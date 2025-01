ট্রাম্প আবারও WHO থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিতে চান। এর পরে যা ঘটতে পারে তা এখানে

ডব্লিউএইচওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা ট্রাম্প এই প্রথম নয়। 2020 সালের জুলাই মাসে, WHO COVID-19 কে মহামারী হিসাবে ঘোষণা করার কয়েক মাস পরে এবং বিশ্বব্যাপী কেস বাড়তে থাকায়, ট্রাম্পের প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে অবহিত করেছিল যে মার্কিন সংস্থার তহবিল স্থগিত করে WHO থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

ফ্রাইডেন একটি বিবৃতিতে বলেছেন, “আমরা এটি থেকে দূরে সরে WHO কে আরও কার্যকর করতে পারি না।” “এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার প্রভাবকে দুর্বল করে এবং একটি মারাত্মক মহামারীর ঝুঁকি বাড়ায়।”

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল হেলথ ল-এর ডব্লিউএইচও সহযোগিতা কেন্দ্রের পরিচালক লরেন্স গোস্টিন বলেছেন, “ডব্লিউএইচও থেকে মার্কিন প্রত্যাহার বিশ্বকে অনেক কম স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ করে তুলবে।” তিনি একটি ইমেলে বলেছিলেন যে আমেরিকান সম্পদ হারানো WHO এর বিশ্বব্যাপী নজরদারি এবং মহামারী প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করবে।

গত দশকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে প্রতি বছর $160 মিলিয়ন থেকে $815 মিলিয়ন দিয়েছে। WHO এর বার্ষিক বাজেট প্রায় $2 বিলিয়ন থেকে $3 বিলিয়ন। মার্কিন তহবিল হারানোর ফলে পোলিও নির্মূলের প্রচেষ্টা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং নতুন ভাইরাল হুমকি শনাক্ত করার জন্য গবেষণা সহ অসংখ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য উদ্যোগ পঙ্গু হতে পারে।

হ্যাঁ, যতক্ষণ না তিনি কংগ্রেসের অনুমোদন পাবেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলতি অর্থবছরের জন্য WHO-এর আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করবে। কংগ্রেসের উভয় চেম্বার দ্বারা গৃহীত 1948 সালের যৌথ রেজোলিউশনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র WHO-তে যোগদান করেছিল, যা পরবর্তীকালে সমস্ত প্রশাসন দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। রেজোলিউশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক বছরের নোটিশ পিরিয়ড প্রদান করতে হবে যদি এটি WHO ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রবন্ধ বিষয়বস্তু

WHO এর সাথে কাজ করা আমেরিকান সংস্থাগুলিও ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যার মধ্যে CDCও রয়েছে। WHO ত্যাগ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে WHO-সমন্বিত উদ্যোগ থেকে বাদ দেওয়া হবে, যেমন ফ্লু ভ্যাকসিনের বার্ষিক সংমিশ্রণ নির্ধারণ করা এবং WHO দ্বারা পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক ডেটাবেসে দ্রুত অ্যাক্সেস, যা টিকা এবং ওষুধ তৈরির প্রচেষ্টাকে আটকাতে পারে।

ট্রাম্প কেন WHO থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করছেন?

সেপ্টেম্বরের একটি প্রচার সমাবেশে, ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ডাব্লুএইচও এবং অন্যান্য জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে “দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেবেন” যা তিনি বলেছিলেন যে কর্পোরেট শক্তি এবং চীন দ্বারা “আধিপত্য”।

সোমবার তার নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র WHO থেকে প্রত্যাহার করছে “উহান, চীন এবং অন্যান্য বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট থেকে উদ্ভূত COVID-19 মহামারীকে সংস্থার ভুল ব্যবস্থাপনার কারণে” এবং সংস্থার “জরুরি প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণে ব্যর্থতা” এবং তার উল্লেখ করেছে। “WHO সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুপযুক্ত রাজনৈতিক প্রভাব থেকে স্বাধীনতা প্রদর্শনে অক্ষমতা।”