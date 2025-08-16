You are Here
ট্রাম্প আলাস্কায় পুতিনের বৈঠকের আগে লাল রেখা আঁকেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে ইউক্রেনীয় অঞ্চল বিনিময় জড়িত যে কোনও চুক্তি দেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রয়ে গেছে, কারণ তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনার জন্য আলাস্কার দিকে যাত্রা করছেন।

ট্রাম্প আঞ্চলিক অদলবদলের বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ান -এর সাংবাদিকদের বলেন, “তাদের নিয়ে আলোচনা করা হবে।”

“তবে আমি ইউক্রেনকে এই সিদ্ধান্ত নিতে দিয়েছি এবং আমি মনে করি তারা একটি যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি এখানে ইউক্রেনের জন্য আলোচনার জন্য নেই,” তিনি যোগ করেছেন।

আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে শীর্ষ সম্মেলনটি ছয় বছরে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে প্রথম এক-এক-বৈঠক হবে এবং যুদ্ধ শেষ করার জন্য সম্ভাব্য সমঝোতার বিষয়ে জল্পনা নিয়ে আসে।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি, যাকে আমন্ত্রিত করা হয়নি, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনও চুক্তি অর্থহীন হবে।

ট্রাম্প, যিনি “উচ্চ স্টেকস !!!” পোস্ট করেছেন তাঁর প্রস্থানের আগে সত্যের সামাজিক বিষয়ে, ইউক্রেনের সম্ভাব্য মার্কিন সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলিরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তবে জোর দিয়েছিলেন যে এটি ন্যাটোর অংশ হিসাবে হবে না।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে কোনও ব্যবস্থা পৌঁছে গেলে ইউরোপের অন্যান্য দেশ জড়িত থাকতে পারে। জেলেনস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর কাছ থেকে তাঁর দাবির সুরক্ষার গ্যারান্টি যুক্ত করেছেন, কারণ এটি ইউক্রেনকে যুদ্ধের পরে একটি শক্তিশালী, সুরক্ষিত অবস্থানে রাখতে সহায়তা করে।

পুতিনকে “স্মার্ট লোক” হিসাবে প্রশংসা করার সময় যার সাথে উভয় পক্ষের “ভাল শ্রদ্ধা” রয়েছে, ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে সংঘাতের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা রাশিয়ার সাথে কোনও ব্যবসা অনুসরণ করবে না।

তিনি বলেন, “যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে,” তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনের উপর পুতিনের অব্যাহত আক্রমণগুলি পাল্টা উত্পাদক।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের নেতৃত্বে রাশিয়ান প্রতিনিধি দল গত রাতে আলাস্কা পৌঁছেছিল। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে রাশিয়ার অবস্থান “পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন” এবং পুতিন সরাসরি ট্রাম্পের কাছে “যুক্তি” উপস্থাপন করবেন।

রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনের পুরো স্কেল আক্রমণ শুরু করেছিল, দু’পাশে কয়েক হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল। আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন যুদ্ধের তৃতীয় বছরে থাকায় শান্তির জন্য একটি পথ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

