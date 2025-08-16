ট্রাম্প আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের সামনে রহস্যজনক বার্তা রেখেছেন: ‘উচ্চতর অংশ!’

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুটিন আলোচনার আগে পূর্ণ প্রতিনিধিদের প্রকাশিত হয়েছিল
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন এবং বিস্তৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে উচ্চতর স্টেক আলোচনার জন্য উভয় জাতির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে আলাস্কায় বৈঠক করতে চলেছে।
ছবি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ
ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প আলোচনার চেয়ে এগিয়ে ‘বাজি উচ্চ’ ঘোষণা করে
আলাস্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সত্য সামাজিক পোস্ট করে বলেছিলেন, “উচ্চ অংশীদার!” সম্মেলনটি যৌথ সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন অ্যাঙ্করেজে
সম্পূর্ণ মার্কিন প্রতিনিধি তালিকা
হোয়াইট হাউস অনুসারে, মার্কিন প্রতিনিধি দলের মধ্যে সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মার্কো রুবিওবাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বাজিএবং সিআইএ পরিচালক জন রেটক্লিফ। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে ভ্রমণও মধ্য প্রাচ্যের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফহোয়াইট হাউস চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলসউপ -কর্মচারী ড্যান স্ক্যাভিনোএবং প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট।
ফক্স নিউজ রেডিও সাংবাদিক রায়ান শ্মেলজ হোয়াইট হাউস কর্মীদের রাষ্ট্রপতি সহকারী এবং নির্বাহী সচিব সহ অতিরিক্ত কর্মকর্তাদের রিপোর্ট করেছেন উইল স্কার্ফ।
রাশিয়ান প্রতিনিধি দল অ্যাঙ্করেজে আসে
রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভরাষ্ট্রপতি সহযোগী ইউরি উশাকভপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোসভঅর্থমন্ত্রী অ্যান্টন সিলুয়ানভএবং বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি বিশেষ প্রতিনিধি এবং রাশিয়ান প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কিরিল দিমিত্রিভ। কিছু সদস্য ইতিমধ্যে অ্যাঙ্করেজে এসেছেন, এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন আলাস্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে মাগাদান সফর করেছিলেন।
আলাস্কা সামিটের প্রধান এজেন্ডা
শীর্ষ সম্মেলনের কেন্দ্রীয় থিমটি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধান করবে। সিলুয়ানভের মতে, আলোচনাগুলি “রাজনৈতিক ট্র্যাক” এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। হোয়াইট হাউসের সময়সূচী নোট করে যে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা স্থানীয় সময় সকাল 11:00 টায় শুরু হবে (10:00 অপরাহ্ন মস্কো সময়)।