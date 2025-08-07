ট্রাম্প আসন্ন দিনগুলিতে পুতিনের সাথে দেখা করতে পারেন, ক্রেমলিন বলেছেন

ক্রেমলিনের এক কর্মকর্তা বলেছেন, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক সম্মত হয়েছে, এবং সম্ভবত এটি পরের সপ্তাহে একটি ভেন্যুতে ঘটতে পারে যা “নীতিগতভাবে” সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মিঃ পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ সাংবাদিকদের বলেন, “আমেরিকান পক্ষের পরামর্শে, আসন্ন দিনগুলিতে সর্বোচ্চ স্তরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।”
পরের সপ্তাহে একটি শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য তারিখ, মিঃ উশাকভ বলেছেন, এই জাতীয় ইভেন্টগুলি সংগঠিত করতে সময় লাগে এবং কোনও তারিখ নিশ্চিত করা যায় না বলে উল্লেখ করে।
সম্ভাব্য স্থানটি “একটু পরে” ঘোষণা করা হবে, তিনি বলেছিলেন।
তিনি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি সামিট সভায় যোগদানের সম্ভাবনাও কমিয়ে দিয়েছিলেন, রাশিয়ার তার প্রতিবেশীর তিন বছরের পুরানো আগ্রাসনের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, যা হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে মিঃ ট্রাম্প বিবেচনা করতে প্রস্তুত।
মিঃ উশাকভ বলেছেন, “আমরা প্রথমে মিঃ ট্রাম্পের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক প্রস্তুত করার দিকে মনোনিবেশ করার প্রস্তাব দিচ্ছি এবং আমরা এই সভাটি সফল এবং উত্পাদনশীল হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করি,” মিঃ উশাকভ বলেছেন।
রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি এই বছর অফিসে ফিরে আসার পর থেকে মিঃ পুতিন এবং মিঃ ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক তাদের প্রথম হবে।
এটি যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে, যদিও এই ধরনের বৈঠক যুদ্ধের অবসানের দিকে পরিচালিত করবে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, যেহেতু রাশিয়া এবং ইউক্রেন তাদের দাবিতে অনেক দূরে রয়ে গেছে।
পাশ্চাত্য কর্মকর্তারা মিঃ পুতিনকে বারবার অভিযুক্ত করেছেন যে রাশিয়ান বাহিনীকে আরও বেশি ইউক্রেনীয় জমি দখল করার জন্য সময় দেওয়ার জন্য শান্তি আলোচনায় সময়ের জন্য স্টলিংয়ের অভিযোগ করেছেন।
মিঃ পুতিন অতীতে কোনও ছাড়ের প্রস্তাব দেননি এবং কেবল তার শর্তাবলীতে একটি নিষ্পত্তি গ্রহণ করবেন।
ইউক্রেনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য ক্রেমলিনের জন্য মিঃ ট্রাম্পের শুক্রবারের সময়সীমা এখনও দাঁড়িয়ে আছে কিনা তা পরিষ্কার ছিল না।
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি নতুন গ্যালাপ জরিপে দেখা গেছে যে ইউক্রেনীয়রা এমন একটি বন্দোবস্তের জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহী যা রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই শেষ করে।
আলোচনার চুক্তির জন্য উত্সাহটি ২০২২ সালের থেকে তীব্র বিপর্যয়-যে বছর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল-যখন গ্যালাপে দেখা গেছে যে প্রায় তিন চতুর্থাংশ ইউক্রেনীয়রা বিজয় অবধি লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিল।
সমস্ত অঞ্চল এবং জনসংখ্যার গোষ্ঠী জুড়ে অবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সমর্থন সহ এখন প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রেখেছে।
অনুসন্ধানগুলি ইউক্রেনে 15 বছর বা তার বেশি বয়সের বাসিন্দা 1000 বা ততোধিক উত্তরদাতাদের নমুনার উপর ভিত্তি করে ছিল।
রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের অধীনে কিছু অঞ্চল, প্রায় 10% জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে, অ্যাক্সেসের অভাবে 2022 এর পরে পরিচালিত জরিপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
