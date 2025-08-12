নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস আমাকে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ইউক্রেনের লড়াই বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপতি কৌশলগতভাবে অবস্থান করছেন।
“মুল বক্তব্যটি হ’ল এই হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাতে হবে,” তিনি “মিডিয়া বাজ” তে বলেছিলেন। “এবং যদি এমন কেউ থাকে যে পুতিনের সাথে মুখোমুখি হতে এবং মোকাবেলা করতে এবং পরিচালনা করতে পারে তবে তা ডোনাল্ড ট্রাম্প।”
ট্রাম্প শান্তির সময়সীমা নির্ধারণের সাথে সাথে পুতিনের সাথে সরাসরি আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন জেলেনস্কি
তবে যদি পুতিন ট্রাম্পকে পরিচালনা করছেন? এবং ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি যখন অংশ নিতে অস্বীকার করছেন তখন কীভাবে কোনও ধরণের নিষ্পত্তি হতে পারে, বলছে যে ক্রেমলিন স্বৈরশাসক আমেরিকা প্রতারণার চেষ্টা করছেন?
ট্রাম্প গতকাল এটিকে ডিসি পুলিশ বিভাগকে দখল করে ফিডস সম্পর্কিত সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে সম্বোধন করেছিলেন – এবং আসুন আমরা কেবল এটিই বলি যে তিনি প্রত্যাশা কমিয়ে দেওয়ার একটি বিষয় তৈরি করেছিলেন।
একটি বিষয় যা উপেক্ষা করা অসম্ভব তা হ’ল ট্রাম্প যখনই মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেন, তখন তিনি অনুসরণ করা এড়ানোর একটি উপায় খুঁজে পান। 50 দিনের সময়সীমা মনে আছে? এবং তারপরে 10 দিনের সময়সীমা?
পুতিনকে তার ইউক্রেনের অবৈধ আক্রমণ করার পর থেকে কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যা বেসামরিক নাগরিকদের ইচ্ছাকৃত হত্যার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
তাকে আলাস্কায় আমন্ত্রণ জানিয়ে – যা আমেরিকা 1867 সালে রাশিয়ার কাছ থেকে কিনেছিল এবং আর “সেওয়ার্ডস ফলি” হিসাবে বিবেচিত হয় না – ট্রাম্প পুতিনকে বৈধ বিশ্ব নেতা হিসাবে সম্মান দিচ্ছেন, কোনও পরিয়া নয়।
পুতিনের পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধের ময়দানে লাভ করা এবং তারপরে যে কোনও জমি বা বেশিরভাগ জমি ধরে রাখা। এ কারণেই তিনি ইউক্রেনকে নিবিড়ভাবে বোমা মারতে চলেছেন, আরও বেশি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করছেন, এমনকি শান্তি সম্পর্কে বকবকও।
জেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি কোনও জমি দখল করতে পারবেন না কারণ এটি দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করবে। এটি বাড়িতে একটি রাজনৈতিক আগুনের ঝড়ও তৈরি করবে। তবে সাম্প্রতিক একটি জরিপে বলা হয়েছে যে ৩৮ শতাংশ ইউক্রেনীয় যুদ্ধ শেষ করতে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে রাজি আছেন।
ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধে ‘ল্যান্ড অদলবদল’ এর সাংবিধানিক আপত্তি করার জন্য জেলেনস্কিয়কে বিস্ফোরণ করেছেন
ট্রাম্প “কিছু অঞ্চল অদলবদল” সম্পর্কে কথা বলেছেন, তবে ইউক্রেনের অদলবদল করার মতো খুব বেশি কিছু নেই। কুরস্কের রাশিয়ান অঞ্চলে একটি আশ্চর্য আক্রমণে দেশটি 500 বর্গমাইলেরও বেশি সময় নিয়েছিল, তবে এটি হ্রাস পেয়েছে মাত্র চার বর্গমাইল এবং উল্লেখযোগ্য হতাহতের ব্যয়ে।
সুতরাং ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে দখল করার সময় এটি কী ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে The পৃথিবী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং তারপরে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।
পুতিনের কথা, ট্রাম্প গতকাল সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “আমার সাথে আমার একটি দুর্দান্ত কল হবে এবং তারপরে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি কিয়েভে লব দেওয়া হবে।”
“আমি তাকে এই যুদ্ধ শেষ করতে বলব।”
“আমি জেলেনস্কির সাথে একসাথে যাই তবে তিনি যা করেছেন তার সাথে আমি একমত নই।”
রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি “ইউক্রেনের ভালোর জন্য” কিছু অঞ্চল ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবেন।
“সম্ভবত প্রথম দুই মিনিটে, আমি জানতে পারি যে কোনও চুক্তি করা যায় কিনা।”
যদি তা না হয়, “আমি চলে যেতে পারি এবং শুভকামনা বলতে পারি।”
এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে ট্রাম্প কেন পুতিনকে পূর্বের কোনও বোঝাপড়া ছাড়াই মার্কিন মাটিতে দর্শকদের মঞ্জুর করছেন। রাষ্ট্রপতি মুখোমুখি আলোচনায় বিশ্বাস করেন তবে এটি সর্বদা কার্যকর হয় না। তাঁর এবং কিম জং-উনের মধ্যে সমস্ত প্রেমের চিঠির জন্য, উত্তর কোরিয়া কখনও তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়েনি।
ট্রাম্প পুতিন এবং জেলেনস্কি সম্পর্কে বলেছিলেন, “শেষ পর্যন্ত আমি তাদের দু’জনকে একটি ঘরে রাখব।” ভাল, হতে পারে।
এমনকি জেলেনস্কি যদি আলাস্কার কাছে যান বা পুতিনের সাথে পরবর্তীকালে বৈঠক করেন, তবে তিনি রাশিয়াকে তার সামরিক আগ্রাসনের জন্য পুরস্কৃত করতে রাজি হতে যাচ্ছেন না, “দখলদারকে” জমি দিয়েছেন, “কারণ তিনি রেখেছিলেন .. ট্রাম্প জেলেনস্কিয়কে পতনের লোক হিসাবে দোষ দিতে পারেন, তবে এটি আমাদের শান্তির নিকটবর্তী হতে পারে না।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
এছাড়াও, জেলেনস্কি বোধগম্যভাবে সুরক্ষা গ্যারান্টি চাইবেন। অন্যথায়, পুতিন তার বাহিনীকে বিশ্রাম এবং পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য যুদ্ধবিরতি ব্যবহার করতে পারে, তারপরে ছয় মাস বা এক বছরে আবার আক্রমণ করতে পারে-ক্রিমিয়া পরবর্তী কৌশলটির একটি রিপ্লে।
24 ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধ নিষ্পত্তি করার জন্য এত কিছু।
এটি একটি রক্তাক্ত, হতাশাজনক, জটিল যুদ্ধ যা উভয় পক্ষের জন্য বিশাল হতাহত হয়েছে। তবে এগুলি সমস্তই একজন স্বৈরশাসকের দ্বারা অবৈধ আক্রমণ থেকে উদ্ভূত যিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের অস্তিত্বের কোনও অধিকার নেই।