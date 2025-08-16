ট্রাম্প আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম সংস্থাগুলি জাতীয়করণের জন্য ‘ম্যানহাটন প্রকল্প’ চালু করেছেন

ট্রাম্প প্রশাসন তাদের নিজস্ব ‘ম্যানহাটন প্রকল্প’ চালু করেছে যে আমেরিকার বৃহত্তম সংস্থাগুলির একটি জাতীয়করণ জাতীয়করণ হতে চলেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম চিপ ফ্যাব্রিকেটর ইন্টেল কোম্পানির সম্ভাব্য সরকারী অংশীদারিত্ব নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলোচনায় রয়েছেন।
যদিও সরকার যে শতাংশের অংশীদারিত্বের জন্য জিজ্ঞাসা করছে তা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি, তবে কোনও সংস্থাকে জাতীয়করণ সাধারণত জরুরী পরিস্থিতিতে সংরক্ষিত থাকে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট এবং মূল লজিস্টিক সংস্থাগুলির পরে সরকার বেশ কয়েকটি ব্যাংককে জাতীয়করণ করেছে।
এটি উদ্বেগের মধ্যে এসেছে যে আমেরিকা তাইওয়ানের চিপ প্রস্তুতকারক টিএসসিএমের উপর খুব বেশি নির্ভর করে। চীন বারবার দ্বীপ দেশ আক্রমণ করার হুমকি দিয়েছে।
চীন যদি আক্রমণ করতে থাকে তবে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা চালিত চিপমেকিং শিল্পে প্রতিযোগিতা করার আমেরিকার ক্ষমতাকে থ্রটল করবে।
যদিও ইন্টেলের এআই চিপগুলি এনভিআইডিআইএ এবং এএমডি দ্বারা ডিজাইন করা লোকদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়, সংস্থাটি অনন্য যে এটি কেবল তার চিপগুলি ডিজাইন করে না তবে এটি তাদের উত্পাদন করে। ট্রাম্প চিপ উত্পাদনকে চালিত করে আমেরিকা রক্ষা করতে চান।
এমআইটি এআই কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডেভ ব্লুন্ডিন বলেছেন, ‘এটি ম্যানহাটন প্রকল্পের মতো অনুভূত হয় – বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দৌড়াদৌড়ি।’ ‘পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা যেমন ছিল তেমন মহাকাশ রেসের মতো এটি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আসলে, এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ‘
ইন্টেল মার্কিন সরকার এই সংস্থাটির অংশীদারিত্ব চাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম সক্ষম অর্ধপরিবাহী নির্মাতারা কর্প কর্পোরেশন ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আলোচনায় রয়েছেন।
সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ইন্টেলের উন্নত দক্ষতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতির ক্ষমতার জন্য বিদেশী কল্পগুলির উপর নির্ভরতা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেবে
জাতীয়করণের বিষয়ে বিবেচনা করা, জাতীয় জরুরিতার সময়ে সাধারণত করা একটি পদক্ষেপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এআই এবং টেক আর্মস রেসে চীন থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে
সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ইন্টেলের উন্নত দক্ষতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশী বানোয়াট উদ্ভিদগুলির উপর নির্ভরতা ছেড়ে দিতে পারে (এফএবিএস), বিশেষত তাইওয়ানে যা বাজারের 60০ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতিকে ক্ষমতার জন্য।
আলোচনা চলমান রয়ে গেছে এবং সূক্ষ্ম বিবরণ পরিষ্কার করা অব্যাহত রয়েছে, তবে ধারণাটি হ’ল মার্কিন সরকার এই সংস্থার অংশের জন্য অর্থ প্রদান করবে, বিষয়টির ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি বলেছেন ব্লুমবার্গ।
আরেকজন জোর দিয়েছিলেন যে আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করে না যে চুক্তিটি সুনির্দিষ্ট, এবং কোনও চুক্তি না করেই আলোচনা শেষ হতে পারে।
ডায়াম্যান্ডিসের পডকাস্ট মুনশট সম্পর্কিত এআই এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে এই পদক্ষেপটি ‘ম্যানহাটন প্রকল্প’ এর এক ধরণের ‘জাতীয় বেঁচে থাকার কৌশল’ হিসাবে প্রতিধ্বনিত করে।
‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মূলত তাইওয়ানকে রক্ষা করার কারণ … কারণ হ’ল ফ্যাবস রয়েছে। যদি ফ্যাবস সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে কেন রক্ষা করবে? ‘ ব্লুন্ডিন ড।
