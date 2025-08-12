ট্রাম্প আরও 90 দিনের জন্য চীনের সাথে “শুল্কের যুদ্ধ” প্রসারিত করেছিলেন – মেডুজা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আরও 90 দিনের জন্য চীন থেকে পণ্যগুলিতে আমদানি শুল্ক প্রবর্তন স্থগিত করে একটি ডিক্রি স্বাক্ষর করেছেন। এটি সিএনবিসি লিখেছিলেন হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধির প্রসঙ্গে।
প্রকাশনাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী “ট্যারিফ ট্রুস” শেষ হওয়ার কিছু আগে ডিক্রি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তার মেয়াদটি 12 আগস্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এর পরে এই দায়িত্বগুলি 2025 সালের এপ্রিলের স্তরে ফিরে আসার কথা ছিল।
২ এপ্রিল ডোনাল্ড ট্রাম্প চীন সহ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বেইজিং একই উত্তর দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের ফলস্বরূপ, চীনা পণ্য চীনা পণ্যগুলির জন্য 145%এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির জন্য চীনের দায়িত্ব – 125%পৌঁছেছে।
মাঝামাঝি সময়ে, বেইজিং এবং ওয়াশিংটন আলোচনার জন্য 90 দিনের সময়ের জন্য পারস্পরিক দায়িত্বগুলি 115 শতাংশ পয়েন্ট কমাতে সম্মত হয়েছিল।
এপ্রিল মাসে ট্রাম্পের ঘোষিত কয়েক ডজন দেশের জন্য আমদানি শুল্ক আগস্টের শুরুতে কার্যকর হয়।