পুরো স্কেল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে, রাশিয়ার সামনের লাইনের পিছনে শহুরে অঞ্চলগুলিকে নিরলস পাউন্ডিংকে 12,000 এরও বেশি ইউক্রেনীয় বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, জাতিসংঘ জানিয়েছে।
উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেন পর্যন্ত এক হাজার কিলোমিটার (620 মাইল) সামনের লাইনে স্নেকিংয়ে, যেখানে উভয় পক্ষের কয়েক হাজার সেনা মারা গেছে, রাশিয়ার বড় সেনাবাহিনী আস্তে আস্তে আরও জমি ক্যাপচার করছে।
এই জরিপটি মিঃ ট্রাম্পের শুক্রবারের সময়সীমার প্রাক্কালে রাশিয়ার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে বা ভারী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার প্রাক্কালে প্রকাশিত হয়েছিল।
জুলাইয়ের গোড়ার দিকে পরিচালিত নতুন গ্যালাপ সমীক্ষায়, 10 জনের মধ্যে প্রায় সাতজন ইউক্রেনীয় বলেছেন যে তাদের দেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি নিষ্পত্তির আলোচনার চেষ্টা করা উচিত।
মিঃ জেলেনস্কি গত মাসে মিঃ পুতিনের সাথে দেখা করার প্রস্তাবটি পুনর্নবীকরণ করেছিলেন, তবে রাশিয়া তার দাবিতে লেগে থাকায় তার ওভারচারটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং পক্ষগুলি অনেক দূরে রয়ে গেছে।
জরিপে দেখা গেছে, বেশিরভাগ ইউক্রেনীয়রা শীঘ্রই যে কোনও সময় স্থায়ী শান্তি আশা করে না।
কেবলমাত্র এক-চতুর্থাংশই বলে যে এটি “খুব” বা “কিছুটা” সম্ভবত সক্রিয় লড়াইটি আগামী 12 মাসের মধ্যে শেষ হবে, যখন 10 এর মধ্যে প্রায় সাতজন মনে করেন যে এটি “কিছুটা” বা “খুব” সম্ভবত সম্ভবত সক্রিয় লড়াইটি পরের বছরে শেষ হয়ে যাবে।
গ্যালাপ জানিয়েছে, আমেরিকান সরকারের ইউক্রেনীয় মতামত বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রেটার হয়েছে, আর জার্মানির নেতৃত্বের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বেড়েছে, গ্যালাপ জানিয়েছে।
তিন বছর আগে, ইউক্রেনীয়দের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিন নেতৃত্বের অনুমোদন দিয়েছে।
সর্বশেষ জরিপে এটি হ্রাস পেয়েছে 16%, মিঃ ট্রাম্প জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দু’দেশের মধ্যে নতুন উত্তেজনা প্রতিফলিত করে।
যদিও গত বছর থেকে ডুব দেওয়া যথেষ্ট ছিল – ২০২৪ সালে মার্কিন নেতৃত্বের অনুমোদন ৪০% ছিল – মিঃ ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার আগে মার্কিন নেতৃত্বের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যে হ্রাস পেয়েছিল, সম্ভবত বিশিষ্ট রিপাবলিকান রাজনীতিবিদরা ইউক্রেনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বিলিয়ন ডলার সমর্থন দেখিয়েছিলেন এমন প্রতিষেধকতার সাথে সম্পর্কিত।
জার্মানি গত কয়েক বছর ধরে ইউক্রেনীয়দের মধ্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, নতুন জরিপে 63৩% অনুমোদনে বেড়েছে।
ইউক্রেনীয়রা খুব কম আশাবাদী যে তাদের দেশটি কয়েক বছর আগে তার চেয়ে পরের দশকে ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে গ্রহণ করা হবে।
নতুন জরিপে, ইউক্রেনীয়দের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আশা করে যে ইউক্রেন আগামী 10 বছরের মধ্যে ন্যাটোতে গৃহীত হবে, যখন প্রায় এক-চতুর্থাংশ মনে করে যে এটি কমপক্ষে 10 বছর সময় নেবে, এবং এক তৃতীয়াংশ বিশ্বাস করে যে এটি কখনই ঘটবে না।
এটি ২০২২ সালের তুলনায় নেমে গেছে, যখন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইউক্রেনীয়রা ভেবেছিল যে আগামী দশকে ন্যাটোতে গ্রহণযোগ্যতা ঘটবে এবং 10 জনের মধ্যে প্রায় একজনই ভেবেছিলেন যে এটি কখনই ঘটবে না।
ইইউতে গ্রহণযোগ্যতার আশা বেশি তবে এটিও হ্রাস পেয়েছে।
ইউক্রেনীয়দের প্রায় অর্ধেক, ৫২% এখন আগামী দশকের মধ্যে ইইউর অংশ হওয়ার প্রত্যাশা করছেন, ২০২২ সালে% ৩% থেকে কমে গেছেন।