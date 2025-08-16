আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের নিট প্রভাবটি ছিল রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির ভি। পুতিনকে আরও শাস্তি ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য তার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিখরচায় পাস, বিস্তৃত শান্তি চুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি করা।
Source link
ট্রাম্প ইউক্রেনের উপর পুতিনের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝুঁকছেন: কোনও যুদ্ধবিরতি, সময়সীমা বা নিষেধাজ্ঞা নেই
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের নিট প্রভাবটি ছিল রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির ভি। পুতিনকে আরও শাস্তি ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য তার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিখরচায় পাস, বিস্তৃত শান্তি চুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি করা।