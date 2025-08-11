You are Here
ট্রাম্প আলাস্কাকে রাশিয়ায় ফিরিয়ে দেয়
ট্রাম্প আলাস্কাকে রাশিয়ায় ফিরিয়ে দেয়

ট্রাম্প পিছলে গেলেন, বলেছেন যে পুতিনের সাথে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে সংশোধন করার আগে তিনি ‘রাশিয়ায় যাবেন’

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনের সময় তিনি যখন ভুল করে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করবেন তখন তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। মন্তব্য, রিপোর্ট রয়টার্সরাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর আসন্ন বৈঠক নিয়ে আলোচনা করার সময় এসেছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন

জিহ্বার স্লিপ

“আমি (রাশিয়া ভ্লাদিমিরের রাষ্ট্রপতি) পুতিনকে দেখতে পাব, আমি রাশিয়ায় যাচ্ছি,” ট্রাম্প তার ত্রুটি উপলব্ধি করার আগে বলেছিলেন। মার্কিন নেতা 15 ই আগস্ট আলাস্কায় পুতিনের সাথে পরিকল্পিত শীর্ষ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করছিলেন।

সভার পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রয়েছে

আলাস্কায় হাই-প্রোফাইল সভাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে বিস্তৃত ভূ-রাজনৈতিক ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সম্বোধন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মৌখিক স্লিপ সত্ত্বেও, হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে শীর্ষ সম্মেলনের অবস্থান এবং এজেন্ডা পরিকল্পনা অনুসারে রয়েছে।

মিডিয়া এবং জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া

এই মুহূর্তটি আমেরিকান এবং আন্তর্জাতিক উভয় মিডিয়া থেকে দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, মার্কিন-রাশিয়া সম্পর্কের সূক্ষ্ম প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রপতি ভাষার সংবেদনশীলতা তুলে ধরে। লাইভ প্রেস সেটিংসে এই জাতীয় গ্যাফগুলি অস্বাভাবিক নয়, তবে এটি আলাস্কা সভার আশেপাশের প্রত্যাশাকে আন্ডারস্ক্রেস করেছিল।

