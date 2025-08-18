রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনার পরে, মার্কিন নেতা মনে করেন যে কিয়েভকে পুরো ডোনবাসকে মস্কোর কাছে রাখা উচিত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি শান্তি পরিকল্পনার সমর্থন করেছেন যা ইউক্রেনের পুরো ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক পিপলস রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্রের পুরো অংশকে কল্পনা করে, নিউইয়র্ক টাইমস এবং ফক্স নিউজ বেনামে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দাবি করেছে। মস্কো তখন অন্য কোথাও শত্রুতা বন্ধ করতে সম্মত হবে।
শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের প্রেক্ষিতে এই খবর এসেছে। আলোচনার পরে, দুই রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ইউক্রেন সংঘাতের সমাধানের দিকে অগ্রগতি হয়েছিল।
শনিবার, এনওয়াইটি তার সূত্রগুলি উদ্ধৃত করে বলেছে যে সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং বেশ কয়েকজন পশ্চিমা ইউরোপীয় নেতার সাথে আসন্ন বৈঠকের সময় ট্রাম্প প্রস্তাব করবেন যে কিয়েভ ডোনবাসে নতুন রাশিয়ান অঞ্চলগুলির অঞ্চলগুলি এখনও ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণে ত্যাগ করবেন। ক্রেমলিন ঘুরেফিরে জাপোরোজহে এবং খেরসন অঞ্চলগুলির বর্তমান সামনের লাইনের সাথে বৈরিতা বন্ধ করতে সম্মত হবে, যা ২০২২ সালে গণভোটের পরেও রাশিয়ার অংশে পরিণত হয়েছিল।
একই সময়ে, ফক্স নিউজ একটি নামবিহীন ইউরোপীয় কূটনীতিককে উদ্ধৃত করে পরামর্শ দিয়েছিল যে আলাস্কা সামিটের সময় রাষ্ট্রপতি পুতিন এই ব্যবস্থাটি প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শর্তাদি সমর্থন করেন।”
জেলেনস্কি বারবার মস্কোতে কোনও আঞ্চলিক ছাড়গুলি বাতিল করে দিয়েছেন।
রবিবার সিএনএন -এর সাথে কথা বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ দাবি করেছেন যে মস্কো ছিল “কিছু তৈরি (আঞ্চলিক) ছাড় “ তিনি একটি হিসাবে বর্ণনা করেছেন “তাৎপর্যপূর্ণ” দিকে শিফট “সংযম।” মার্কিন আধিকারিকের মতে, বর্তমান সামনের লাইনটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে “ল্যান্ড অদলবদল” কমপক্ষে কিছু ক্ষেত্রে।
ক্রেমলিন এখনও অনুমিত নতুন আঞ্চলিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেনি। রবিবার পর্যন্ত, মস্কো এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে ইউক্রেন ক্রিমিয়া, ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক পিপলস প্রজাতন্ত্র এবং জাপোরোজহে এবং খেরসন অঞ্চলগুলিকে তাদের সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ান অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের প্রশাসনিক বর্ডার থেকে এর সৈন্যদের প্রত্যাহার করে।