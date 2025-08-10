You are Here
ট্রাম্প আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পুতিনের প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করার জন্য

ট্রাম্প, পুতিনের সভা আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হবে

ফক্স নিউজ ‘মেডেলিন রিভেরা সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনের মধ্যে আসন্ন বৈঠকের বিশদ সরবরাহ করেছেন। ‘ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস উইকএন্ড’ সহ-হোস্টের ওজন রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যবহার করবেন যা ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে পুতিন কতটা গুরুতর তা পরীক্ষা করার জন্য, ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট রবিবার বলেছেন।

রুট এবিসির “এই সপ্তাহে” বলেছিলেন যে ট্রাম্প পুতিনের উপর চাপ চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বৈঠকটি এসেছে, সাম্প্রতিক মাধ্যমিককে লক্ষ্য করে ভারতের মতো দেশগুলিতে নিষেধাজ্ঞাগুলিযা রাশিয়ান তেল কিনেছিল এবং ইউক্রেনে প্রাণঘাতী অস্ত্র সরবরাহ করেছিল।

“পরের শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ এটি পুতিনকে পরীক্ষা করার বিষয়ে হবে, এই ভয়ানক যুদ্ধকে শেষ করার বিষয়ে তিনি কতটা গুরুতর,” রুট বলেছেন।

শনিবার মস্কো ২০২২ সালে ইউক্রেনের মারাত্মক আক্রমণ শুরু করার পর থেকে ট্রাম্প পুতিনের সাথে প্রথম ব্যক্তিগত বৈঠকের ঘোষণা দিয়েছিলেন। 15 আগস্ট শুক্রবার আলাস্কায় নেতারা বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রাম্প, পুতিন ইউক্রেন আগ্রাসনের পর থেকে প্রথম ব্যক্তিগত সভা করবেন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট্টের সাথে বৈঠকের সময় বক্তব্য রাখেন যখন তিনি 2525 সালের 25 জুন নেদারল্যান্ডসের হেগে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে পৌঁছেছিলেন। (পিরোসকা ভ্যান ডি ওয়াউ, এপি মাধ্যমে পুলের ছবি)

In recent weeks, Trump has refused to mince words when asked about Putin. ট্রাম্প ৮ ই জুলাই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের সময় বলেছিলেন যে তিনি পুতিনকে বিরক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার উপর সম্ভাব্য নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের দিকে নজর রাখছেন।

ন্যাটো প্রধান আসন্ন সভাটিকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে পূর্ণ-স্কেল শান্তি আলোচনায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়াতে “একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ” বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করেছেন ২৮ শে জুন, ২০১৯ জাপানের ওসাকায় জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিন। (ক্রেমলিন প্রেস অফিস/হ্যান্ডআউট/আনাদোলু এজেন্সি/গেট্টি চিত্র)

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি অবশ্য রবিবার পর্যন্ত ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলনে থাকবেন বলে আশা করা যায়নি। জেলেনস্কির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, রুট বলেছেন, “আমাদের টেবিলে ইউক্রেন দরকার।”

“এটি অঞ্চল সম্পর্কে হবে,” রুট আসন্ন সভা সম্পর্কে বলেছিলেন। “এটি অবশ্যই সুরক্ষার গ্যারান্টি সম্পর্কে হবে, তবে ইউক্রেন তার নিজস্ব ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইউক্রেনকে তার ভূ -রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি সার্বভৌম জাতি হতে হবে, অবশ্যই তার নিজস্ব সামরিক বাহিনীর স্তরে কোনও সীমাবদ্ধতা নেই, এবং ন্যাটোকে আমাদের পূর্বের দিকে এবং দেশে ফিনল্যান্ডের মতো সীমাবদ্ধতা নেই,” দেশগুলিতে আমাদের উপস্থিতি নেই। “

পুতিন অ্যালি সতর্ক করেছেন যে ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’ ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে ডুবে যাওয়ার কাজ চলছে

ন্যাটো ম্যাথিউ হুইটেকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবিবার সিএনএনকে বলেছেন যে জেলেনস্কিয়কে সভায় আমন্ত্রিত করা হবে কিনা সে বিষয়ে এই মুহুর্তে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালে ইউরোপীয় কাউন্সিলের বৈঠকে মিডিয়ার সাথে কথা বলেছেন। রবিবার সকাল পর্যন্ত জেলেনস্কি আলাস্কায় সভায় আসবেন বলে আশা করা যায়নি। (পিয়ার মার্কো জল/গেটি চিত্র)

“যদি (ট্রাম্প) মনে করেন যে এটি জেলেনস্কিয়কে আমন্ত্রণ জানানোর সেরা পরিস্থিতি, তবে তিনি তা করবেন,” হুইটেকার আরও বলেন, “এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আছে।”

পুতিনকে বিশ্বাস করা যায় কিনা সে সম্পর্কে জানতে চাইলে হুইটেকার বলেছিলেন যে প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় স্বার্থের যে কোনও পরিস্থিতিতে এটি ক্রিয়া হবে, শব্দ নয়, যে শান্তি অর্জন এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেয়।

“শব্দগুলি সস্তা, তবে এক্ষেত্রে এটি রাশিয়ান বা ইউক্রেনীয়রা হোক না কেন, উভয় পক্ষই শান্তি পেতে এবং সেই শান্তিকে সম্মান জানাতে চলতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডায়ানা স্ট্যান্সি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

