়েবিনারের একজন প্রক্টর পরামর্শ দিয়েছিলেন, “বরফ অভিযানগুলি রাজনৈতিক কৌশল এবং তারা প্রায়শই ভয় তৈরি করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়।” “আপনার দরজাটি খুলবেন না,” অন্য কোথাও পড়ার একটি ওকাসিও-কর্টেজ-ব্র্যান্ডযুক্ত দলিল-বাসিন্দাদের আইসির বিচারিকভাবে স্বাক্ষরিত পরোয়ানা দেখার দাবি করার পরামর্শ দিচ্ছেন।
“স্কোয়াড” সদস্যের এই ধরনের প্রচেষ্টা বর্ডার জজার টমাস হোমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যিনি ফক্স নিউজকে বলেছিলেন যে তিনি আইনটি ভেঙে ফেলেছেন কিনা তা নিয়ে তিনি বিচার বিভাগকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।
এওসি বলেছে যে সম্ভাব্য তদন্তে তার তদন্তের জন্য ডোজ ‘সাড়া দেবে না’
“সেই স্তরের কোন স্তরে (ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কার্যক্রমের)?” হোমান জিজ্ঞাসা করলেন “ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল” হোস্ট লরা ইনগ্রাহাম।
“যদি তা হয় তবে আমরা এটি সম্পর্কে কী করতে যাচ্ছি ?। … সম্ভবত এওসি এখন সমস্যায় পড়তে চলেছে।”
রাজ্য সরকার পর্যায়ে, অ্যারিজোনা রাজ্য সেন। আইস অপারেশনের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অ্যানালিস অর্টিজ আগুনে পড়েছিলেন।
অর্টিজ, ডি-ফিনিক্সের বিরুদ্ধে তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় ফেডারেল এজেন্টদের লাইভ অবস্থান পোস্ট করার পরে লিবসফটিকটোকের ভাষ্যকার ছায়া রাইচিকের “ডক্সেক্সিং” আইসির অভিযোগ করা হয়েছিল।
অর্টিজ তার কাজটি রক্ষা করে, এটি কীভাবে স্বয়ংচালিত অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজে ড্রাইভারদের পুলিশ ক্রিয়াকলাপ, গতির ফাঁদ বা গাড়ি ক্র্যাশগুলিতে সতর্ক করে তার সাথে তুলনা করে।
তারপরে তিনি তিনজন রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের কাছে একটি জব নিয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন যে অতীতেও একই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, তারা ওয়াজে ব্যবহার করে “আরও ভাল” হয়ে থাকতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছিল।
হাউস রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে বিরোধী আইস বিরোধী বক্তব্যকে সতর্ক করে দিচ্ছে এজেন্টদের উপর সহিংস আক্রমণ চালাচ্ছে
পরিস্থিতি ড্রু এই সপ্তাহে অ্যারিজোনা রাজ্য সিনেটের সভাপতি ওয়ারেন পিটারসেন, আর-গিলবার্টের কাছ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক ফেডারেল তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
গিলবার্ট বলেছিলেন, “সরকারী কর্মচারীদের আইনকে সমর্থন করা এবং যারা এটি প্রয়োগ করে তাদের সম্মান জানায়, তাদের সম্মান করার দায়িত্ব রয়েছে,” গিলবার্ট বলেছিলেন।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডেপুটি সেক্রেটারি ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে মন্তব্যে পাল্টা বলেছেন:
