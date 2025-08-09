আর্মেনিয়া ট্রাম্পকে 99 বছরের করিডোরকে ল্যান্ডমার্ক মার্কিন-ব্রোকার্ড চুক্তিতে হস্তান্তরিত করে
ইউএস-দালাল শান্তির শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে আর্মেনিয়া 99 বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৌশলগত জ্যাঙ্গেজুর করিডোরের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করেছেন, এটি “আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ট্রাম্পের পথ” পুনর্নির্মাণ করেছেন।
ছবি: ওয়াশিংটন, ডিসি থেকে ওবামা হোয়াইট হাউস দ্বারা ফ্লিকার ডটকম,
ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউস
‘আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান 35 বছর ধরে যুদ্ধে ছিল, এখন তারা বন্ধু’
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি historic তিহাসিক ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব ওয়াশিংটন নেতাদের সাথে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানএকটি বিস্তৃত শান্তি চুক্তির ঘোষণা দেওয়া যার মধ্যে 40 কিলোমিটার বিভাগের উপর একচেটিয়া আমেরিকান নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জ্যাঙ্গেজুর করিডোর আর্মেনিয়ান অঞ্চল দিয়ে চলছে। করিডোরটি এখন একটি মার্কিন সংস্থা দ্বারা 99 বছরের সময়কালের জন্য পরিচালিত হবে এবং এর নামকরণ করা হবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ট্রাম্প রুটবা ট্রিপ।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৯৯ বছর ধরে জ্যাঙ্গেজুর করিডোর ভাড়া নেবে। এটি ট্রাম্পের পথ – শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য,”
ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মূল বিষয়গুলি
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান একটি ত্রিপক্ষীয় শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
- জ্যাঙ্গেজুর করিডোর 99 বছরের জন্য একটি আমেরিকান বেসরকারী সংস্থায় স্থানান্তরিত হবে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজারবাইজানের উপর দীর্ঘস্থায়ী সামরিক সহযোগিতা নিষেধাজ্ঞাগুলি সরিয়ে দিয়েছে।
- শক্তি, বাণিজ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সহযোগিতার জন্য পৃথক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামে করিডোরটি সরিয়ে ফেলতে চায় যা বিকাশ লাভ করবে রেলপথ, পাইপলাইনএবং ফাইবার-অপটিক নেটওয়ার্ক রুট বরাবর। প্রকল্পটি সুরক্ষিত করা হবে মার্কিন বেসরকারী সামরিক সংস্থাককেশাস অঞ্চলে আমেরিকান প্রভাব বাড়ানো।
জ্যাঙ্গেজুর করিডোর: একটি কৌশলগত লিঙ্ক
দ্য জ্যাঙ্গেজুর করিডোর মূল ভূখণ্ড আজারবাইজানকে সংযুক্ত করে একটি প্রস্তাবিত পর্বত রুট নাখচিভান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র আর্মেনিয়ার মাধ্যমে সিউনিক প্রদেশ। এর উপলব্ধি বাকু থেকে সরাসরি রাস্তা সক্ষম করবে তুরস্কমধ্য এশিয়ার সংযোগ বাড়ানো।
সোভিয়েত যুগের সময়, একটি রেললাইন এবং মহাসড়ক এই অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করেছিল, তবে আর্মেনিয়া নাগর্নো-কারাবাখ সংঘাতের পরে অবকাঠামোটি ভেঙে দিয়েছে। আজারবাইজান দীর্ঘদিন ধরে আর্মেনিয়ান অঞ্চলগুলির মাধ্যমে সীমাহীন অ্যাক্সেসের দাবি করেছে, যা ইয়েরেভান তার সার্বভৌমত্ব এবং ইরানের সাথে সীমান্তের জন্য হুমকি হিসাবে দেখেছিল।
আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ ২০২১ সালে বলেছিলেন, “ইয়েরেভান তা চান কিনা তা অবশ্যই চালু করতে হবে।”
ওয়াশিংটনের চাপটি স্কেলগুলি টিপল
ওয়াশিংটনের তীব্র কূটনৈতিক চাপের মধ্যে আর্মেনিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সত্তার কাছে করিডোরের পরিচালনার ব্যবস্থা করতে সম্মত হয়েছিল। বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্মেনিয়াকে সুরক্ষা গ্যারান্টি এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চুক্তিটি আরও বাড়ানো এড়িয়ে এবং নতুন বাণিজ্য রুট খোলার মাধ্যমে বাকু এবং ইয়েরেভান উভয়কেই উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সূত্র অনুসারে উদ্ধৃত সূত্র অনুসারে পলিটিকোবিডেন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের ফলে হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত “ট্রিপ পিস সামিট” এর সমাপ্তি ঘটে এই অচলাবস্থা ভেঙে ফেলার জন্য কাজ করে।
ককেশাসে মার্কিন উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়
চুক্তিটি এই অঞ্চলে কৌশলগত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। মার্কিন নিয়ন্ত্রণের অধীনে করিডোরের সাথে আমেরিকা ক্যাস্পিয়ান এবং কালো সমুদ্রের মধ্যে সরাসরি লজিস্টিকাল পাদদেশ অর্জন করবে। এই উন্নয়ন দুর্বল হবে বলে আশা করা হচ্ছে ইরানি এবং রাশিয়ান তুরস্ক, ইস্রায়েল এবং আজারবাইজানের সাথে মার্কিন জোট বাড়ানোর সময় প্রভাব।
“এটি একটি ভূ -রাজনৈতিক ভূমিকম্প। ইরান রেগে গেছে, এবং রাশিয়া সাইডলাইন করা হয়েছে,” একজন নামবিহীন কূটনীতিক বলেছেন অক্ষ।
আজারবাইজান আব্রাহাম চুক্তিতে যোগ দিতে পারে
মার্কিন গ্যারান্টি এবং উত্তোলিত বিধিনিষেধের বিনিময়ে ওয়াশিংটন আশা করে যে আজারবাইজান আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবে আব্রাহাম চুক্তি – স্বাভাবিককরণের সাথে ডিল করে ইস্রায়েল ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসন দ্বারা চ্যাম্পিয়ন। ইতিমধ্যে আজারবাইজান ইস্রায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব করেছে এবং ইরানের সাথে দেশের উত্তেজনায় স্বচ্ছ ভূমিকা পালন করেছে।
এই পদক্ষেপটি কৌশলগত ক্যালকুলাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে মধ্য প্রাচ্য এবং দক্ষিণ ককেশাস, একই সাথে ওয়াশিংটনের দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন সম্পর্কে ইয়েরেভানকে আশ্বস্ত করার সময়।