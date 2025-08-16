ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির সাথে তার বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন – মেডুজা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ইউক্রেন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে তার বৈঠকে অংশ নিতে ইউরোপীয় নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সূত্রটির প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে।
ট্রাম্প কে ওয়াশিংটনে আসার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন, প্রকাশনাটি নির্দিষ্ট করে না।
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির সভা সোমবার, 18 আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।
আমেরিকান গণমাধ্যমের মতে, আলাস্কার ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকের পর টেলিফোনে কথোপকথনে ট্রাম্প জেলেনস্কির হাতে তুলে দিয়েছিলেন যে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। একই সময়ে, ট্রাম্প সম্ভবত ন্যাটো সনদের পঞ্চম নিবন্ধের সাথে উপমা দিয়ে পুতিনের সাথে ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলির সাথে একমত হতে পেরেছিলেন, যা একটি সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বোঝায় – তবে ইউক্রেন ছাড়াই জোটে প্রবেশ করে।