ট্রাম্প আবারও তৃতীয় মেয়াদে ধারণাটি ভাসিয়ে দেওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে মন্তব্যগুলি এসেছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৮ সালের নির্বাচনের জন্য তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে জেডি ভ্যান্সকে সমর্থন করার অভাবকে থামিয়ে দিয়েছেন, পরিবর্তে বলেছিলেন যে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর মাগা আন্দোলনটি গ্রহণের জন্য “সম্ভবত” প্রিয় হবেন। আশ্চর্যজনকভাবে হালকা মন্তব্যে রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর দলে তাঁর প্রচুর “অবিশ্বাস্য” লোক রয়েছে এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ভ্যানসকে টিকিটে সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিওর সাথে জুটি বেঁধে দেওয়া উচিত। মঙ্গলবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ভ্যানস সেই ব্যক্তি যিনি ম্যাগার নেতা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে এটি বলা “খুব তাড়াতাড়ি” ছিল, তবে এটি ছিল “সম্ভবত সমস্ত ন্যায্যতায়। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট।”