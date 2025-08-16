ট্রাম্প আলাস্কাকে ইউক্রেনের শান্তি চুক্তি ছাড়াই ছেড়ে যান – এবং পুতিন একটি জয় পান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় তার রাশিয়ান সমকক্ষের সাথে উচ্চ-দাবির বৈঠকের জন্য এই বারটি কম রেখেছিলেন-এবং শুক্রবারের শেষদিকে কেন বিষয়গুলি আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতির চেয়ে কিছুটা বেশি জড়িয়ে পড়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।
ট্রাম্প বিশ্বকে প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি হলেন তিনি মাস্টার ডিলমেকার এবং গ্লোবাল পিসমেকার যে তিনি দাবি করেছেন – তবে তিনি এখনও সরবরাহ করতে পারেননি, অন্তত এখনও তা করেননি।
ট্রাম্প, যিনি তিন ঘন্টা মুখোমুখি পরে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাংবাদিকদের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার সাথে সাথে ক্লান্ত ও এমনকি হতাশ বলে মনে করেছিলেন, তিনি বলেছেন, উভয় পক্ষই ইউক্রেনের শান্তির পরিকল্পনার বিষয়ে চুক্তি বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি।
বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করার আগে তিনি দ্বিতীয় সভাটি বজায় রেখেছেন, তবে তিনি এই historic তিহাসিক সমাবেশে আরও কিছু সংক্রমণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন।
রাশিয়ান ভূখণ্ডে শীর্ষ সম্মেলনে যাওয়ার পথে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের দ্বারা জিজ্ঞাসা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রকে পরিণত করে, ট্রাম্প বলেছিলেন: “আজ না হলে আমি খুশি হব না।”
এটি ঘটেনি – যুদ্ধবিরতি শব্দটি শেষ পর্যন্ত কোনও নেতা দ্বারা উচ্চারণ করা হয়নি – তবে ক্লোজিং মিডিয়া প্রাপ্যতার সময় ট্রাম্প ঠিক রাগান্বিত ছিলেন না।
এর অর্থ কি কি অগ্রগতি হয়েছে এবং ইউক্রেনের অত্যাচারের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তি শীঘ্রই হাতে থাকতে পারে? বলা শক্ত।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা সেখানে পাইনি তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”
স্টিকিং পয়েন্ট
ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে, এই পর্যায়ে রিপোর্ট করার মতো কোনও কংক্রিট না থাকলেও দু’জনের “অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা” ছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন, কিছু নামহীন স্টিকিং পয়েন্ট রয়েছে যা এখনও সমাধান করা দরকার, বিশেষত এমন একটি ক্ষেত্র উল্লেখ করে যা সাজানো হয়নি – এবং এটি সম্ভবত “সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ”।
সম্ভবত ট্রাম্প ল্যান্ড অদলবদল নিয়ে রাশিয়ার দাবির উল্লেখ করছেন। পুতিন ইউক্রেনের পূর্বের ওব্লাস্টগুলির দিকে নজর রাখছেন যে তাঁর সেনারা বছরের পর বছর ধরে বিরোধের সময় ধরে নিয়েছে।
শুক্রবারের বৈঠকের আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে জমি কীভাবে বিভক্ত হবে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি সম্ভবত পুতিনের সাথে আবার বৈঠক করবেন, এমন একটি মন্তব্য যা নিঃসন্দেহে কিয়েভে উদ্বেগকে উত্সাহিত করেছিল যেখানে সিডিংয়ের অঞ্চলটি অ্যানথেমা।
তবুও, কিছু বিতর্কের বিষয়ে স্পষ্টতই যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল যে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভোলোডোমির জেলেনস্কি এবং অন্যদেরকে কী আলোচনা করা হয়েছিল তা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য ডাকবেন।
ট্রাম্প প্রকাশ্যে তাঁর মিত্রদের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত কী ঘটেছিল তার বিশদ প্রকাশ করতে রাজি ছিলেন না-এমনকি সামিট-পরবর্তী সাক্ষাত্কারে ফক্স নিউজের সাথে কথা বলার সময় তিনি হতাশও হয়েছিলেন-একটি কূটনৈতিক সৌজন্য যা এই রাষ্ট্রপতির পক্ষে সর্বদা স্ট্যান্ডার্ড অনুশীলন নয়।
“ইউক্রেনকে এতে সম্মত হতে হবে, সম্ভবত তারা না বলবে,” তিনি বলেছিলেন।
পুতিন, তার পক্ষে, সমস্ত হাসি ছিল।
তিনি এমনকি পরামর্শ দেওয়ার মতো যথেষ্ট সাহসীও ছিলেন – ইংরেজিতে, কম নয় – যে দু’জন আবার বসে থাকলে সভাটি মস্কোতে হওয়া উচিত, ট্রাম্প এমন কিছু বলেছিলেন যে তিনি এটি করার জন্য “হিট” ধরবেন।
পুতিন ‘থেকে শীতল’: প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত
পুতিন, যিনি ইউক্রেনের উপর তার নৃশংস হামলা শুরু করার পর থেকে পশ্চিমা নেতাদের মধ্যে পরিয়াহ ছিলেন, তিনি জয়ের কিছু নিয়ে দূরে চলে যান।