সংস্থাকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে, যেমন তিনি যোগ করেছেন: ‘তারা পুরো শিল্পকে এক ধরণের যুদ্ধের ভিত্তিতে রাখছে, বিরোধের জন্য একত্রিতকরণের মতো, যুদ্ধক্ষেত্রটি সরবরাহের চেইন এবং চিপ ফ্যাবস ব্যতীত।’
ইন্টেল ব্লুমবার্গকে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আলোচনার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করার সময় বলেছিলেন যে সংস্থাটি ‘মার্কিন প্রযুক্তি ও উত্পাদন নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
সংস্থাটি যোগ করেছে, ‘আমরা এই ভাগ করে নেওয়া অগ্রাধিকারগুলি এগিয়ে নিতে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছি, তবে আমরা গুজব বা জল্পনা নিয়ে মন্তব্য করতে যাচ্ছি না,’ সংস্থাটি যোগ করেছে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই আউটলেটকে বলেছেন: ‘প্রশাসনের দ্বারা সরকারীভাবে ঘোষণা না করা হলে অনুমানমূলক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা জল্পনা হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।’
গত সপ্তাহে দুটি এআই সংস্থা রফতানি লাইসেন্সের বিনিময়ে মার্কিন সরকারের কাছে তাদের চিপ বিক্রয় রাজস্বের ১৫ শতাংশ হস্তান্তর করতে সম্মত হওয়ার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এনভিডিয়া এবং অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইসস (এএমডি) গত সপ্তাহে চীনে তাদের অর্ধপরিবাহীদের প্রচার ও বিক্রি করার জন্য হোয়াইট হাউসের সাথে একটি অভূতপূর্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে, পরিস্থিতিটির সাথে পরিচিত তিন ব্যক্তি এই পরিস্থিতিটিকে জানিয়েছেন আর্থিক সময়।
এমআইটি এআই কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডেভ ব্লুন্ডিন (চিত্রযুক্ত) এমআইটি ইঞ্জিনিয়ার পিটার ডায়াম্যান্ডিসের সাথে একটি পডকাস্টে বলেছিলেন, 'এটি ম্যানহাটন প্রকল্পের মতো মনে হচ্ছে-বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রান আপ'
মার্কিন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে বিশেষত এনভিডিয়ার এইচ 20 চীনা সামরিক প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবে এবং চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার এআই উন্নয়ন দৌড়ে গর্বিত করবে
‘স্বল্প মেয়াদে এটি দুর্দান্ত। দীর্ঘমেয়াদে, বাহ, তাড়াহুড়ো করে এটি খারাপ হয়ে যেতে পারে, ‘ব্লুন্ডিন বলেছিলেন। ‘এটি মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে ভাল, তবে আমরা চিপ যুদ্ধে আমাদের তহবিলের (দ্য) তহবিল ব্যবহার করতে যাচ্ছি।’
‘খুব, খুব ভাল ব্যবসায়িক চুক্তি এবং অবিশ্বাস্যভাবে পিচ্ছিল ope ালের নজির।’
নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, এই চুক্তিটি মার্কিন সরকারের মধ্যে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি .ালতে পারে, যদিও ট্রাম্প এই অর্থের জন্য কী ব্যবহার করা যেতে পারে তা প্রকাশ করেননি।
সূত্রগুলি যেমন বলেছে যে ট্রাম্প এবং এআই সংস্থাগুলি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে, রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ‘যুক্তরাষ্ট্রে বিল্ডিং’ না থাকলে সেমিকন্ডাক্টর এবং চিপস আমদানিতে 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন।
ট্রাম্পের বিচক্ষণতার সাথে এনভিডিয়া এবং এএমডির সাথে চুক্তিতে প্রবেশের খবরটি বিশেষজ্ঞরা তাদের দ্বারা নিন্দা জানিয়েছেন যারা বলেছেন যে মার্কিন-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
“এটি একটি নিজস্ব লক্ষ্য এবং চীনাদের তাদের খেলা বাড়ানোর জন্য উত্সাহিত করবে এবং প্রশাসনের আরও ছাড়ের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করবে,” লিজা টোবিন, যিনি এর আগে জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের চীন ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন।
চীনের কাছে মাইক্রোচিপ বিক্রি করার পদক্ষেপটি অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছে, কারণ অনেকে এটিকে জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকি এবং আমেরিকার সর্বোত্তম স্বার্থের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসাবে দেখেন।