তিনি বলেন, “অ্যারিজোনা রাজ্য সিনেটর অ্যানালিস অর্টিজ আমেরিকান নাগরিকদের উপর দুষ্ট কার্টেল, মানব পাচারকারী এবং সহিংস অপরাধীদের সাথে ঝুঁকছেন,” তিনি বলেছিলেন।
জর্জিয়ার মধ্যে, একটি স্ব-বর্ণিত সমাজতান্ত্রিক সহস্রাব্দ আইনজীবি এই বছরের শুরুর দিকে বরফের আক্রমণ এড়াতে কীভাবে পরামর্শ দেয় তা পরামর্শ দিয়ে ফেসবুকে একটি ধাপে ধাপে ভিডিও পোস্ট করার জন্য এই বছরের শুরুর দিকে লম্পট করা হয়েছিল।
“আমরা আমাদের জেলা এবং আমাদের মেট্রো অঞ্চলে এর আশেপাশে এর উদাহরণগুলি দেখেছি,” স্টেট রেপ। গ্যাব্রিয়েল সানচেজ, ডি-ভিনিংস বলেছেন।
সানচেজ ভিডিওটির দর্শকদের বলেছেন, কোব কাউন্টি ভয়েস দ্বারা প্রকাশিত, “কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবেন না” এবং “কোনও নথিতে স্বাক্ষর করবেন না।”
“আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে আমাদের ক্ষমতার সমস্ত কিছুই করছি, এই সমস্যাটি সাহায্য করতে পারে এমন আইনগুলি দেখার সহ।”
সানচেজ আগে একজন ছিলেন “স্টপ কপ সিটি,” এর আয়োজকরা একটি সমাজতান্ত্রিক কর্মী গোষ্ঠী যা আটলান্টা আইন প্রয়োগকারীকে একটি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ থেকে রোধ করার জন্য সহিংসভাবে চেষ্টা করার জন্য শিরোনাম তৈরি করেছে।
প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের সময়, ম্যাসাচুসেটস স্টেট রেপ। মিশেল ডুবাইস, ডি-ব্রকটন, প্লাইমাউথ কাউন্টিতে পরিকল্পিত আইস অপারেশনগুলির অনিবন্ধিত উপাদানগুলিকে সতর্ক করেছিলেন।
ডুবুইস লোকদের একটি 774 নম্বর কল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যা এমনকি তাদের “ইমিগ্রেশন সহায়তা” প্রয়োজন এমনকি আইনী পরিষেবা গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত।
তারপরে তিনি বলেছিলেন যে তিনি “লাতিন সম্প্রদায়ের” সদস্যের একটি বার্তা “রিলে” করতে চান।
“দয়া করে বুধবার সাবধান হন … বরফ সেদিন ব্রোকটনে থাকবে।
আপনি যদি অনিবন্ধিত হন তবে রাস্তায় বাইরে যাবেন না। “যদি আপনার বাড়ির দরজায় কোনও নক হয়, এবং আপনি জানেন না যে এটি কে, দরজাটি খুলবেন না, আমি আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলি,” তিনি বলেছিলেন।
যখন কোনও প্রতিবেদক দ্বারা কোনও ইভেন্টে মুখোমুখি হন সিবিএসের বোস্টন অ্যাফিলিয়েটডুবুইস বলেছিলেন, “আইস আমার অফিসে কল করতে স্বাগতম” এবং দাবি করেছে যে এই প্রতিবেদক “শ্রবণ” ছড়িয়ে দিচ্ছেন।
ডুবাইস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “ইতিমধ্যে সমস্ত সম্প্রদায় জুড়ে তথ্য পাস করা কেবল আমার প্রতিনিধিত্বকারী লোকদের কী ঘটছে তা জানতে দেয় না, এটি বরফকে জানতে দেয় যে ব্রোকটনের প্রত্যেকে যদি সেখানে থাকে তবে তাদের অভিযান সম্পর্কে সচেতন,” ডুবুইস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
প্রতিবেশী ব্রিস্টল কাউন্টি শেরিফ থমাস হজসন কংগ্রেসে গিয়েছিলেন যে পরিস্থিতি “সবচেয়ে আপত্তিজনক”।
“এটি আমার চাকরি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকর্তাকে ক্ষুন্ন করছে,” তিনি তৎকালীন রেপকে বলেছেন। লামার স্মিথ, আর-টেক্সাস।