বছরের পর বছর পরে, তিনি পশ্চিমা বিশ্বের ডি ফ্যাক্টো নেতা এবং ইউক্রেনীয় যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে ব্যাকস্টপিংকারী দেশে রাশিয়ার মামলা চাপানোর সুযোগের সাথে একটি বৈঠক করেছিলেন।
তিনি একটি লাল কার্পেট স্বাগতও পেয়েছিলেন – একটি লাল রাগ তার আগমনের পরে টারম্যাকের উপর শারীরিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল – এবং ট্রাম্প আলোচনার আগে একটি আপাতদৃষ্টিতে বন্ধুত্বপূর্ণ ছবির সুযোগের জন্য জড়ো হওয়ার সাথে সাথে হাততালি দিয়ে হাসলেন।
রাশিয়ার প্রাক্তন কানাডার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জেরেমি কিনসম্যান বলেছিলেন, “পুতিনকে এক ধরণের পুনরায় বৈধতা দেওয়া হয়েছিল, পুনর্বাসিত করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, “১৯৯০ এর দশকে আমি সেই লোকটির সাথে দেখা করেছি, তিনি সর্বদা যা চেয়েছিলেন তা হ’ল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বে যে অবস্থান ছিল তা পুনরুদ্ধার করা। এর সবচেয়ে বড় প্রতীক হ’ল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সাথে এই হাতের হাতে, বাহুতে আর্ম সম্পর্ক রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
এবং পুতিন ট্রাম্পকে জেলেনস্কিকে শীর্ষ সম্মেলন থেকে দূরে রেখে “ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেন ছাড়া কিছুই নয়” এর দীর্ঘকালীন পশ্চিমা অনুশীলনকে অস্বীকার করতে পেয়েছিলেন।
হডসন ইনস্টিটিউটের ইউরোপ ও ইউরেশিয়ার কেন্দ্রের সিনিয়র ফেলো এবং পরিচালক পিটার রাউথ বলেছেন, তিনি আশা করেন না যে জেলেনস্কি ছিনতাইয়ের বিষয়ে অনেকটা গোলমাল করবেন – যা রাশিয়ার পক্ষেও একটি প্লাসের কিছু।
“জেলেনস্কি আমেরিকান অবস্থানকে সত্যই আলিঙ্গন করার জন্য ওভাল অফিসে বিপর্যয়কর বৈঠকের পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এতটা নির্ভরশীল যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেবিলে রেখেছেন তার সাথে তিনি যথাসাধ্য বিষয়ে একমত হওয়ার চেষ্টা করতে চলেছেন,” রাউথ একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
পুতিন এই অনুগ্রহটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, ট্রাম্পের দীর্ঘকালীন দাবি নিশ্চিত করে যে ইউক্রেনের যুদ্ধ কখনই ঘটত না যদি ট্রাম্প প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের পরিবর্তে অফিসে থাকতেন যখন ২০২২ সালে শত্রুতা শুরু হয়েছিল।
“আমি খুব খুশি ছিলাম,” ট্রাম্প এই মন্তব্য সম্পর্কে বলেছিলেন।
এই সিট-ডাউনটি এসেছিল ঠিক যেমনটি পুতিনের সাথে ট্রাম্পের পরিপূর্ণ সম্পর্কটি সম্ভবত সর্বনিম্ন পয়েন্টে ছিল।
সাম্প্রতিক উত্তেজনা
মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ান নেতার সাথে আচরণ করে ক্লান্ত হয়ে উঠছেন, বিশ্বকে বলছিলেন যে পুতিন প্রায়শই তাকে একটি কথা বলেন এবং তারপরে অন্যটি করেন।
ট্রাম্প তাকে পুতিনের “বুলশিট” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং কিয়েভ এবং ইউক্রেনীয় অন্যান্য শহরগুলিকে “জঘন্য” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন বলে চিহ্নিত করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প প্রায়শই তাকে পুতিনের বর্বরতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।
“আমি বাড়িতে যাই, আমি প্রথম মহিলাকে বলি, ‘আপনি জানেন, আমি আজ ভ্লাদিমিরের সাথে কথা বলেছি। আমাদের একটি দুর্দান্ত কথোপকথন হয়েছিল।’ এবং তিনি বললেন, ‘ওহে সত্যিই অন্য একটি শহর?
এবং ট্রাম্প একটি চুক্তি করার চেষ্টা করতে এবং জোর করার জন্য তার প্রিয় চুদেলের দিকে ফিরে গেলেন।
তিনি বলেছিলেন, পুতিন যদি খুব শীঘ্রই যুদ্ধকে বন্ধ করে আনার জন্য কোনও চুক্তি কাটতে না পারে তবে তিনি শাস্তি দিয়ে শতভাগ শুল্ক দিয়ে রাশিয়ার পণ্যগুলিতে আঘাত করবেন। তারপরে, তিনি রাশিয়ান তেলের প্রধান ক্রেতা ভারতে শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিয়েছিলেন।
রাশিয়ার বিষয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় নিষেধাজ্ঞার কথাও ছিল, যা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন পুতিন সবচেয়ে বেশি ভয় পান।
শেষ পর্যন্ত, পুতিন একটি সভা পেয়েছিলেন, যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কোনও প্রতিশ্রুতি দেন এবং ট্রাম্প শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কিছুই বলেননি।
রাশিয়ান নেতার পক্ষে এটি লাল চোখের ফ্লাইটের জন্য মূল্যবান ছিল।