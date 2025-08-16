ট্রাম্প আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনকে পুতিনের সাথে ইউক্রেনের উপরে ‘উত্পাদনশীল’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন

শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে হাই-স্টেকস শীর্ষ সম্মেলনের ফলে কোনও অগ্রগতি হয়নি, এমনকি ট্রাম্প এটিকে “উত্পাদনশীল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যখন পুতিন মস্কোতে আরও একটি বৈঠকের প্রস্তাব করেছিলেন।
হোয়াইট হাউস আলোচনার কথা বলেছিল – প্রাথমিকভাবে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষার চেষ্টা হিসাবে দেখা যায় – মুখপাত্র কারোলিন লিভিট শীর্ষ সম্মেলনকে “রাষ্ট্রপতির জন্য শ্রোতা অনুশীলন” বলে ডাকে।
শুক্রবার বৈঠকের পরে ট্রাম্প বলেছিলেন, “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
ইউক্রেন আলোচনার অংশ ছিল না, উদ্বেগ প্রকাশ করে যে কোনও সম্ভাব্য চুক্তি দেশের সার্বভৌমত্বের সাথে আপস করতে পারে। “ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যথাসম্ভব উত্পাদনশীলভাবে কাজ করতে প্রস্তুত, এবং আমরা আমেরিকা থেকে একটি শক্তিশালী অবস্থানের উপর নির্ভর করে … নেতাদের একটি বৈঠকের প্রয়োজন – খুব কমপক্ষে, ইউক্রেন, আমেরিকা এবং রাশিয়ান পক্ষ,” রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি সামিটের আগে এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন।
এটি প্রায় এক দশকে পুতিনের প্রথম সফর ছিল, রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য এটি একটি “কঠিন সময়” ছিল। আলাস্কায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা একসময় রাশিয়ান অঞ্চল ছিল।
ট্রাম্প পুতিনের সাথে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “এখানে অনেকগুলি পয়েন্ট ছিল যা আমরা একমত হয়েছি … আমি বেশ কয়েকটি বড় কথা বলব যে আমরা সেখানে বেশ পাইনি, তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি।” নেতারা প্রেস থেকে কোনও প্রশ্ন নেননি।
অ্যাঙ্করেজ, আলাস্কা – ১৫ ই আগস্ট: রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (আর) এর সাথে ছিলেন, আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ -রিচার্ডসনে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। দুই নেতা ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে শান্তির আলোচনার জন্য বৈঠক করছেন। (ছবি অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি ইমেজ)
পুতিন এই আলোচকদের “প্রারম্ভিক পয়েন্ট” বলে অভিহিত করেছেন, উভয়ই কিয়েভের সাথে বিরোধের সমাধানের পাশাপাশি ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্কের উন্নতির জন্য, যা তিনি বলেছিলেন যে “শীতল যুদ্ধের পর থেকে সর্বনিম্ন পয়েন্টে পড়ে গেছে।”
ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের পর্যবেক্ষণগুলি “গভীর” ছিল এবং যোগ করেছেন যে তিনি রাশিয়ার সাথে আলোচনার বিষয়ে তাদের আপডেট করার জন্য ন্যাটো এবং জেলেনস্কির সাথে কথা বলবেন। “এটি শেষ পর্যন্ত তাদের উপর নির্ভর করে,” তিনি বলেছিলেন।
“অনেক পয়েন্ট সম্মত হয়েছিল। এখানে খুব কমই বাকি রয়েছে।
২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে একাধিক দফায় শান্তি আলোচনার ঘটনা ঘটেছে, তবে শত্রুতা অবসান ঘটাতে কোনও অগ্রগতি হয়নি।
শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনের পরে ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প জেলেনস্কিয়কে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি চুক্তি করতে বলেছিলেন। “একটি চুক্তি করতে হবে। হ্যাঁ। দেখুন, রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা নয় They তারা দুর্দান্ত সৈন্য,” তিনি বলেছিলেন।
ট্রাম্পের সাথে পুতিনের বৈঠকের আগে শুক্রবার রাশিয়ার মিডিয়া আউটলেটগুলি উত্সাহী ছিল, শীর্ষ সম্মেলনটি মস্কোর পক্ষে জয় হিসাবে দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ান রাজ্য নিউজ সাইট জুড়ে মন্তব্যগুলি রাশিয়ার পক্ষে ইতিবাচক হিসাবে আলোচনাটিকে চিহ্নিত করেছিল। ট্রাম্প-দালাল চুক্তির অংশ হিসাবে কিছু অঞ্চল হারাতে দেশের আশঙ্কার মাঝে ইউক্রেনের মেজাজটি খুব কম ছিল।